 Больница с награжденным главврачом стала очагом заражения COVID-19 в Петербурге | Новости из Германии о России | DW | 22.06.2020

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Россия

Больница с награжденным главврачом стала очагом заражения COVID-19 в Петербурге

Покровская больница в Санкт-Петербурге была крупным очагом пандемии, где коронавирусом заражались как медработники, так и пациенты. При этом Владимир Путин наградил ее главврача званием Героя Труда.

Мемориал медикам, умершим от коронавируса в Санкт-Петербурге

Мемориал медикам, умершим от коронавируса в Санкт-Петербурге

Петербургский Роспотребнадзор установил массовое заражение медработников коронавирусом в Покровской больнице Санкт-Петербурга. Только с 1 по 9 апреля, когда больница работала в обычном режиме, там заразились 87 медработников и 68 пациентов. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщает издание "Фонтанка", ссылаясь на Объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Даже после перепрофилирования больницы для приема больных с COVID-19 в ней не соблюдались меры эпидемиологической безопасности, в частности, с 14 апреля до 15 мая там отсутствовали санитарные пропускники, шлюзы и не зонировались помещения, что является нарушением санитарных правил и методических рекомендаций. Нарушения фиксировались и в более поздний период.

"Нарушения могли способствовать инфицированию COVID-19 среди сотрудников стационара. Они создают реальную угрозу здоровью пациентов и персонала и распространению инфекции в больнице и Петербурге", - говорится в акте расследования Роспотребнадзора.

При этом главврач Покровской больницы Марина Бахолдина 21 июня была награждена президентом России Владимиром Путиным званием Героя Труда за самоотверженную борьбу с COVID-19. Бывший врач Покровской больницы Сергей Саяпин, переболевший коронавирусом после заражения на рабочем месте, как пишет "Фонтанка", считает награждение насмешкой и издевательством над всеми теми, кто реально борется с эпидемией.

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    Автор: Марина Барановская


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