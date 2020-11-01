 Власти Лейпцига прервали демонстрацию против COVID-ограничений | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 07.11.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Коронавирус

Власти Лейпцига прервали демонстрацию против COVID-ограничений

Участники акции протеста в Лейпциге против мер по противодействию коронавирусу не носили масок и не соблюдали социальную дистанцию. Власти города распустили демонстрацию, однако COVID-диссиденты отказались расходиться.

Демонстрация COVID-диссидентов в Лейпциге, 7 ноября 2020 г.

Демонстрация COVID-диссидентов в Лейпциге, 7 ноября 2020 г.

Власти Лейпцига прервали проведение демонстрации протестующих против антивирусных мер из-за многочисленных нарушений правил, введенных для противодействия распространению коронавируса. По данным полиции, большинство из порядка 20 тысяч участника мероприятия, проходившего в центре города в субботу, 7 ноября, не соблюдали ни требования по ношению защитных масок, ни установленной социальной дистанции.

Кроме того, по словам представителя городских властей, демонстрация была распущена в связи с превышением заявленного числа участников в 16 тысяч человек.

COVID-диссиденты не разошлись по требованию полиции

После почти двух с половиной часов, которые продлилась акция, ее организаторы и полицейские попросили демонстрантов покинуть площадь Аугустусплац. Однако еще в течение примерно часа протестующие не расходились, перед полицейскими заграждениями они скандировали: "Освободите улицу!".

Затем несогласные с COVID-ограничениями двинулись маршем в сопровождении полицейских по кольцевой улице вокруг центра города, некоторые из них выкрикивали "Мир, свобода, нет диктатуре!" и "Меркель должна уйти!". Когда шествие уперлось в заграждение, COVID-диссиденты стали нападать на сотрудников полиции.

Разрешение провести демонстрацию в центре Лейпцига Высший административный суд в Баутцене выдал лишь утром того же дня, ограничив число участников 16 тысячами и обязав их соблюдать требование носить маски. Между тем в ходе мероприятия его организаторы неоднократно повторяли, что ношение маски - это лишь рекомендация суда.

Основатель инициативы Querdenken (его название можно перевести как "Нестандартное мышление"), проводившей демонстрацию, Михаэль Балльвег (Michael Ballweg) заявил, что намерен обжаловать действия городских властей, прекративших акцию.

Смотрите также:

  • Бианка Ремтер

    Незаметные герои времен пандемии

    Уборщица электричек

    Бианка Ремтер (Bianka Remter) из Берлина занимается уборкой вагонов электричек - моет полы и сиденья, дезинфицирует поручни и дверные ручки. Она гордится своей работой и очень радуется, когда пассажиры выражают благодарность за ее труд. Бианка не скрывает, что для нее это имеет очень большое значение.

  • Йорн Ифлендер

    Незаметные герои времен пандемии

    Комиссар полиции

    Подразделение старшего комиссара полиции Йорна Ифлендера (Jörn Iffländer) обычно отвечает за проблемные места в Берлине, где торгуют наркотиками, но сейчас там немноголюдно. Поэтому во время пандемии они больше следят за соблюдением карантинных правил, ведут разъяснительную работу, пытаясь делать это деликатно и без конфликтов.

  • Ариане Джон

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудница супермаркета

    Ариане Джон (Ariane John) из Берлина работает в супермаркете. Ей приходится постоянно напоминать покупателям о том, что сейчас из-за пандемии в магазине нужно находиться на безопасном расстоянии друг от друга. По словам Ариане, она не устает поражаться тому, сколь недооценивает ситуацию молодежь: в отличие от пожилых людей, молодые зачастую легкомысленно игнорируют нынешние правила.

  • Анна Фредрих

    Незаметные герои времен пандемии

    Фармацевт

    Жительница Берлина Анна Фредрих (Anna Fredrich) - фармацевт. Заразиться коронавирусом она не боится. В аптеке еще в начале карантина на кассах установили защитные экраны из оргстекла, а на полу сделали специальную разметку для стоящих в очереди.

  • Карин Биттер

    Незаметные герои времен пандемии

    Учительница

    Начальная школа, где преподает жительница Ораниенбурга Карин Биттер (Karin Bitter), во время карантина была закрыта, но она каждый день приходила в свой класс. Отсюда общалась со своими учениками-третьеклашками в режиме видеоконференции, чтобы поговорить о ситуации и обсудить события. 11 мая берлинские школы постепенно приступили к возобновлению работы.

  • Янине Дахвиц

    Незаметные герои времен пандемии

    Медсестра

    Янине Дахвиц (Janine Dachwitz) из бранденбургского Котбуса - всегда в тесном контакте с людьми. Она работает медсестрой в Союзе рабочих-самаритян Германии (Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland) - независимой благотворительной организации, оказывающей помощь нуждающимся в социальной защите людям.

  • Ютта Леман

    Незаметные герои времен пандемии

    Почтальон

    Ютта Леман (Jutta Lehmann) живет в городе Шторков в федеральной земле Бранденбург. Уже почти 30 лет работает почтальоном. В районе, где она доставляет почту, ее знает каждый. По словам Ютты, люди к ней относятся тепло, всегда интересуются, как у нее дела, делятся новостями из своей жизни.

  • Селин Иффли-Науман

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудница склада одежды

    Селин Иффли-Науман (Celine Iffli-Naumann) на добровольных началах работает на складе одежды для нуждающихся в Берлине. Сюда приходит много бездомных. Заразиться коронавирусом она не боится, а работать сейчас приходится быстрее и больше обычного. Многие здешние помощники - пенсионеры, то есть сами входят в группы риска, поэтому сейчас вынуждены оставаться дома.

