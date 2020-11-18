Водометы в центре Берлина: как корона-скептиков оттесняли от рейхстага

Водометы у Бранденбургских ворот - старожилы столицы Германии не припомнят, когда последний раз местная полиция применяла такую технику для разгона демонстраций. Но в среду, 18 ноября, после полудня вслед за неоднократными предупреждениями, озвученными через громкоговорители, два полицейских водомета начали поливать водой толпу, собравшуюся на площади.

Повод для протеста: закон об эпидемиологической защите

Сюда пришла разношерстная публика - от противников правительственных мер по борьбе с пандемией (так называемых COVID-диссидентов), которые усматривают в карантинных предписаниях нарушение гражданских прав, до агрессивно настроенных правых радикалов. В ответ на действия полиции в толпе начали взрываться петарды, в полицейских полетели бутылки и камни.

Зал пленарных заседаний бундестага

Формальным поводом для такого накала страстей стал новый закон об эпидемиологической защите, внесенный в повестку дня бундестага (он был принят также в среду, 18 ноября). Накануне депутаты получали сотни, если не тысячи, обращений от граждан - в интернете ходили слухи о введении "диктатуры" в Германии и о принудительных прививках.

И то, и другое, разумеется было неправдой. Напротив, законопроект предусматривает, что возможность сделать прививку от COVID-19 должна быть у всех, независимо от наличия медицинской страховки.

Протест в центре Берлина: водометы, петарды, раненые

Надо отдать должное берлинской полиции: демонстрантов заранее отдельно предупредили о возможном вреде, который вода может нанести их гаджетам, а операторы водометов направляли струи воды не на толпу демонстрантов, а в воздух. Как заявил позднее пресс-секретарь полиции Берлина Тило Kалбиц (Thilo Calbitz), сделано это было для того, чтобы избежать травм среди присутствующих - некоторые пришли на митинг с детьми. Таким образом, полиция поливала митингующих сверху, но не сбивала их с ног.

На 16.00 часов по местному времени было задержано около 200 участников акции протеста в Берлине

Одновременно с этим десятки полицейских начали постепенно, метр за метром, вытеснять протестовавших на юг, в сторону Потсдамер-плац, прочь от рейхстага. На 16.00 часов по местному времени (18.00 по московскому) число задержанных приближалось к отметке в 200 человек, а на площади у ворот оставалось несколько сотен промокших демонстрантов.

Цель полиции была ясна еще накануне: ни в коем случае не допустить повторения ситуации двухмесячной давности, когда десятки демонстрантов, прорвав оцепление, оказались на ступенях немецкого парламента, главного символа германского единства.

Корона-скептики недовольны мерами властей по борьбе с пандемией

В спецоперации по обеспечению безопасности в центре Берлина на этот раз участвовало свыше двух тысяч человек. С раннего утра полиция оцепила все подходы к министерствам, парламенту, резиденциям федерального канцлера и президента Германии. Поводом для столь необычных мер предосторожности стали курсирующие в праворадикальных чатах призывы к "штурму рейхстага" - нечто подобное было и накануне "штурма" двухмесячной давности.

Протестовавших поливали водой сверху, не сбивая с ног

Сам бундестаг также ввел дополнительные меры безопасности, ограничив доступ в комплекс зданий и отменив правило, по которому депутаты могут приглашать к себе в офисы посетителей без специальной проверки. Акция протеста в центре Берлина была далеко не первой из организованных так называемыми COVID-диссидентами - аналогичные многотысячные митинги и демонстрации ранее проходили в Лейпциге, Франкфурте, Штуттгарте.

Участники акции протеста в Берлине недовольны мерами властей по борьбе с пандемией

Участники нынешней акции в столице ФРГ недовольны мерами по борьбе с пандемией, они обвиняют власти в нарушении гражданских прав и выступают против мер по борьбе с коронавирусом - от обязательного ношения защитных масок до ограничения личных контактов. По немецким законам, ограничивать права и свободы граждан имеют право только органы законодательной власти, то есть парламенты.

Результат - суды по всей стране раз за разом отменяют постановления земельных правительств по борьбе с распространением COVID-19. Принятый в среду закон направлен на заполнение этого юридического вакуума - и создание правовой базы для возможного введения дальнейших противоэпидемических мер.

Опросы показывают высокий уровня поддержки партии Меркель

Однако для его критиков, разогретых теориями заговоров в интернете, голосование в бундестаге стало поводом для митинга в центре Берлина - причем не одного. Еще одна группа протестующих собралась на противоположном от рейхстага берегу Шпре, скандируя лозунги и стуча пустыми кастрюлями. Самыми популярными лозунгами были "Freiheit" ("Cвобода!") и "Wir sind das Volk" ("Народ - это мы!"), звучавший на улицах городов ГДР во время протестов против коммунистического режима в конце 1980-х. Ирония судьбы - теперь этот лозунг взяли на вооружение противники демократически избранного парламента.

Несмотря на громкие уличные протесты в ряде городов, большинство немцев в целом поддерживают курс правительства страны. А партия Ангелы Меркель (Angela Merkel) Христианско-демократический союз (ХДС) становится все популярнее, свидетельствуют соцопросы.

Если бы выборы в бундестаг состоялись в будущее воскресенье, за входящий в правительство блок ХДС/ХСС проголосовали бы 36,5% опрошенных - это лучший показатель за последние месяцы. Эксперты считают, что на популярность правого блока ХДС/ХСС повлияли именно действия властей Германии в борьбе с пандемией и вызванным ею экономическим кризисом.

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