В США миллиардеры за время пандемии обогатились более чем на триллион долларов

С начала пандемии коронавируса состояния богатейших людей США выросли в общей сложности более чем на триллион долларов (826,7 млрд евро). Об этом сообщает информагентство AFP в четверг, 10 декабря, со ссылкой на исследование, проведенное совместно организацией Americans For Tax Fairness (ATF) и исследовательским институтом Institute for Policy Studies (IPS). Согласно нему, за период с 18 марта по 7 декабря общее состояние проживающих в США миллиардеров выросло с примерно 2,95 триллионов долларов до более четырех триллионов долларов.

"Никогда раньше Америка не видела такого скопления богатства у такого небольшого количества людей", - отметил глава ATF Франк Клемент. Он считает, что американские миллиардеры могли бы предоставить "огромный пакет" финансовой помощи на борьбу с пандемией и при этом их общее состояние не уменьшилось бы ни на цент. Так, по данным исследования, суммы, на которую обогатились миллиардеры хватило бы, чтобы выплатить каждому жителю США по 3000 долларов.

По данным портала Worldometer, с начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 69,3 млн человек. Свыше 1,5 млн зараженных скончались, при этом большая часть жертв коронавируса приходится на США (296,7 тысячи). Всего в США насчитывается более 15,8 млн случаев заражения.

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