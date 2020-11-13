Пандемия: В Германии вновь прошли протесты против карантинных мер

В ряде городов ФРГ сотни людей вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с правительственными мерами по борьбе с COVID-19. Одна из самых крупных акций прошла во Франкфурте-на-Майне.
В ряде городов Германии в субботу, 14 ноября, прошли массовые выступления критиков ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом. Наиболее масштабные акции состоялись во Франкфурте-на-Майне, Карлсруэ и баварском Регенсбурге.
По данным газеты Süddeusche Zeitung, в финансовой столице Германии Франкфурте-на-Майне в демонстрации против карантинных ограничений приняли участие около двух тысяч человек. Одним из организаторов акции выступило движение Querdenker ("Мыслящие нестандартно").
Параллельно с критиками мер по борьбе с пандемией во Франкфурте демонстрировали и сторонники этих мер. По оценке агентства dpa, их было около 300 человек. Они выстроились на перекрестках, держа в руках плакаты с символикой левого движения Antifa. Чтобы заставить активистов освободить проезжую часть, полиция дважды применила против них водометы.
Кроме того, полицейским пришлось несколько раз использовать дубинки, чтобы расчистить дорогу для шествия сторонников движения Querdenker в центральной части города. При этом итоговый митинг несогласных с COVID-ограничениями, который должен был состояться на площади Ратенау, также разогнали.
Как объяснили в полиции Франкфурта-на-Майне, это было сделано потому, что активисты не соблюдали социальную дистанцию и не носили масок. Поскольку не все участники акции согласились добровольно покинуть площадь, полиции пришлось снова применить водометы.
В баварских городах Регенсбург и Айхах в тот же день, 14 ноября, на улицы вышли по тысяче противников карантинных мер. При этом в Регенсбурге полиция не позволила ряду активистов присоединиться к демонстрации, чтобы не превысить максимально допустимое число участников массового мероприятия.
Сравнительно упорядоченная акция критиков COVID-ограничений прошла в городе Карлсруэ, где на улицы вышло около тысячи человек. По данным полиции, ее участники не носили масок, однако почти повсеместно соблюдали социальную дистанцию в полтора метра друг от друга. На контрдемонстрацию в Карлсруэ собралось около 130 активистов.
Еще одна, менее многочисленная акция противников правительственных мер по борьбе с пандемией, состоялась 14 ноября в городе Аурих в федеральной земле Нижняя Саксония. По данным агентства dpa, на эту акцию вышли около 150 человек. Контрдемонстрация в этом городе собрала еще меньше участников.
7 ноября массовая демонстрация против правительственных мер по борьбе с коронавирусом прошла в Лейпциге. По данным полиции, на нее собралось около 20 тысяч человек. Большинство из них не носили масок и не соблюдали социальную дистанцию. Учитывая, что число участников акции превысило заявленные 16 тысяч, полиция приняла решение прекратить ее.
Однако многие демонстранты отказались расходиться и через какое-то время двинулись маршем в сопровождении полицейских по кольцевой улице вокруг центра города. Когда шествие уперлось в заграждение, COVID-диссиденты стали нападать на сотрудников полиции.
Комментируя эти события 8 ноября, министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) написал в Twitter, что "на тех, кто наносит вред другим людям, нападает на полицейских и журналистов, распространяет праворадикальную ненависть или поджигает баррикады на контрдемонстрациях, защита закона, гарантирующего основное право на свободу собраний, не распространяется".
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