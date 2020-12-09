 Коронавирус: хакеры взломали EMA из-за вакцины BioNTech и Pfizer | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 09.12.2020

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Коронавирус

Коронавирус: хакеры взломали EMA из-за вакцины BioNTech и Pfizer

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 69,1 млн человек во всем мире, свыше 1,57 млн скончались. Выздоровели почти 47,9 млн пациентов. DW следит за событиями 10 декабря.

Шприц с вакциной от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer

Мир продолжает борьбу со второй волной пандемии COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 69,1 млн жителей планеты. Свыше 1,57 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели почти 47,8 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 10 декабря (время московское).

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Правительство Германии потратило 10 миллионов евро на рекламу мобильного приложения Corona Warn-App,предназначенного для отслеживания цепочек заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в ФРГ. Так, 4 миллиона ушло на рекламу приложения в интернете, два миллиона – в печатных СМИ и еще два миллиона – на телевидении. Кроме того, 2,5 миллиона евро было потрачено на рекламные плакаты на улицах, еще один миллион получили инфлюэнсеры, рекламировавшие Corona Warn-App в Instagram, YouTube и TikTok. По данным властей, приложение предупредило о возможной инфекции уже свыше 1,5 млн человек. 

Corona Warn-App, в отличие от китайской и российской, не отслеживает маршрут человека, не требует его имя (вместо него пользователь получает постоянно меняющийся номер), а только отмечает расстояние до других мобильных телефонов с установленным приложением. Для этого используется технология беспроводной передачи данных bluetooth. Программа может быть в любой момент удалена со смартфона, и ее установка не является обязательной.

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Премьер-министр немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер (Daniel Günther) из-за пандемии коронавируса призвал немцев отказаться от празднования Нового года в этот раз, ограничившись проведением спокойного вечера в кругу семьи. По его мнению, следует даже воздержаться от встречи и распития шампанского с соседями. Гюнтер выразил сомнение, что немцы способны соблюдать социальную дистанцию и правила гигиены, отмечая праздники дома.  

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Глава Мюнхенского института экономических исследований ifo Клеменс Фюст (Clemens Füst) выступил против введения жесткого локдауна в Германии до Рождества. У людей должна быть возможность настроиться на жесткие ограничения, в особенности это касается школ, заявил Фюст в интервью газете Rheinische Post. Клеменс Фюст был среди немецких ученых, 8 декабря подписавших рекомендацию Национальной академии наук "Леопольдина" о введении жесткого локдауна в стране после Рождества. По мнению ученых, "с 24 декабря 2020 года по крайней мере до 10 января 2021 года общественная жизнь во всей Германии должна быть в значительной степени приостановлена". "Быстрые, жесткие меры в течение короткого периода времени помогают существенно снизить показатели инфицирования и поддерживать их на низком уровне", считают эксперты. 

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Пациент с COVID-19 в Нью-Йорке

Пациент с COVID-19 в Нью-Йорке

В США зафиксирован новый суточный максимум смертельных случаев от коронавируса. За прошедший 24 часа в стране скончались 3071 человек, сообщил университет имени Джонса Хопкинса. Кроме того, за сутки выявлено более 220 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции, из них более 30 тысяч только в одной Калифорнии. В американских больницах находится более 106 тысяч пациентов с COVID-19. США наиболее сильно пострадали от пандемии, с начала которой в стране более 15 миллионов человек заразились вирусом, более 289 тысяч умерло от последствий заражения.

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Вакцина от коронавируса британской компании AstraZeneca может быть доступна в США только во второй половине 2021 года, если американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов сертифицирует ее только после завершения финального исследования, заявил Адриан Хилл, директор британского  научно-исследовательского института Jenner Institute. По его мнению, это будет слишком поздно для того, чтобы в полной мере использовать преимущества вакцины, которая эффективна, доступна в большом количестве и легка в применении.

Беларусь ограничивает выезд из страны

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Беларусь через 10 дней из-за распространения коронавируса приостановит выезд через наземные пунктыпропуска: автомобильные, железнодорожные, речные. Несмотря на ограничения, белорусы смогут выезжать, если у них есть вид на жительство или трудовой договор в другой стране, а также те, кто хочет покинуть страну по уважительным причинам: в связи с тяжелой болезнью или смертью близкого родственника или супруга, находящегося за границей, или для получения медицинской помощи. С 1 ноября Беларусь временно приостановила пересечение границы на въезд для иностранцев и лиц без гражданства.

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Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) отправился в самоизоляцию, поскольку, возможно, контактировал с сотрудницей министерства, у которого выявили коронавирус. Данных о заражении Зеехофера коронавирусом на данный момент нет, сообщил представитель ведомства в Twitter.

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Правительство Украины решило не запрещать работу горнолыжных курортов во время локдауна, который будет действовать с 8 по 24 января. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения на странице в социальной сети Facebook. При этом на лыжных курортах не будут работать заведения общественного питания и запрещена продажа алкогольных напитков. Ранее власти продлили карантин в Украине до 28 февраля и ужесточили ограничительные меры в период с 8 по 24 января. В этот период будут закрыты кафе и рестораны (за исключением доставки и продажи навынос), непродовольственные магазины, кинотеатры, фитнес-центры, спортзалы, театры и торговые центры. 

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Рождественская елка в центре Праги

Прага

Парламент Чехии вечером в среду продлил до 23 декабря режим чрезвычайной ситуации, действующий в стране c 5 октября. Правительство предлагало продлить его до 11 января 2021 года. Ранее в тот же день власти ужесточили ограничительные меры. С 9 декабря рестораны должны закрываться в 20:00, на два часа раньше. Также теперь запрещено распитие спиртных напитков на улице и продажа алкоголя на базарах и рынках. На нарушителей ограничительных мер будут накладываться крупные штрафы - до 50 тысяч крон (1900 евро) для физических лиц и до 3 млн крон (115 тысяч евро) для юридических. Недавнее ослабление ограничений в Чехии привело к скачку числа новых заражений коронавирусом. За последние сутки выявлено 5848 случаев инфекции. За время пандемии в Чехии SARS-CoV-2 заразились 557 тысяч человек, более 9100 умерло.

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Во время кибератаки на Европейское агентство лекарственных средств (EMA) хакеры получили доступ к документам, касающимся процедуры допуска на использование вакцины от коронавируса, разработанной компаниями BioNTech и Pfizer. В то же время американский концерн Pfizer сообщил, что пока нет данных о том, что произошел взлом его системы, как и немецкой компании BioNTech, утечки данных не было. В настоящее время EMA проводит оценку безопасности и эффективности вакцины для ее допуска в странах ЕС.

>>>Хроника событий 9 декабря >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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    Автор: Марина Барановская


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