 Как власти ФРГ вводят ограничения из-за COVID-19, а суды их отменяют | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 10.11.2020

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Германия

Как власти ФРГ вводят ограничения из-за COVID-19, а суды их отменяют

Немецкие суды не раз отменяли - из-за их нецелесообразности - меры по борьбе с коронавирусом, введенные властями Германии. Удастся ли отелям и ресторанам добиться отмены нового локдауна?

Люди в масках на улице в Мюнхене, 22 октября

Люди в масках на улице в Мюнхене, 22 октября

С начала пандемии коронавируса федеральные и местные власти Германии одобрили ряд мер, призванных остановить распространение инфекции. Однако многие жители страны считают, что ограничения противоречат принципам соблюдения прав и свобод человека, и обращаются с жалобами в немецкие суды. И судьи нередко идут им навстречу.

В случае пандемии закон "О защите населения от инфекционных болезней" (Infektionsschutzgesetz, IfSG) разрешает местным властям в ФРГ вводить определенные ограничения прав и свобод и принимать защитные меры - запрещать публичные мероприятия и собрания людей, закрывать школы, детские сады, предприятия общепита, кинотеатры или бассейны.

Правда, все подобные шаги должны быть необходимыми для достижения поставленной цели, соразмерными ситуации, а также ограниченными по времени, территории и кругу лиц. В ряде случаев немецкие суды посчитали, что решения властей не соответствуют этим критериям и поэтому должны быть отменены.

Отмена карантина для въезжающих в ФРГ из ЕС

9 апреля, во время первой волны пандемии SARS-CoV-2, немецкие власти ввели требование о двухнедельной самоизоляции для всех немцев и иностранцев, въезжающих в Германию из-за рубежа. Исключения распространялись лишь на жителей граничащих с ФРГ территорий, ежедневно ездящих в Германию на работу, а также сезонных рабочих.

Здание оперного театра в Мюнхене и пустые ресторанные столики

Ожидается, что наиболее сильно ограничения в Германии ударят по заведениям общепита

Однако уже в мае федеральное правительство и власти федеральных земель договорились об отмене этого правила для въезжающих из стран Евросоюза, Шенгенской зоны и Великобритании.

Это произошло после того, как житель федеральной земли Нижняя Саксония - владелец загородного дома на юге Швеции - успешно оспорил это требование в суде. Суд посчитал запрет несоразмерным, поскольку он распространялся на все без исключения страны и регионы без индивидуальной оценки сложившейся в них эпидемиологической ситуации и риска заражения.

Проживание в отелях и комендантский час для ресторанов

В середине октября суды нескольких федеральных земель признали незаконным запрет на проживание в отелях для жителей регионов, где превышен допустимый порог числа новых заражений SARS-CoV-2 (50 на 100 тысяч жителей за 7 дней).

Нико Хертинг

Нико Хертинг

В Нижней Саксонии, к примеру, в суд обратился представитель гостиничного бизнеса, а в Баден-Вюртемберге соответствующий иск подал мужчина, забронировавший номер в отеле в этом регионе.

Тем же самым путем пошел и берлинский адвокат Нико Хертинг (Niko Härting). Когда в начале октября столичный Cенат запретил барам и ресторанам работать с 11 часов вечера до 6 часов утра, он подал иск в суд от имени нескольких рестораторов и выиграл его. Административный суд Берлина признал ограничения неоправданными ввиду отсутствия доказательств того, что рестораны играют существенную роль в распространении инфекции.

Сотни немцев требуют отмены мягкого локдауна

Нико Хертинг полагает, что в суде может быть оспорен и так называемый мягкий локдаун, вступивший в силу в Германии 2 ноября. До конца месяца в стране будет закрыты все предприятия досуга, рестораны, кафе и большинство предприятий сферы обслуживания. Немцев также обязали свести социальные контакты к абсолютному минимуму. В общественных местах вместе могут находиться не более 10 человек из двух домохозяйств.

По словам Нико Хертинга, только за первые 48 часов после принятия решения о новых ограничениях в немецкие суды было подано более 200 исков с требованием их отмены. В основном жалобы поступают от владельцев баров и ресторанов, а также других предприятий сферы обслуживания, рассказывает адвокат.

Насколько адекватны новые ограничительные меры в ФРГ?

По оценкам юриста, у недовольных есть неплохие шансы на успех. "Владельцы гостиниц вправе требовать, чтобы их закрывали на основании фактов, а не предположений", - подчеркивает Хертинг. Доказательства того, что люди часто заражаются коронавирусом в отелях, пока отсутствуют, поэтому возникают сомнения в соразмерности запрета, добавляет он. При этом стоит отметить, что специалисты Института имени Роберта Коха смогли проследить цепочки заражения лишь в четверти из всех зафиксированных в ФРГ случаев заболевания SARS-CoV-2.

Кроме того, решение закрыть все предприятия досуга сложно объяснить и с точки зрения того, что людям до сих пор разрешают ездить в переполненном метро в торговые центры, которые по-прежнему открыты, указывает Нико Хертинг. Похожего мнения придерживается и зампредседателя бундестага Вольфганг Кубикки (Wolfgang Kubicki). В гостевом комментарии для газеты Passauer Neue Presse он обратил внимание на "заметные противоречия" в принятых мерах. "Почему маникюрные салоны должны закрыться, а парикмахерские - нет? Почему надо закрывать рестораны, хотя мы еще далеки от пороговых значений, которые сами же определили?" - недоумевает политик.

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    Автор: Максим Нелюбин


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