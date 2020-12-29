 Коронавирус: Байден задействует закон о военном производстве | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.12.2020

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Мир

Коронавирус: Байден задействует закон о военном производстве

Избранный президент США поставил целью, чтобы в стране были проведены не менее 100 млн прививок от коронавируса к 100-му дню его пребывания на посту главы государства. Для выпуска продукции привлекут частный сектор.

Джозефа Байдена прививают от коронавируса

Джозефа Байдена прививают от коронавируса

Избранный президент США Джозеф Байден заявил, что после вступления в должность использует закон о военном производстве (DPA) 1950 года, чтобы нарастить выпуск продукции, необходимой для вакцинации от коронавируса. Соответствующее заявление он сделал во вторник, 29 декабря, в Уилмингтоне (штат Делавэр).

Цель Байдена заключается в том, чтобы к 100-му дню его пребывания на посту главы государства в стране с 328-миллионным населением было бы осуществлено не менее 100 млн прививок. Это означает, что нынешние темпы вакцинации необходимо "увеличить в пять-шесть раз, достигнув показателя в 1 млн прививок в день", сказал он, добавив, что данный шаг потребует от Конгресса США утвердить дополнительное финансирование. На данный момент первую дозу вакцины получили 2,1 млн жителей Соединенных Штатов, сообщили в Центрах по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

При этом избранный президент предупредил, что ситуация с пандемией может не улучшиться в стране "до поздних чисел марта".

Трамп также задействовал закон в марте

Закон о производстве продукции военного назначения (DPA) времен Корейской войны (1950-1953 годов) позволяет президенту США расширить производство определенной продукции в целях укрепления национальной безопасности. Так, он разрешает главе государства привлекать частный сектор для соответствующих нужд и наращивать производство, перераспределять основные ресурсы, а также вводить контроль над ценами. Действующий президент США Дональд Трамп также задействовал DPA в марте на фоне первой волны пандемии.

В Соединенных Штатах, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других официальных источников, число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 19 515 430, умерли по меньшей мере 338 632 человека.

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  • Бианка Ремтер

    Незаметные герои времен пандемии

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    Бианка Ремтер (Bianka Remter) из Берлина занимается уборкой вагонов электричек - моет полы и сиденья, дезинфицирует поручни и дверные ручки. Она гордится своей работой и очень радуется, когда пассажиры выражают благодарность за ее труд. Бианка не скрывает, что для нее это имеет очень большое значение.

  • Йорн Ифлендер

    Незаметные герои времен пандемии

    Комиссар полиции

    Подразделение старшего комиссара полиции Йорна Ифлендера (Jörn Iffländer) обычно отвечает за проблемные места в Берлине, где торгуют наркотиками, но сейчас там немноголюдно. Поэтому во время пандемии они больше следят за соблюдением карантинных правил, ведут разъяснительную работу, пытаясь делать это деликатно и без конфликтов.

  • Ариане Джон

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудница супермаркета

    Ариане Джон (Ariane John) из Берлина работает в супермаркете. Ей приходится постоянно напоминать покупателям о том, что сейчас из-за пандемии в магазине нужно находиться на безопасном расстоянии друг от друга. По словам Ариане, она не устает поражаться тому, сколь недооценивает ситуацию молодежь: в отличие от пожилых людей, молодые зачастую легкомысленно игнорируют нынешние правила.

  • Анна Фредрих

    Незаметные герои времен пандемии

    Фармацевт

    Жительница Берлина Анна Фредрих (Anna Fredrich) - фармацевт. Заразиться коронавирусом она не боится. В аптеке еще в начале карантина на кассах установили защитные экраны из оргстекла, а на полу сделали специальную разметку для стоящих в очереди.

  • Карин Биттер

    Незаметные герои времен пандемии

    Учительница

    Начальная школа, где преподает жительница Ораниенбурга Карин Биттер (Karin Bitter), во время карантина была закрыта, но она каждый день приходила в свой класс. Отсюда общалась со своими учениками-третьеклашками в режиме видеоконференции, чтобы поговорить о ситуации и обсудить события. 11 мая берлинские школы постепенно приступили к возобновлению работы.

