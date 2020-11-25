Почему Финляндии удается успешно бороться с пандемией коронавируса

Финляндия - одно из тех государств мира, в которых пандемия COVID-19 контролируется успешнее всего. По данным Университета Джонса Хопкинса на 25 ноября, с начала года коронавирус был обнаружен у 22 652 финнов, 388 из них скончались. Ни в одной другой стране Европы нет такого низкого уровня заражения SARS-CoV-2.

Для сравнения: в Дании, где, как и в Финляндии, проживают почти шесть миллионов человек, выявлено около 74 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. В Словакии, которая также сопоставима с Финляндией по численности населения, - 99 300. В Швеции, где лишь вдвое больше жителей, - более 230 тысяч инфицированных, это в десять раз превышает показатель соседей-финнов. В чем тут дело? Посмотрим внимательнее на стратегию, которую выбрала в борьбе с пандемией Финляндия, и на менталитет ее граждан.

Финляндия быстро отреагировала на пандемию COVID-19

Когда весной число инфицированных коронавирусом резко возросло по всему миру, финские власти отреагировали сразу же - и ввели в стране двухмесячный карантин. Поездки в и из Хельсинки, а также прилегающего к столице региона были запрещены. Школы и другие учреждения закрылись, позже - также и рестораны. Это случилось в относительно ранний период распространения SARS-CoV-2, число инфицированных тогда еще было сравнительно низким.

Своевременное введение карантина, большое число тестов - слагаемые успеха Финляндии в борьбе с пандемией

"Финляндия относительно быстро и масштабно остановила общественную жизнь. По сравнению с другими скандинавскими странами, такими как Норвегия и Дания, это было сделано примерно на неделю или две раньше, не говоря уже о Швеции", - объясняет в интервью Deutschlandfunk Мика Салминен, директор департамента охраны здоровья финского Института здравоохранения и социального развития (THL). Этот институт играет в Финляндии роль, сравнимую с той, что отведена Институту Роберта Коха в Германии. Таким образом, по словам Салминена, своевременно принятые меры смогли замедлить распространение вируса.

Внедрение мобильного приложения Corona Flash

В Финляндии полагаются на быстрое выявление контактов людей, которые пересекались с инфицированными. Как и в Германии, работа финских властей здесь базируется на использовании мобильного приложения - при этом Corona Flash скачал на свой смартфон почти каждый второй финн.

Мобильное приложение Corona-Warn-App установили лишь четверть жителей Германии

В ФРГ же аналогичное немецкое приложение - Corona-Warn-App - установили всего около 22 миллионов человек, то есть приблизительно четверть населения. У некоторых жителей Германии их смартфоны просто слишком старые для установки Corona-Warn-App, другие же немцы, судя по всему, обеспокоены тем, что их личные данные будут использованы не по назначению. Но почему финны не боятся злоупотреблений с их персональными данными?

Доверие населения к правительству - ключ к успеху

В отличие от Германии, где немало жителей ставят под сомнение стратегию федерального правительства в отношении борьбы с коронавирусом или просто не воспринимают пандемию серьезно, в Финляндии доверие населения к властям довольно велико. Это видно не только по тому, сколько человек установило приложение Corona Flash. Во время весеннего локдауна в стране не было существенного сопротивления введению ограничительных мер.

Усилия премьера Санны Марин и ее правительства по борьбе с COVID-19 высоко оценены финнами

Кроме того, по данным соцопроса, проведенного по заказу Европарламента в тот период, 73% финнов заявили, что хорошо справляются с мерами, введенными властями. Нет в Финляндии и демонстраций так называемых "ковид-диссидентов", которые сейчас проходят в ряде городов Германии в знак протеста против политики федерального правительства по борьбе с пандемией.

"Мы пытаемся придерживаться тех предписаний, что исходят от правительства. Я думаю, что это также связано с нашим государством всеобщего благосостояния", - отметила в интервью Deutschlandfunk политик от финской партии "зеленых" (VIHR) Роза Мериляйнен. Экономическая ситуация в стране также могла способствовать позитивному настрою в финском обществе. Если в среднем по Евросоюзу во втором квартале ВВП упал на 14%, то в Финляндии он снизился всего на 6,4%. Так что страна и по этому показателю находится в хорошей форме.

Работа и учеба на удаленке в Финляндии

Переход к работе и обучению из дому в стране со столь высоким уровнем развития цифровых технологий как Финляндия также происходит легче, чем в других государствах. Наличие у финских школьников ноутбуков - вещь сама собой разумеющаяся.

Финские школьники с цифровой техникой - на "ты"

Между тем в Германии, согласно исследованию Общества цифрового образования, только 68% школьников используют ноутбуки. Обучение на удаленке было особенно трудным для детей из семей с низким доходом, не имеющих доступа к цифровым технологиям, и, возможно, это обстоятельство снизило поддержку немцами политики правительства по борьбе с эпидемией.

Без вечеринок? Да ничего страшного!

Совсем недавно власти Германии запустили в соцсетях рекламные ролики, в которых молодежь в период пандемии призывают соблюдать режим изоляции и оставаться дома. Этот призыв вызвал довольно противоречивую реакцию. Многим немцам такое поведение представляется проблематичным. Но в Финляндии по этому поводу, судя по всему, совсем иное мнение.

Согласно опросу, проведенному по заказу Европарламента, 23% жителей Финляндии считают, что их жизнь даже улучшилась благодаря весеннему карантину. "Мы не так общительны и любим одиночество", - делится в интервью агентству AFP социальный психолог Нелли Ханконен из Хельсинкского университета.

Зона личного комфорта - насколько близко вы хотели бы подойти к кому-то - также может сыграть свою роль в данном случае. "Возможно, у финнов такая зона комфорта немного больше, чем в других европейских странах, - добавляет Мика Салминен из THL. - Мы охотно держим людей на расстоянии метра от себя, иначе нам не по себе".

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