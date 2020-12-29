Коронавирус: Байден задействует закон о военном производстве

Избранный президент США Джозеф Байден заявил, что после вступления в должность использует закон о военном производстве (DPA) 1950 года, чтобы нарастить выпуск продукции, необходимой для вакцинации от коронавируса. Соответствующее заявление он сделал во вторник, 29 декабря, в Уилмингтоне (штат Делавэр).

Цель Байдена заключается в том, чтобы к 100-му дню его пребывания на посту главы государства в стране с 328-миллионным населением было бы осуществлено не менее 100 млн прививок. Это означает, что нынешние темпы вакцинации необходимо "увеличить в пять-шесть раз, достигнув показателя в 1 млн прививок в день", сказал он, добавив, что данный шаг потребует от Конгресса США утвердить дополнительное финансирование. На данный момент первую дозу вакцины получили 2,1 млн жителей Соединенных Штатов, сообщили в Центрах по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

При этом избранный президент предупредил, что ситуация с пандемией может не улучшиться в стране "до поздних чисел марта".

Трамп также задействовал закон в марте

Закон о производстве продукции военного назначения (DPA) времен Корейской войны (1950-1953 годов) позволяет президенту США расширить производство определенной продукции в целях укрепления национальной безопасности. Так, он разрешает главе государства привлекать частный сектор для соответствующих нужд и наращивать производство, перераспределять основные ресурсы, а также вводить контроль над ценами. Действующий президент США Дональд Трамп также задействовал DPA в марте на фоне первой волны пандемии.

В Соединенных Штатах, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других официальных источников, число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 19 515 430, умерли по меньшей мере 338 632 человека.

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