  • Янине Дахвиц

    Незаметные герои времен пандемии

    Медсестра

    Янине Дахвиц (Janine Dachwitz) из бранденбургского Котбуса - всегда в тесном контакте с людьми. Она работает медсестрой в Союзе рабочих-самаритян Германии (Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland) - независимой благотворительной организации, оказывающей помощь нуждающимся в социальной защите людям.

  • Ютта Леман

    Незаметные герои времен пандемии

    Почтальон

    Ютта Леман (Jutta Lehmann) живет в городе Шторков в федеральной земле Бранденбург. Уже почти 30 лет работает почтальоном. В районе, где она доставляет почту, ее знает каждый. По словам Ютты, люди к ней относятся тепло, всегда интересуются, как у нее дела, делятся новостями из своей жизни.

  • Селин Иффли-Науман

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудница склада одежды

    Селин Иффли-Науман (Celine Iffli-Naumann) на добровольных началах работает на складе одежды для нуждающихся в Берлине. Сюда приходит много бездомных. Заразиться коронавирусом она не боится, а работать сейчас приходится быстрее и больше обычного. Многие здешние помощники - пенсионеры, то есть сами входят в группы риска, поэтому сейчас вынуждены оставаться дома.

  • Марсель Кольшмидт

    Незаметные герои времен пандемии

    Водитель автобуса

    Берлинец Марсель Кольшмидт (Marcel Kolschmidt) - водитель городского автобуса. Раньше пассажиры входили через переднюю дверь - чтобы можно было проверить билеты. Из-за пандемии все изменилось. Место водителя теперь изолировано от салона, а передняя дверь заблокирована. Риск заражения уменьшился, зато "зайцев" среди пассажиров прибавилось, смеется Марсель.

  • Уте фон Кёрбер

    Незаметные герои времен пандемии

    Больничная клоунесса

    Задача Уте фон Кёрбер (Ute von Koerber) из благотворительного общества "Смех помогает" в Потсдаме - поддерживать больных детей. Она - клоунесса по прозвищу Витамин. Сейчас, правда, с юными пациентами больниц Уте общается виртуально - в формате видеоконференций. Но Витамин надеется, что в скором времени она снова получит возможность приходить к детям в палаты.

  • Симоне Леман

    Незаметные герои времен пандемии

    Информационный менеджер

    Жительница Берлина Симоне Леман (Simone Lehmann) работает информационным менеджером в пассажирской компании BVG - отвечает за объявления по громкоговорителям и на цифровых табло. К сведениям об опозданиях или изменениях в движении сейчас прибавились напоминания о соблюдении дистанции.

  • Деннис Паслак

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудник пожарной службы

    Деннис Паслак (Dennis Passlak) - сотрудник отдела коммуникации Берлинской пожарной службы. Одна из его задач - организация кадрового обеспечения службы в случае заболевания большого количества сотрудников, что в период пандемии не исключается. Также он следит за тем, чтобы персонал был обеспечен защитными масками и антисептиками.

  • Надин Дюбуа

    Незаметные герои времен пандемии

    Медиатор

    Надин Дюбуа (Nadine Dubois) из Берлина - член команды волонтеров, на безвозмездной основе оказывающих помощь в разрешении конфликтов. Порой оппоненты - особенно находящиеся в стадии развода супруги - теряют самообладание и не могут прийти к соглашению. Во время пандемии таких ситуаций стало больше. И единственным выходом часто бывает привлечение третьего лица - посредника.

  • Аня Хёрихс

    Незаметные герои времен пандемии

    Лаборант

    Аня Хёрихс (Anja Hörichs) работает в специальном центре для взятия анализов у людей с подозрением на коронавирус в городе Бютцов (Мекленбург - Передняя Померания). Центр создан на территории автодорожной мастерской, куда пациенты приезжают на машинах. Каждый день - до пятидесяти человек.

  • Штеффен Бок

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудник аварийной службы

    Штеффен Бок (Steffen Bock) работает в берлинской городской службе водоснабжения - устраняет протечки в частных домах, квартирах и участках трубопроводов, проложенных под дорогами и тротуарами. Штеффен постоянно контактирует с людьми. Чтобы защитить себя от коронавируса, всегда работает в маске и перчатках.

    Автор: Наталия Королева


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Массовая вакцинация: когда дойдет очередь до людей старше 60 лет?

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