Вне статистики: как в России болеют и умирают с симптомами COVID-19

В России выявлено более 2,4 миллиона случаев заражений коронавирусом, более 42 тысяч человек умерли. Такие данные приводятся на сайте Стопкоронавирус.рф. Число смертей от COVID-19 в официальной статистике систематически занижается, сообщают журналисты "Медиазоны" и "Медузы" со ссылкой на данные Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. До того СМИ писали, что занижается и количество заражений. DW собрала истории тех, кто считает, что должен был бы быть в статистике, но в нее не попал.

"Тест на коронавирус отцу сделали посмертно"

Игорь Скрипников, Новосибирск, студент

Игорь Скрипников

И отец, и мама заболели примерно одновременно: в конце октября. Мы живем вместе, они были на самоизоляции, я тоже. У нас у всех были симптомы ОРВИ, и мы начали искать, где можно сделать тест на коронавирус: но людей с симптомами уже не принимали или просили направление от врача. Отец тогда поехал в поликлинику по месту прописки, это в другой части города, ему поставили ОРВИ и дали больничный до 5 ноября. Но 2 ноября у него начался сухой кашель, он перестал чувствовать запахи, у него исказились вкусовые ощущения: мама приготовила щи, а они ему вообще не понравились на вкус и колбасу он назвал пересоленной. Хотя вся еда нормальная была, и супы он любит. После началась одышка, тогда мы первый раз позвонили в 103 (номер "скорой помощи" в Новосибирске. - Ред.), описали симптомы, рассказали, что у отца температура 39. Нам сказали: "Ожидайте, скорая приедет через два-три дня".

В эти дни мы с мамой лечили его так, как сказал участковый врач в поликлинике: там были противовирусные препараты, горло нужно было полоскать "Фурацилином". Фельдшер пришел 9 ноября, сатурацию (уровень насыщения крови кислородом. - Ред.) он не проверял, просто послушал отца и поставил ему диагноз "пневмония", выписал антибиотик. На наш вопрос о том, не нужно ли отца положить в больницу, врач нам сказал, что без результатов КТ (компьютерная томография. - Ред.) или направления врача на нас там даже не посмотрят. А везти человека в таком состоянии он сказал, что не хочет, так как болезнь протекает не в настолько тяжелой форме.

Мы с мамой запаниковали. КТ даже платно в городе нельзя было сделать: просили или направление от врача, или не принимали с симптомами, или все было расписано до декабря. Тогда мама повезла отца в поликлинику к терапевту, чтобы получить направление. Там направление не дали, а выписали еще два препарата. Одна ампула у нас оставалась, у нас мопс болел до того, мы ему кололи. Мы тогда вечером дома поставили отцу укол, потом начали искать антибиотики и поняли, что ситуация плохая. Выписанных нам не было нигде, их аналогов не было нигде. На следующий день я нашел доступные 10 ампул в селе в 80 километрах от города, забронировал их, собрался ехать, но мне перезвонили и сказали, что их все же нет в наличии. Мы искали заменяющие, через друзей и знакомых нам удалось достать только часть.

Вадим и Татьяна Скрипниковы

Потом отцу стало полегче, температура снизилась, и мы решили, что болезнь отcтупает. Я, мама и бабушка перенесли все как легкую простуду, тестировать нас никто не хотел, легче всего было мне, я просто пару дней запахи не чувствовал и все. Вообще мы сначала за бабушку волновались, но и она легко перенесла, а отцу 48 лет, он особо никогда не болел и тут такое. Ему 8 ноября резко стало хуже, вернулась температура под 40, я постоянно звонил в "скорую", мама звонила, отец обзванивал больницы, когда мог. В "скорой" мне говорили: "Ждите, всем сейчас плохо, у нас 300 вызовов в районе, когда-нибудь до вас доедут".

