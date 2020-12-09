Коронавирус: хакеры взломали EMA из-за вакцины BioNTech и Pfizer

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 69,1 млн человек во всем мире, свыше 1,57 млн скончались. Выздоровели почти 47,9 млн пациентов. DW следит за событиями 10 декабря.
Мир продолжает борьбу со второй волной пандемии COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 69,1 млн жителей планеты. Свыше 1,57 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели почти 47,8 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 10 декабря (время московское).
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Правительство Германии потратило 10 миллионов евро на рекламу мобильного приложения Corona Warn-App,предназначенного для отслеживания цепочек заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в ФРГ. Так, 4 миллиона ушло на рекламу приложения в интернете, два миллиона – в печатных СМИ и еще два миллиона – на телевидении. Кроме того, 2,5 миллиона евро было потрачено на рекламные плакаты на улицах, еще один миллион получили инфлюэнсеры, рекламировавшие Corona Warn-App в Instagram, YouTube и TikTok. По данным властей, приложение предупредило о возможной инфекции уже свыше 1,5 млн человек.
Corona Warn-App, в отличие от китайской и российской, не отслеживает маршрут человека, не требует его имя (вместо него пользователь получает постоянно меняющийся номер), а только отмечает расстояние до других мобильных телефонов с установленным приложением. Для этого используется технология беспроводной передачи данных bluetooth. Программа может быть в любой момент удалена со смартфона, и ее установка не является обязательной.
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Премьер-министр немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер (Daniel Günther) из-за пандемии коронавируса призвал немцев отказаться от празднования Нового года в этот раз, ограничившись проведением спокойного вечера в кругу семьи. По его мнению, следует даже воздержаться от встречи и распития шампанского с соседями. Гюнтер выразил сомнение, что немцы способны соблюдать социальную дистанцию и правила гигиены, отмечая праздники дома.
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Глава Мюнхенского института экономических исследований ifo Клеменс Фюст (Clemens Füst) выступил против введения жесткого локдауна в Германии до Рождества. У людей должна быть возможность настроиться на жесткие ограничения, в особенности это касается школ, заявил Фюст в интервью газете Rheinische Post. Клеменс Фюст был среди немецких ученых, 8 декабря подписавших рекомендацию Национальной академии наук "Леопольдина" о введении жесткого локдауна в стране после Рождества. По мнению ученых, "с 24 декабря 2020 года по крайней мере до 10 января 2021 года общественная жизнь во всей Германии должна быть в значительной степени приостановлена". "Быстрые, жесткие меры в течение короткого периода времени помогают существенно снизить показатели инфицирования и поддерживать их на низком уровне", считают эксперты.
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В США зафиксирован новый суточный максимум смертельных случаев от коронавируса. За прошедший 24 часа в стране скончались 3071 человек, сообщил университет имени Джонса Хопкинса. Кроме того, за сутки выявлено более 220 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции, из них более 30 тысяч только в одной Калифорнии. В американских больницах находится более 106 тысяч пациентов с COVID-19. США наиболее сильно пострадали от пандемии, с начала которой в стране более 15 миллионов человек заразились вирусом, более 289 тысяч умерло от последствий заражения.
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Вакцина от коронавируса британской компании AstraZeneca может быть доступна в США только во второй половине 2021 года, если американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов сертифицирует ее только после завершения финального исследования, заявил Адриан Хилл, директор британского научно-исследовательского института Jenner Institute. По его мнению, это будет слишком поздно для того, чтобы в полной мере использовать преимущества вакцины, которая эффективна, доступна в большом количестве и легка в применении.
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Беларусь через 10 дней из-за распространения коронавируса приостановит выезд через наземные пунктыпропуска: автомобильные, железнодорожные, речные. Несмотря на ограничения, белорусы смогут выезжать, если у них есть вид на жительство или трудовой договор в другой стране, а также те, кто хочет покинуть страну по уважительным причинам: в связи с тяжелой болезнью или смертью близкого родственника или супруга, находящегося за границей, или для получения медицинской помощи. С 1 ноября Беларусь временно приостановила пересечение границы на въезд для иностранцев и лиц без гражданства.
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Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) отправился в самоизоляцию, поскольку, возможно, контактировал с сотрудницей министерства, у которого выявили коронавирус. Данных о заражении Зеехофера коронавирусом на данный момент нет, сообщил представитель ведомства в Twitter.
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Правительство Украины решило не запрещать работу горнолыжных курортов во время локдауна, который будет действовать с 8 по 24 января. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения на странице в социальной сети Facebook. При этом на лыжных курортах не будут работать заведения общественного питания и запрещена продажа алкогольных напитков. Ранее власти продлили карантин в Украине до 28 февраля и ужесточили ограничительные меры в период с 8 по 24 января. В этот период будут закрыты кафе и рестораны (за исключением доставки и продажи навынос), непродовольственные магазины, кинотеатры, фитнес-центры, спортзалы, театры и торговые центры.
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Парламент Чехии вечером в среду продлил до 23 декабря режим чрезвычайной ситуации, действующий в стране c 5 октября. Правительство предлагало продлить его до 11 января 2021 года. Ранее в тот же день власти ужесточили ограничительные меры. С 9 декабря рестораны должны закрываться в 20:00, на два часа раньше. Также теперь запрещено распитие спиртных напитков на улице и продажа алкоголя на базарах и рынках. На нарушителей ограничительных мер будут накладываться крупные штрафы - до 50 тысяч крон (1900 евро) для физических лиц и до 3 млн крон (115 тысяч евро) для юридических. Недавнее ослабление ограничений в Чехии привело к скачку числа новых заражений коронавирусом. За последние сутки выявлено 5848 случаев инфекции. За время пандемии в Чехии SARS-CoV-2 заразились 557 тысяч человек, более 9100 умерло.
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Во время кибератаки на Европейское агентство лекарственных средств (EMA) хакеры получили доступ к документам, касающимся процедуры допуска на использование вакцины от коронавируса, разработанной компаниями BioNTech и Pfizer. В то же время американский концерн Pfizer сообщил, что пока нет данных о том, что произошел взлом его системы, как и немецкой компании BioNTech, утечки данных не было. В настоящее время EMA проводит оценку безопасности и эффективности вакцины для ее допуска в странах ЕС.
>>>Хроника событий 9 декабря >>>
Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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