  • Марсель Кольшмидт

    Незаметные герои времен пандемии

    Водитель автобуса

    Берлинец Марсель Кольшмидт (Marcel Kolschmidt) - водитель городского автобуса. Раньше пассажиры входили через переднюю дверь - чтобы можно было проверить билеты. Из-за пандемии все изменилось. Место водителя теперь изолировано от салона, а передняя дверь заблокирована. Риск заражения уменьшился, зато "зайцев" среди пассажиров прибавилось, смеется Марсель.

  • Уте фон Кёрбер

    Незаметные герои времен пандемии

    Больничная клоунесса

    Задача Уте фон Кёрбер (Ute von Koerber) из благотворительного общества "Смех помогает" в Потсдаме - поддерживать больных детей. Она - клоунесса по прозвищу Витамин. Сейчас, правда, с юными пациентами больниц Уте общается виртуально - в формате видеоконференций. Но Витамин надеется, что в скором времени она снова получит возможность приходить к детям в палаты.

  • Симоне Леман

    Незаметные герои времен пандемии

    Информационный менеджер

    Жительница Берлина Симоне Леман (Simone Lehmann) работает информационным менеджером в пассажирской компании BVG - отвечает за объявления по громкоговорителям и на цифровых табло. К сведениям об опозданиях или изменениях в движении сейчас прибавились напоминания о соблюдении дистанции.

  • Деннис Паслак

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудник пожарной службы

    Деннис Паслак (Dennis Passlak) - сотрудник отдела коммуникации Берлинской пожарной службы. Одна из его задач - организация кадрового обеспечения службы в случае заболевания большого количества сотрудников, что в период пандемии не исключается. Также он следит за тем, чтобы персонал был обеспечен защитными масками и антисептиками.

  • Надин Дюбуа

    Незаметные герои времен пандемии

    Медиатор

    Надин Дюбуа (Nadine Dubois) из Берлина - член команды волонтеров, на безвозмездной основе оказывающих помощь в разрешении конфликтов. Порой оппоненты - особенно находящиеся в стадии развода супруги - теряют самообладание и не могут прийти к соглашению. Во время пандемии таких ситуаций стало больше. И единственным выходом часто бывает привлечение третьего лица - посредника.

  • Аня Хёрихс

    Незаметные герои времен пандемии

    Лаборант

    Аня Хёрихс (Anja Hörichs) работает в специальном центре для взятия анализов у людей с подозрением на коронавирус в городе Бютцов (Мекленбург - Передняя Померания). Центр создан на территории автодорожной мастерской, куда пациенты приезжают на машинах. Каждый день - до пятидесяти человек.

  • Штеффен Бок

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудник аварийной службы

    Штеффен Бок (Steffen Bock) работает в берлинской городской службе водоснабжения - устраняет протечки в частных домах, квартирах и участках трубопроводов, проложенных под дорогами и тротуарами. Штеффен постоянно контактирует с людьми. Чтобы защитить себя от коронавируса, всегда работает в маске и перчатках.

    Автор: Наталия Королева


Смотреть видео 02:41

Германия в шоке: тысячи демонстрантов в Берлине проигнорировали коронавирус (03.08.2020)

Контекст

Как вести себя при коронавирусе: три стратегии

Люди по-разному реагируют на пандемию коронавируса: одни серьезно относятся к рекомендациям вирусологов, другие - игнорируют их. Карикатурист Сергей Елкин о типах отношения к COVID-19.  

Комментарий: Борьба с коронавирусом в России - агрессия вместо информации

Власть в России сталкивает сторонников и противников "коронавирусного карантина" лбами, провоцируя подобие религиозных войн, а информирование заменяя спецоперациями, констатирует Иван Преображенский.  

Немецкий вирусолог ответил на утверждения COVID-диссидентов о коронавирусе

Один из ведущих немецких экспертов по коронавирусу прокомментировал DW наиболее расхожие утверждения COVID-диссидентов и противников ограничительных мер государства по борьбе с коронавирусом.  

Немецкие СМИ о попытке COVID-диссидентов штурмовать Рейхстаг

Вслед за митингом против мер правительства по борьбе с COVID-19 демонстранты в столице Германии попытались ворваться в здание Рейхстага. Немецкие СМИ комментируют это событие.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как коронавирус изменил нашу жизнь. Европа в фокусе (29.10.2020)  

Вторая волна пандемии: как влияют карантин и самоизоляция на жизнь молодежи? (04.11.2020)  

Также по теме

Coronavirus - Demonstration Düsseldorf

Тысячи людей в Германии вышли на акции против COVID-ограничений 01.11.2020

Многие участники уличных протестов против мер борьбы с распространением COVID-19 в Германии были без масок или не соблюдали правила дистанцирования.

Deutschland Berlin Protest gegen Corona-Maßnahmen

Конституционный суд ФРГ запретил лагерь COVID-диссидентов в Берлине 30.08.2020

Противники COVID-ограничений хотели разбить лагерь в центре Берлина. Высший административный суд земли запретил его, признав угрозой общественной безопасности. Федеральный конституционный суд Германии поддержал запрет.

Champions League - Juventus v Olympique Lyonnais | Cristiano Ronaldo

Коронавирус: Роналду инфицирован SARS-CoV-2 13.10.2020

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии инфицированы более 38 млн человек в мире, свыше 1,08 млн умерли. Излечившимися считаются более 28,6 млн пациентов. DW следит за событиями 13 октября.

Реклама

Самые читаемые

Выборы в США: Байден наращивает отрыв от Трампа  

Выборы в США: Байден выступит с обращением к нации  

"Это не вывоз умов": Учеба в Германии для отчисленных белорусских студентов  