Насколько эффективно мобильное приложение против COVID-19? Опыт ФРГ

В середине июня в ФРГ запустили мобильное приложение Corona Warn-App для отслеживания цепочек заражения вирусом SARS-CoV-2. Программа помогает пользователям мониторить обстановку, предоставляя им информацию о том, был ли конкретный человек в контакте с инфицированным лицом и существует ли опасность заражения. Спустя три месяца эксперты подвели первые итоги.

Как работает Corona Warn-App

Схема оповещения пользователей Corona Warn-App работает следующим образом: в случае положительного результата теста на коронавирус SARS-CoV-2 пользователь получает генерированный для него QR-код, который должен отсканировать с помощью приложения в смартфоне.

В случае положительного результата теста пользователь должен отсканировать QR-код

Вслед за этим приложение отправляет данные на центральный сервер в анонимизированной форме. Сервер рассылает предупреждения в виде push-уведомлений всем, кто находился рядом с больным COVID-19 в течение последних двух недель не менее 15 минут. Наряду с предупреждением пользователи получают и рекомендации, как себя вести - к примеру, обратиться к врачу за направлением на тест на коронавирус и отправиться на карантин.

Corona Warn-App не отслеживает маршрут пользователя

Подобные приложения запущены и в ряде других стран мира, в том числе Китае и России. Китайская программа полностью отслеживает все передвижения пользователя и переправляет собранные данные властям. Приложение московской мэрии"Социальный мониторинг", призванное контролировать соблюдение карантина заболевшими COVID-19, также отслеживает геопозицию смартфона заболевшего и просит его несколько раз в день прислать собственную фотографию.

Тест на COVID-19 у пассажира в аэропорту Шереметьево, 20 июля 2020 года

Немецкая технология отличается от китайских и российских. Corona Warn-App не отслеживает маршрут человека, не спрашивает его имя (вместо него пользователь получает постоянно меняющийся номер), а только отмечает расстояние до других мобильных телефонов с установленным приложением. Для этого используется технология беспроводной передачи данных bluetooth. Программа может быть в любой момент удалена со смартфона, и ее установка не является обязательной.

Приложением пользуются около четверти жителей ФРГ

За первые три месяца с момента запуска программы Corona Warn-App ее загрузили на свои смартфоны около 18 млн жителей Германии - около четверти населения страны. Из них результаты своих тестов - как положительные, так и отрицательные - отсканировали более полумиллиона человек.

Corona Warn-App рассылает предупреждение всем тем, кто находился рядом с больным не менее 15 минут

Эти цифры действительно впечатляют, соглашается Герт Вагнер (Gert Wagner) - член экспертного совета по вопросам защиты прав потребителей при министерстве юстиции ФРГ. Вместе с тем говорить об эффективности приложения можно будет лишь тогда, когда программу у себя установит как минимум половина населения страны. Если же этот показатель ниже, то система фиксирует лишь небольшой процент новых случаев заражения. В данный момент эта доля не превышает пяти-шести процентов, подчеркивает Вагнер.

Пользователей волнует вопрос защиты данных

Между тем Герт Вагнер считает, что власти ФРГ недостаточно активно призывали граждан использовать приложение. Об этом, помимо прочего, свидетельствуют и результаты опроса, проведенного сотрудниками Мюнхенского технического университета. Около половины респондентов полагают, что приложение не поможет более эффективно бороться с пандемией.

Кроме того, многих жителей Германии по-прежнему волнует вопрос защиты личных данных. Согласно результатам другого исследования, 44 процента респондентов опасаются, что приложение может быть использовано государством для слежки за гражданами.

Использование приложения - дело добровольное

Разработчики приложения и власти ФРГ, однако, это отрицают. Данные пользователей, установивших приложение, хранятся децентрализованно - только на личных смартфонах. Они закодированы так, чтобы сами владельцы не могли их прочесть. Через две недели информация автоматически уничтожается.

Ни Институт имени Роберта Коха, ни третьи лица не имеют доступа к этим сведениям, подчеркивают в правительстве ФРГ. Более того, власти утверждают, что по этой причине даже не могут получить точные данные о том, сколько пользователей получили уведомления об опасности заразиться коронавирусом.

При этом инициатива сделать использование приложения обязательным пока не получила широкой поддержки в ФРГ. Герт Вагнер считает, что это невозможно сделать, в том числе по техническим причинам. Смартфоны есть далеко не у всех. К тому же, воспользоваться приложением могут лишь обладатели относительно новых моделей мобильных устройств: Android шестой версии (Marshmallow) и новее, а также iOS 13.5 и новее.

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