Комментарий: Швеция - плохой пример в борьбе с коронавирусом

Обозреватель немецкой газеты FAZ Маттиас Виссува (Mattias Wyssuwa) опубликовал комментарий, посвященный сильно отличающемуся от всех прочих стран пути Швеции в борьбе с пандемией:

"Нельзя сказать, что благодаря своему особому подходу в борьбе с пандемией Швеции не удалось достичь вообще никакого успеха. Хотя во время первой волны большинство других стран закрыли школы на карантин, в Швеции они оставались открытыми: удаленно занимались только ученики старших классов. В вопросе школ многие теперь пытаются следовать примеру Стокгольма - несмотря на рост числа заражений во время второй волны.

Однако в остальном "особый путь" Швеции вряд ли можно назвать образцом для подражания. После того как вторая волна пандемии буквально захлестнула страну, это, похоже, осознали и сами шведы. В стратегию борьбы с COVID-19 уже давно вносятся коррективы, предписания и ограничения ужесточаются, а шведский путь кажется все менее особым.

Швеция как "островок благополучия"

Из сложившейся ситуации можно извлечь два урока. Во-первых, во время пандемии все страны столкнулись со схожими вызовами, и выбор мер, которые могут оказаться эффективными в борьбе с коронавирусом, весьма ограничен. Во-вторых, политики должны взять на себя ответственность за избранную стратегию.

Летом Швеция не вводила жесткие ограничения с целью борьбы с коронавирусом

С тех пор как пандемия коронавируса охватила Европу, большинство стран борются с ней очень похожим оружием. Другим путем пошли только в Швеции: там стратегию борьбы с COVID-19 попытались наметить не политики, а органы здравоохранения. Повседневная жизнь в стране тоже изменилась, однако ограничения оказались не столь значительными, как в большинстве других стран.

Для критиков немецкой стратегии борьбы с коронавирусом Швеция быстро стала островком благополучия, доказательством того, что можно обойтись менее жесткими мерами, а угроза коронавируса, возможно, не столь и велика.

Высокая смертность в домах престарелых

Cтатистика, однако, говорит о том, что число случаев заражения и смертей от коронавируса в Швеции вскоре во много раз превысила соответствующие показатели в соседних странах. Особо высокая смертность была зафиксирована в домах престарелых. Недавно опубликованный отчет одной из комиссий показал, что многим пожилым пациентам во время первой волны пандемии не была оказана помощь в надлежащем объеме. На данный момент в Швеции зафиксировано более 6600 летальных исходов от последствий коронавируса: эта цифра более чем в четыре раза выше, чем в Дании, Норвегии и Финляндии вместе взятых.

В центре Стокгольма, 30 октября 2020 года

Разумеется, решение Швеции следовать своим путем можно объяснить рядом причин - к примеру, большой территорией страны и низкой плотностью ее населения. Во многом "особый путь" королевства обусловлен и его политическими традициями - в частности, широким доверием населения к органам исполнительной власти и высокой степенью независимости последних от политиков. Кроме того, возможности правительства ограничивают и действующие в стране правовые нормы.

Заболеваемость в Швеции - в два раза выше, чем в ФРГ

С другой стороны, от органов здравоохранения и главного эпидемиолога страны Андерса Тегнелла поступают сомнительные оценки и сбивающие с толку заявления. Все началось с того, что вначале Тегнелл посчитал риск распространения коронавируса в Швеции низким и продолжал рассуждать о том, что - хотя это, мол, и не должно являться целью властей, - после первой волны пандемии у шведов должен выработаться коллективный иммунитет. Дошло даже до того, что Тегнелл отказался признавать факт начала второй волны: вскоре после этого в одном из регионов Швеции ввели более строгие рекомендации по ограничению контактов из-за роста числа заражений.

В Швеции нет ни такого мобильного приложения, как Corona Warn-App, ни четких правил ношения масок. В то время как в летний период уровень заболеваемости оставался низким, в данный момент этот показатель достиг 634 случаев на 100 000 жителей страны за последние 14 дней. Для сравнения: в Германии эта цифра составляет 304 случая.

Тегнелл теряет доверие граждан

Хотя шведы долгое время были весьма довольны своим "особым путем", похоже, что сейчас ситуация меняется. Результаты последних опросов говорят о том, что доверие населения к властям страны в целом и к Тегнеллу в частности падает. О степени доверия премьер-министра Стефана Лёвена к органам здравоохранения можно лишь строить догадки: впрочем, уже давно ходят слухи о том, что между премьером и экспертами произошел разлад.

Лёвен долгое время следовал курсу Управления общественного здравоохранения Швеции. Казалось, что он едва ли не прячется за спинами специалистов. При это стоит отметить, что "особый путь" страны еще на раннем этапе критиковали и в самой Швеции: местные ученые и СМИ требовали введения более жестких мер. Правительство же продолжало действовать так, как будто бы одно единственное ведомство разбиралось в ситуации лучше всех, и возлагало на него всю ответственность. А может, уклонялось от своей собственной?

Швеция вводит новые ограничительные меры

Впрочем, похоже, что позиция руководства страны также меняется. Лёвен все чаще и во все более мрачных тонах говорит об опасности коронавируса: в конце ноября он даже выступил по этому поводу с обращением к нации, что происходит крайне редко.

О многом говорит и тот факт, что премьер-министр самостоятельно объявил о введении серьезных ограничений - от запрета продажи алкогольных напитков после 22.00 до запрета любых публичных мероприятий с участием более восьми человек.

Ведь дело уже давно не только в борьбе с коронавирусом, но и в том, на кого шведы возложат ответственность в случае, если жертвы окажутся слишком большими. Эксперты должны давать рекомендации, а политики - принимать решения. "Мы все должны приложить больше усилий", - потребовал Лёвен от граждан в ходе своего выступления. Вне всякого сомнения, это относится и к правительству страны, идущему по своему пути борьбы с пандемией."

Автор: Маттиас Виссува, обозреватель FAZ

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

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