Утром 10 ноября отец начал задыхаться, его трясло, он хватал ртом воздух. Мама тогда позвонила в реанимацию и сказала: "Помогите, мой муж задыхается". Там сразу назвали ФИО отца, наш адрес, видимо, мы уже были у них "на карандаше", и приехали через 10 минут. Врачи сразу начали на нас наезжать, спрашивали нас, как мы до такого довели, сатурация у отца была 30 (норма 95% и выше. -Ред.). Отца вынесли, сказали, что сразу положат под ИВЛ, но, в итоге, первые часов 5-6 он был в обычной палате. Потом его перевели в реанимацию, нам с мамой говорили, что состояние стабильно тяжелое, без ухудшений, а когда я позвонил 12 ноября, мне сказали, что отец умер.

В справке о смерти у отца стоит пневмония, но я думаю, все всё понимают, просто статистика сама себя не нарисует. Мы потом получили документ из Минздрава, что они сожалеют о ситуации, но что лечение ему в полном объеме оказали: два раза на прием он сходил, лекарства ему выписали, а пациент, зараза такая, возьми и скончайся. Примерно в таком духе. Я видел, что Минздрав начал проверку. У меня сначала была мысль, что все эти люди не виноваты, что они просто часть системы и исполняют ее рекомендации. Но все-таки есть человек, который осматривал больного за неделю до его смерти, и не сделал ровным счетом ничего, чтобы отправить его в больницу. Я хочу, чтобы виновных в этом наказали. Тест на коронавирус в итоге никому из нас не сделали, причем отцу не сделали даже тогда, когда он попал в больницу. Его проверили только посмертно, сказали, результаты будут через месяц.

Инга Ильина

"Мне поставили коронавирус, а мужу - ОРВИ"

Инга Ильина, город Полярные зори, Мурманская область, лаборант химанализа Кольской АЭС

Сначала заболел муж, у него поднялась температура, а через четыре дня - я. Мы вызвали медиков, они приехали, взяли у нас мазки на коронавирус, выписали мне "Арбидол", "Парацетамол" и все. Глотала я эти таблетки, толку не было никакого. У меня все равно поднималась температура, был заложен нос, болела голова, спина сильно болела, так, что было больно и лежать, и поворачиваться, обезболивающие не помогали. Мне удалось снять заложенность носа, но начался кашель. Когда мне стало хуже, я дозвонилась до терапевта, мне назначили два антибиотика. Одного в аптеках сначала не было, но мы его все равно потом нашли. Медики приезжали, замеряли содержание кислорода в крови, сатурация у меня была пониженная, говорили, если будет хуже, отправят на компьютерную томографию.

Когда я уже пошла на поправку, мне позвонили из регионального управления Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), именно оно занимается "атомными" городами, и сообщили, что у меня положительный тест, а у мужа - отрицательный. Результат шел неделю, симптомы у нас были с мужем одинаковые. Правда, я из спальни до кухни шла, держась за стенку, чтобы принять лекарства или попить воды, а он немножко пободрее себя чувствовал. Я в тот день общалась с несколькими врачами и говорила им как химик, что такое сочетание тестов невозможно, что это ошибка. Мне сказали, что, скорее всего, у мужа неправильно взяли мазок, но переделывать уже ничего не будут. Меня признали заболевшей, а его контактным, поставили ему диагноз ОРВИ и предписали сидеть дома.

Врачи у нас - люди подневольные, они работают по инструкции, у нас всем командует ФМБА, а это государство в государстве, статистика ведется отдельно, в областной центр они ее не передают. Но плохо, что анализы делаются так долго, и, видимо, у них есть серьезная погрешность. Я знаю еще несколько примеров таких семей у нас в городе. Я выздоровела, сидела дома, 11 ноября пришел повторный анализ теста - отрицательный, и 20 ноября меня выписали с больничного. А моему мужу предписали, как контактному, сидеть еще две недели дома, причем отсчет у них ведется с 20 ноября. Он вот сейчас только-только оттарабанил все свои карантины, и в понедельник, 7 декабря, выйдет на работу. А я уже две недели как работаю. Мы, конечно, не согласны с положением, что людей сажают на карантин без причины, принимают просто неадекватные меры.

