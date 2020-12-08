Коронавирус: на юге Германии вводят ночной комендантский час

Мировое сообщество борется со второй волной пандемии COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 70,7 млн жителей планеты. Свыше 1,58 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 49,1 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 11 декабря (время московское).

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В федеральной земле Баден-Вюртемберг планируется объявить жесткий локдаун, сообщает агентство dpa. С 14 декабря власти намерены ввести в регионе комендантский час в ночное время суток, а также ограничения на выход на улицу днем.

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В Мексике средний возраст скончавшихся от последствий COVID-19 - 55 лет, что гораздо ниже, чем в большинстве европейских стран, заявил представитель Минздрава Мексики. В Европе средний возраст умерших после заражения коронавирусом - 75 лет.

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Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его страна "практически" справилась с пандемией. "По сравнению с другими странами наше правительство было лучшим или одним из лучших в борьбе с коронавирусом", - считает Болсонару.

Бразилия входит в тройку стран с наибольшим числом заболевших COVID-19: заражение коронавирусом выявлено у 6,8 млн человек, более 179 тысяч скончались от последствий заболевания.

Хроника пандемии 10 декабря >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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