Пациент с COVID-19: "Дышишь как через тонкую трубочку"

В России продолжает свирепствовать коронавирус. Труднее всего приходится регионам, но и московская система здравоохранения испытывает все большие трудности. Даже в специально созданных временных ковид-госпиталях места стремительно заполняются. 49-летний Леонид Зубарев поступил в одну из таких больниц больше недели назад с острой формой коронавирусной инфекции. О том, что сейчас происходит в госпитале, и о своем личном опыте он рассказал DW.

DW: Скептики говорят, что ковид - не страшнее гриппа. Что бы вы им ответили?

Леонид Зубарев: Что это чушь полнейшая. Я большой "специалист" по легочным болезням - практически каждый год или грипп, или бронхит. Все возможные легочные инфекции и болезни, кроме пневмонии, я испытал на себе. Ковид и рядом не стоит: это именно ощущение, что ты теряешь легкие, потому что в какой-то момент ты начинаешь дышать как через тонкую трубочку. У моего друга, например, были панические атаки - он переболел дома. Паника именно от того, что понимаешь: ты со своими легкими находишься в каких-то сложных отношениях. Вдыхаешь через тонкую трубочку, вдыхаешь - и понимаешь, что вдоха все равно не хватает.

- Когда вы поняли, что заболели? Какие были симптомы?

В одном из временных ковид-госпиталей в Москве. Сейчас койки уже не пустуют

- Мы с женой почувствовали себя плохо 5 ноября, к вечеру температура у меня уже была 38,5 у жены - 37 с чем-то. Кашля как такового поначалу не было, просто температура. Ее сбиваешь - она поднимается. Это все длилось неделю, хотя раньше у меня никогда температура столько не держалась. А потом она подскочила до 39,5. Появилась тяжелая одышка.

Мы проконсультировались со знакомым врачом, который работает с ковид-пациентами, и он как-то очень жестко и однозначно сказал: скорая, больница, никаких вариантов. Прежде всего, сказал, надо делать КТ, потому что о чем-либо разговаривать без этого бессмысленно.

- Вам сразу удалось попасть в больницу?

- Мы живем в Балашихе, семь километров от МКАД, юридически это уже московская область. Проблема в том, что за МКАД медицины нет - ровно по МКАД проходит граница современной медицины. Мы живем там уже пять лет, и каждый раз, когда нужно вызвать скорую, например, моей теще, которая часто болеет, мы везем ее в московскую квартиру, и уже оттуда вызываем скорую. Потому что разница в уровне медицины - колоссальная.

Моя жена как-то лежала в подмосковной районной больнице. Так там меня просили привезти все, включая перевязочный материал, не говоря уже о дорогих лекарствах. Я туда даже капельницы привозил. В Москве этого нет и в помине. Там у нас не просили ни денег, ни лекарств. Когда я спрашивал, нужны ли какие-то дефицитные лекарства, смотрели как на деревенского дурачка и говорили: зачем, у нас все есть. Так что и на этот раз я с температурой под 40 упаковался, собрался и поехал в Москву.

- Каким образом?

- За руль в таком состоянии я сесть не мог. И с крыльца-то спустился не сразу, потому что до этого неделю практически не вставал. Была очень большая слабость. Вызвал такси. Чтобы по возможности не заразить таксиста, вызвал специально большую машину, чтобы максимально далеко от него сидеть, надел две маски, замотался шарфом и поехал.

- Как события развивались в Москве?

- Скорая поначалу была настроена скептически. Но когда сделали экспресс-тест крови на COVID, больше вопросов не было. Сказали, что впервые видят, чтобы тест сразу показал иммуноглобулин М. Это означало острую фазу COVID-19. В больнице мне сделали КТ. Врач сказал, что у меня КТ1, это значит, что поражено менее 50% легких, и с таким, в принципе, могут отправить лечиться домой. Но у меня была очень низкая сатурация крови и мне рекомендовали госпитализацию.

А дальше была довольно долгая процедура: весь анамнез приходилось повторять разным врачам пять-шесть раз. Видимо, компьютерные системы друг с другом не дружат, и вместо того, чтобы скопировать данные, врачи их аккуратно переписывают. В итоге в 11.15 вечера мне сделали КТ, а в больницу меня, полуживого, привезли только к двум часам ночи.

- Вам вкололи какие-то жаропонижающие за эти несколько часов?

- Нет, пока я не оказался на больничной койке, мне ничего не кололи. Только потом начали лечить.

- Какой была обстановка в госпитале?

- Ну, это такой большой зал под огромным открытым потолком. Внутри пространство разделено на блоки. В каждом блоке - по три отделения, каждое на 72 места. Между блоками еще процедурные, отделения интенсивной терапии, туалеты, душ.

- Когда вы приехали, было много пациентов?

- Когда меня привезли в отделение, нас было 15, наше отделение только открылось. Но ситуация очень динамичная: сейчас полностью заняты все 72 места, и начинает заполняться соседнее отделение, которое до этого пустовало. При общей вместимости в 1800 коек сейчас точно заполнено больше половины.

- Наверное, тяжело уснуть в такой обстановке?

- Я две ночи не мог заснуть, на третью попросил снотворного, но раскаялся в этом, потому что я его плохо переношу. Сейчас уже сплю совершенно нормально. Хотя кашляют все, но повертишься и засыпаешь.

- Заметно, что врачи перегружены?

- Когда нас было 15, понятно, что у врачей было больше времени, чем когда нас стало 70. У них 12-часовой график дежурства с двумя часами отдыха плюс еще дополнительная нагрузка из-за того, что персонал не очень опытный. Есть опытные сестры, но молодежь - в основном студенты медицинских институтов и колледжей - в меру бестолкова. Но все стараются.

К организации процесса у меня претензий практически нет, хотя бывают перебои в снабжении. Например, есть хорошие импортные лекарства, а бинтов нет уже третий день. Но я, скорее, доволен что попал в эту больницу, а не в традиционную. Здесь все-таки есть ощущение, что лечат по протоколу, что его соблюдают.

- Как ваше самочувствие сейчас? Когда можно будет говорить о полном восстановлении?

- Меня уже должны были выписать, но показатели крови снова испортились. Так что меня пока оставили в больнице. Завотделением - довольно толковая, в мирной жизни главврач легочного санатория - сказала, что, по ее мнению, о полном восстановлении легких речь может идти через полгода. Ни в коем случае, сказала, нельзя давать никаких нагрузок на легкие, не делать никаких дыхательных гимнастик и всего, что рекомендуют при обычной пневмонии, потому что легкие просто не выдержат.

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