Татьяна Нагибина

"Причина смерти не установлена"

Татьяна Нагибина, Омск, председатель регионального отделения партии "Яблоко"

Я, мой муж и наш 26-летний сын заболели в начале июля. У нас у всех изменились вкусовые рецепторы, мы не чувствовали запаха. Пьешь кофе, но все как вода, сыр чувствовался горьким, похожим на полынь. У сына была температура три дня, муж тоже перенес в легкой форме, а я начала задыхаться, у меня была температура под 40, диарея. Мне вызвали врача, он выписал антибиотики, поставили двустороннюю пневмонию. Но мне становилось хуже, меня отправили на КТ и нашли там эффект "матового стекла" в легких, мне становилось все хуже, на повторном КТ выявили поражение легких на 25 процентов. Меня хотели госпитализировать, но мест не было, предложили место в коридоре, я отказалась и лечилась дома.

Я совсем недавно ходила в поликлинику, проверяться из-за последствий ковида: вся очередь в одной куче, никого не разделяют, все идут к одному участковому. Так можно очень легко заразиться, это еще хорошо, что у меня есть антитела. Мы с мужем и с сыном сдавали на них тест после болезни, у нас у всех они есть. А тесты на коронавирус во время болезни у меня и у мужа были отрицательные, а у сына положительный. Вот только результаты нам пришли через 2,5 недели, сын тогда уже давно выздоровел и на работу ходил, так что его результат никуда не внесли. На следующий день к нам просто пришли "медвежата" в костюмах и обработали входную дверь хлоркой.

В сентябре у меня заболела тетя, а ей больше 80 лет, ее дочь и муж дочери. Они жили вместе, у них была повышенная температура, пришел врач, поставил моей сестре ОРЗ, а ее мужу - бронхит. Еще примерно через неделю по вызову пришел врач, у всех упала сатурация, их положили в больницу, там КТ показало, что есть поражение легких. Тесты на коронавирус у них были отрицательные, но через сутки после госпитализации моя тетя впала в кому и умерла. Ей, конечно, было много лет, но вообще она была здоровой бабушкой, у нее иногда только ноги болели, а больше ничего. В справке написали, что причина смерти не установлена, но тело нам выдали в черном мешке, хоронили ее как ковидную в закрытом гробу, вся бригада была в специальном обмундировании.

Зияутдин Увайсов

"Официальная статистика не имеет отношения к реальности"

Зияутдин Увайсов, Махачкала, руководитель НКО "Монитор пациента", защищает права людей на бесплатную медицину

Мы с женой заболели в сентябре. У меня поднялась температура, была усталость, потом перестал чувствовать вкусы и запахи. Я позвонил в районную поликлинику, мне там сказали: "Если вам нужен больничный, то сделаем тест, а если нет - оставайтесь дома". Если делать тест бесплатно, результат будет только через 12 дней, мы и не стали. В поликлинике нам по телефону объяснили, какие лекарства принимать, и сказали позвонить, если температура будет еще выше. Я потом еще позвонил своему другу, который работает врачом в ковидном госпитале, описал симптомы. Он сказал, что у меня, скорее всего, коронавирус, посоветовал пить витамины и делать уколы. В общем, я делал себе уколы в живот, был дома, сидел под деревом во дворе, смотрел на море, потом легче стало, начал по ночам на велосипеде кататься.

Вообще в Дагестане, по нашим оценкам, очень многие переболели, официальная статистика просто не имеет никакого отношения к реальности. Сами по себе тесты нужны, чтобы предотвратить дальнейшие заражения, и для статистики, а у нас такая работа вообще не ведется. Мой дядя недавно умер, у него были симптомы коронавируса, у него жена до того болела - ей тест делали, он положительный, а ему нет, и посмертно делать не стали. У нас во многих больницах до сих пор не хватает лекарств, мы вот с женой потратили не меньше 15 тысяч на медикаменты, это много. Да и проблема часто не в том, чтобы сдать тест, хотя платно это примерно тысячу рублей стоит, а в том, чтобы получить нормальное лечение.

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