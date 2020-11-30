Коронавирус: в России вновь максимальный показатель новых случаев

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились свыше 64,7 млн человек во всем мире, около 1,5 млн скончались. Выздоровели более 44,8 млн пациентов. DW следит за событиями 3 декабря.
Мировое сообщество борется со второй волной пандемии COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 64,7 млн жителей планеты. Около 1,5 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 44,8 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 3 декабря (время московское).
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Власти Санкт-Петербурга попросили туристов не приезжать в город на новогодние праздники. "Мы очень любим гостей, очень любим туристов, но, извините, не в этом году. Поэтому мы, в общем-то, снижаем туристическую привлекательность города, мы говорим гостям: "Давайте мы побеспокоимся о вашем здоровье, о здоровье ваших детей, и о здоровье жителей, не надо в этом году к нам приезжать", - заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин. По его словам, в новогодние каникулы не будут работать Эрмитаж и Русский музей, также будут закрыты кафе и рестораны.
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Глава Института имени Роберта Коха (RKI) Лотар Вилер (Lothar Wieler) прогнозирует существенный рост показателей летальных исходов от COVID-19 в Германии. Каждую неделю увеличивается число пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции, поэтому следует ожидать дальнейшего роста смертельных случаев, заявил он на пресс-конференции в Берлине. Вилер также сообщил о росте заражений среди пожилых, в частности, в домах престарелых. Глава RKI призвал защищать уязвимые группы и тщательно соблюдать правила, касающиеся дистанции, ношения масок и гигиены. "Делайте это и для бабушки с дедушкой", - призвал он. Вилер также указал на по-прежнему высокие показатели инфицированных и отметил, что без принятых властями ограничительных мер ситуация была бы ее более тяжелой.
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Число летальных исходов от COVID-19 в США за минувшие сутки впервые превысило три тысячи. По данным Университета имени Джона Хопкинса в Балтиморе, за прошедшие 24 часа поступила информация о 3157 скончавшихся с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Предыдущий максимальный показатель смертей от коронавируса в Соединенных Штатах был зафиксирован 15 апреля, когда скончались 2407 человек. При этом число заразившихся за последние сутки во второй раз с начала пандемии превысило 200 тысяч. 27 ноября в США было выявлено 205 тысяч новых инфицированных.
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Правительство Италии ввело жесткие меры, ограничивающие поездки граждан во время предстоящих рождественских праздников. С 21 декабря по 6 января итальянцам будет запрещено выезжать за пределы своего региона, а также проводить отпуск на побережье или в горах, постановило правительство Италии в ночь на 3 декабря. Исключением являются поездки на работу, а также необходимые по состоянию здоровья либо по другим неотложным причинам.
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В России за прошедшие сутки выявлено 28 145 новых инфицированных коронавирусом, что является максимальным показателем с начала пандемии. Только в Москве за сутки зафиксировали 7750 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число выявленных случаев в РФ с начала пандемии возросло до 2 375 546. Число смертей от пневмонии COVID-19 в России увеличилось на 554 до 41 607, сообщил оперативный штаб в Москве.
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Международная организация "Врачи без границ" призывает к справедливому распределению вакцины от коронавируса. Больше половины доз вакцины, которые планируется произвести в 2021 году, уже зарезервированы, заявила представитель организации Элизабет Массуте (Elisabeth Massute) в эфире немецкого телеканала ZDF. Таким образом, для беднейших стран, а также людей в кризисных регионах прививочных препаратов не хватит, отметила она. "Мы бы хотели, чтобы страны, которые уже сейчас зарезерваровали вакцины, действительно были обязаны отдать часть из них", - подчеркнула Массуте. Тем самым, по ее словам, можно было бы защитить от коронавируса людей в кризисных точках и медиков во всем мире.
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В профсоюзе полиции ФРГ (GdP) сомневаются в возможности обеспечить охрану вакцины от коронавируса силами федеральной полиции. "Кажется, некоторые политики предполагают, что по численности федеральная полиция примерно равна Народно-освободительной армии Китая. К сожалению, это не так", - заявил вице-председатель GdP Свен Хюбер (Sven Hüber) в интервью газете Rheinische Post. Он подчеркнул, что силы федеральной полиции направлены на охрану государственных границ и розыск преступников. Кроме того, по словам Хюбера, в настоящее время ее сотрудники задействованы для охраны порядка на демонстрациях противников ограничительных мер. "На мой взгляд, в данный момент не представляется возможности привлечь федеральную полицию в качестве сопроводительной охраны для вакцины", - добавил он.
