Прививка против коронавируса: будет ли она обязательна для всех европейцев?

С 7 декабря Великобритания начинает вакцинацию против коронавируса. На прошлой неделе в стране одобрили вакцину Вiontech/Pfizer. Заявку на регистрацию этой вакцины разработчики - немецкая компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer - подали в конце ноября и в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в Амстердаме. Ожидается, что решение будет принято 29 декабря.

Кроме того, Европейское агентство лекарственных средств рассматривает и заявку от американского производителя вакцины Moderna. Решение по этой вакцине ожидается 12 января. Таким образом, если первые две вакцины в ЕС будут одобрены, вакцинация в странах Евросоюза начнется уже в январе следующего года.

Как будут распределять вакцину

Миллионы доз вакцины обоих разработчиков сразу после регистрации в Евросоюзе будут распределены по всем странам ЕС пропорционально численности населения. До этого момента, несмотря на короткие сроки и спешку, вакцина пройдет все необходимые испытания и будет абсолютно надежна. Кроме Вiontech/Pfizer и Modernа, скоро европейцам могут быть доступны и другие вакцины: британско-шведского концерна AstraZeneca или Sinavac из Китая.

Центр вакцинации в Дюссельдорфе

Но даже несмотря на то, что ЕС уже договорился о покупке миллионов доз вакцин у различных производителей, в первые месяцы вакцины будет не хватать из-за очень высокого спроса. К тому же надежную защиту от агрессивного вируса обеспечат две, а не одна прививка.

Национальные правительства должны позаботиться о том, чтобы вакцину получили в начале не те, у кого больше денег или власти, а чтобы был обеспечен справедливый доступ к ней.

Германский совет по этике, Национальная академия наук "Леопольдина" и постоянная комиссия при Институте Роберта Коха (RKI) предлагают сначала провести вакцинацию тех, кто в силу возраста и наличия хронических заболеваний имеет высокий риск заражения коронавирусом и у кого болезнь может проходить в тяжелой форме. Кроме того, медицинские ведомства рассматривают вопрос о том, чтобы раньше других прошли вакцинацию люди, которые в силу своей профессии подвержены повышенном риску заражения: полицейские, пожарные, медики, а также учителя и воспитатели.

Будет ли вакцинация обязательной и массовой?

Во всех федеральных землях Германии в спешном порядке строятся центры, где будет проводиться вакцинация. Там должны получить прививку как можно больше людей. Но на вакцинацию всего населения уйдут месяцы. Даже если каждый день прививку будут получать 100 000 человек, требуется 150 дней, чтобы вакцинировать 15 млн человек. И всем им понадобится вторая прививка. Таким образом, вакцинация не завершится даже к концу следующего года и в том случае, если прививку будут делать не в центрах вакцинации, а у врачей.

Несмотря на то, что, согласно соцопросам, более половины немцев не хотят делать прививку против коронавируса по разным причинам, для медицинских работников, которые контактируют с пациентами из группы риска, вакцинация может быть обязательной. Правда, окончательно вопрос еще не решен.

В будущем также возможна обязательная вакцинация для сотрудников системообразующих предприятий. В данный момент эксперты изучают вопрос, могут ли работодатели в других сферах деятельности обязать своих сотрудников делать прививку от ковида. Большинство стран ЕС делают ставку на то, что большая часть населения сделает прививку добровольно. Ведь во многих странах уже является обязательной прививка против ряда заболеваний, таких как гепатит, краснуха, дифтерия и т.д

Как вакцинация повлияет на общественную жизнь

Вероятнее всего, обязательная вакцинация на территории ЕС и Германии введена не будет, но наличие прививки будет влиять на социальную жизнь. Сейчас во многих странах за пределами Евросоюза ведутся дебаты о том, что без прививки нельзя будет посещать общественные места и пользоваться определенными услугами. Так, например, австралийская авиакомпания Quantas на межконтинентальных рейсах будет брать на борт только людей, которые сделали прививку от ковида. Для контроля может быть использован специальный документ, в котором будет значиться, делал ли человек прививку.

Тех, у кого не будет прививки от ковида, Deutsche Bahn будет перевозить, возможно, в специальных вагонах

Возможны ли такие ограничения в ЕС? С правовой точки зрения, это абсолютно легитимно для частных компаний. Каждый владелец может действовать согласно установленным на предприятии правилам. То есть, в ресторане, например, могут не обслуживать людей, у которых нет прививки. Или не принимать на работу людей, не прошедших вакцинацию.

Что касается госпредприятий, то там другая ситуация. Немецкий концерн Deutsche Bahn обязан перевозить всех без исключения пассажиров, но тех у кого нет прививки, возможно, будет рассаживать в специальных вагонах. В государственных школах и детсадах обязательной вакцинации не будет. Но в частных учебных учреждениях могут потребовать, чтобы учащиеся сделали прививку против коронавируса.

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