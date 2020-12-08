 Коронавирус: на юге Германии вводят ночной комендантский час | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.12.2020

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Мир

Коронавирус: на юге Германии вводят ночной комендантский час

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 70,7 млн человек во всем мире, свыше 1,58 млн скончались. Выздоровели более 49,1 млн пациентов. DW следит за событиями 11 декабря.

Пустая улица в центре города Оберурзель

Мировое сообщество борется со второй волной пандемии COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 70,7 млн жителей планеты. Свыше 1,58 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 49,1 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 11 декабря (время московское).

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В федеральной земле Баден-Вюртемберг планируется объявить жесткий локдаун, сообщает агентство dpa. С 14 декабря власти намерены ввести в регионе комендантский час в ночное время суток, а также ограничения на выход на улицу днем.

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В Мексике средний возраст скончавшихся от последствий COVID-19 - 55 лет, что гораздо ниже, чем в большинстве европейских стран, заявил представитель Минздрава Мексики. В Европе средний возраст умерших после заражения коронавирусом - 75 лет.

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Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его страна "практически" справилась с пандемией. "По сравнению с другими странами наше правительство было лучшим или одним из лучших в борьбе с коронавирусом", - считает Болсонару.

Бразилия входит в тройку стран с наибольшим числом заболевших COVID-19: заражение коронавирусом выявлено у 6,8 млн человек, более 179 тысяч скончались от последствий заболевания.

Хроника пандемии 10 декабря >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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  • Хильдесхайм

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  • Крайллинг, Бавария

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  • Кельн

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    Во время пандемии жители Германии стали реже сдавать кровь в качестве доноров, но это очень важно и нужно делать. С призывами не забывать об этом к населению регулярно обращаются политики и представители разных организаций. На этом ноябрьском снимке - один из донорских центров в Кельне.

  • Гамбург
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    Особенно нелегкие времена сейчас - для бездомных. На улицах - меньше людей. Значит - меньше пожертвований. Благотворительным организациям тоже сложнее работать - из-за профилактических требований. В Гамбурге для бездомных сейчас приспособили этот крытый рынок. Люди могут находиться здесь в тепле хотя бы в дневное время.

  • Майнц

    Второй локдаун в Германии. Фотографии

    Во время частичного локдауна в Германии продолжают работать школы и детские сады. На занятиях нужно носить маски, классные помещения - регулярно проветривать. В этой школе в Майнце испытывают новую систему вентиляции.

  • Берлин

    Второй локдаун в Германии. Фотографии

    Футбольные и другие спортивные матчи тоже проводятся, но без публики. Игроки и сотрудники команд регулярно проходят тесты на коронавирус и должны соблюдать другие строгие правила. Этот снимок сделан в немецкой столице 20 ноября во время игры баскетбольных команд "Альба" (Берлин) и "Зенит" (Санкт-Петербург).

  • Мюнхен

    Второй локдаун в Германии. Фотографии

    "Test to Fly". В середине ноября немецкая авиакомпания "Люфтганза" начала проводить бесплатные экспресс-тесты пассажиров перед рейсами. Посадочный талон активируется только после получения негативного результата. Этот снимок сделан в международном аэропорту Мюнхена.

  • Берлин

    Второй локдаун в Германии. Фотографии

    Здесь перед нами - не какие-то домашние посиделки или уютное телевизионное ток-шоу. Так проходил очередной съезд "зеленых", приуроченный к 40-летию создания этой партии. Он был организован в форме большой видеоконференции. Руководство партии и журналисты собрались в просторном конференц-центре в Берлине. Делегаты участвовали в работе съезда из дома или из офисов.

  • Штутгарт

    Второй локдаун в Германии. Фотографии

    Так называемый мягкий локдаун оказался весьма жестким для культуры. Концертные залы, театры, музеи и другие учреждения закрыты. Такую акцию под названием "Social Distance Stacks" провели в ноябре музыканты филармонического оркестра в Штутгарте - сыграли в пластиковых шарах.

  • Любек

    Второй локдаун в Германии. Фотографии

    Выступать нельзя, но репетировать все же можно. В Любеке участники ансамбля "Vagabund" сняли для этих целей пустующий магазин по продаже одежды.

  • Айленбург

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    В отличие от первого локдауна сейчас в Германии продолжают работать парикмахерские. Хозяйка одного салона в саксонском Айленбурге решила расширить площадь своего заведения, вернее - оборудовать отдельное и очень уютное помещение в своем садовом домике, который раньше использовался для хранения инвентаря. И дистанцию клиентам соблюдать легче, и атмосфера более спокойная.

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  • Байериш-Гмайн
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    "Пальцы фрустрации" (нем. Frustfinger) - новые пончики от братьев-кондитеров Якоба и Хавьера Ноймайеров из Баварии. С помощью этого однозначного жеста они хотят обратить внимание на потерю почти половины оборота из-за второго локдауна. Обслуживать клиентов за столиками сейчас нельзя, плюс отсутствуют заказы из отелей.

  • Кобленц
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  • Франкфурт-на-Майне
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    "Посетителей нет, но есть 100 панд на продажу". Такое объявление появилось на входе в один из ресторанов Франкфурта-на-Майне, который сейчас для посетителей закрыт. Внутри - инсталляция под названием "Панда-Мия". Панд можно купит по 150 евро, чтобы поддержать владельца и сотрудников ресторана в нынешние нелегкие времена.

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    Завершим же наше путешествие по ноябрьской Германии в Берлине, где к началу рождественского сезона включили праздничную иллюминацию. Пусть эти огни станут тем самым светом в конце затянувшегося туннеля...

    Автор: Максим Нелюбин


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