Знаменитый кинорежиссер Ким Ки Дук умер от коронавируса

Всемирно известный корейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер в Латвии от последствий коронавирусной инфекции на 60-м году жизни, сообщил латвийский новостной портал Delfi в пятницу, 11 декабря. Лауреат международных кинофестивалей прибыл в Латвию через Эстонию из Санкт-Петербурга 20 ноября и с 5 декабря перестал выходить на связь, а 11 декабря поступила информация о том, что ночью режиссер умер в больнице от осложнений COVID-19, рассказал латвийскому порталу Delfi директор ArtDocFest/Riga Виталий Манский. Такую же информацию распространило агентство "Интерфакс".

По словам Манского, смерть Ким Ки Дука подтвердила его переводчица Дарья Крутова. По неофициальной информации, режиссер приехал в Латвию для приобретения дома в Юрмале и оформления вида на жительство, но на запланированную встречу не явился. После этого коллеги заволновались и начали поиск по больницам, который был затруднен из-за защиты личных данных.

Лауреат престижных кинофестивалей

Ким Ки Дук (Kim Ki Duk) - всемирно известный южнокорейский режиссер и сценарист. Он стал лауреатом Венецианского кинофестиваля за фильмы "Пьета" и "Пустой дом", Каннского кинофестиваля - за фильм "Ариран" и Берлинского кинофестиваля - за ленту "Самаритянка". Ким Ки Дук также известен как автор фильмов "Весна, лето, осень, зима и снова весна", "Натянутая тетива", "Время", "Вздох" и многих других.

Последние годы Ким Ки Дук был тесно связан с Россией и Казахстаном. В 2019 году он был председателем жюри Московского международного кинофестиваля, а в 2020-м представил на нем свою новую картину "Растворяться", снятую на русском языке в Казахстане с местными актерами и на местные деньги. Продюсером стала исполнительница главной роли Динара Жумагалиева. За камерой стоял сам режиссер, он же выступил автором сценария и монтажером.

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