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За минувшие сутки в Украине выявлено 14 496 новых случаев заражения коронавирусом, от последствий инфекции скончались 243 пациента, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Тем самым общее число инфицированных с начала пандемии в Украине возросло до 772 760, число летальных исходов от COVID-19 12 960. Также за прошедшие 24 часа госпитализировано 1739 человек, выздоровели 15 372 человека", - указал украинский министр.
Наибольшее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки зафиксировано в Киеве (1364), Запорожской (1060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях.
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В Чехии значительно смягчены введенные ранее ограничительные меры. 3 декабря разрешено возобновить работу ресторанов, баров и розничной торговли. Разрешенное число покупателей в магазинах при этом остается прежним - не более одного человека на 15 кв. м площади. Также отменен комендантский час, откроются музеи и галереи. Театры и кинотеатры пока по-прежнему закрыты.
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Учителя и воспитатели в Германии будут самостоятельно проводить себе тесты на коронавирус, заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn). С 4 декабря вступает в силу распоряжение, в соответствии с которым детские сады и школы получат право закупать экспресс-тесты на SARS-CoV-2 и регулярно их использовать, отметил он в интервью изданиям медиагруппы Funke. "Это еще одна подходящая для повседневного использования возможность, которая позволит детям посещать школы и детские сады в условиях пандемии", - заявил министр. До сих пор тесты на коронавирус могли проводиться только специально обученным персоналом.
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Пути выхода из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, будут обсуждаться на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится 3-4 декабря. В заседаниях будут участвовать почти 100 глав государств и десятки глав правительств. Глава 75-й сессии Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр назвал спецсессию историческим шансом победить COVID-19 общими усилиями. По его словам, весь мир в эти дни смотрит на ООН и ожидает достижения договоренностей по совместной борьбе с пандемией. Отдельно он подчеркнул необходимость принять меры для урегулирования гуманитарных кризисов, связанных с пандемией. Он указал на проблемы беженцев и перемещенных лиц, больше других страдающих от вспышек коронавирусной инфекции.
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Параллельной регистрации вакцины от коронавируса, созданной на основе матричной РНК, и так называемой векторной вакцины в ЕС, скорее всего проводиться не будет. Это мнение высказал Томас Мертенс (Thomas Mertens), глава постоянной комиссии по вакцинации (STIKO), разрабатывающей рекомендации по вакцинации населения в Германии, в интервью газете Rheinische Post, По словам эксперта, заявки на регистрацию векторной вакцины для применения в ЕС пока нет. Примером векторной вакцины является, в частности, препарат компании AstraZeneca.
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Вирус SARS-CoV-2 в Германии выявлен еще у 22 046 человек, всего в Федеративной Республике подтверждено 1,106 млн заражений. С начала пандемии 17 602 человек с COVID-19 скончались (прирост в 479 летальных исходов), около 800 000 выздоровели, следует из данных Института имени Роберта Коха (RKI).
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Пандемия и вызванный ею локдаун не отразились в Германии на классической схеме распределения обязанностей в быту, свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом Бертельсмана. 69 процентов опрошенных женщин заявили, что ведение домашнего хозяйства и воспитание детей продолжают оставаться преимущественно их задачами.
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Валери Жискар д’Эстен, бывший главой французского государства с 1974 по 1981 год, скончался от последствий коронавирусной инфекции. 17 ноября 94-летний Д’Эстен был госпитализировал в городе Тур из-за проблем с сердцем и провел в больнице пять дней. В сентябре он обращался к врачам в связи с воспалением легких. "В соответствии с его пожеланиями, похороны пройдут в тесном семейном кругу", - написали представители Фонда имени Валери Жискара д’Эстена в Twitter.
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По прогнозам Джо Байдена, число жертв пандемии коронавируса в США к январю 2021 года может увеличиться на 250 тысяч человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавируса ее жертвами в США стали около 270 тысяч человек. В свою очередь, эксперты Университета имени Вашингтона подсчитали, что в случае ослабления карантинных мер число жертв COVID-19 в США до конца января 2021 года может вырасти до 502 тысячи пациентов, а в случае ужесточения этих мер - до 367 тысяч. Со своей стороны, глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд заявил 2 декабря, что до февраля 2021 года число скончавшихся от последствий заражения COVID-19 в США может вырасти до 450 000 человек.
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Правительство Соединенных Штатов до конца февраля 2021 года планирует привить против коронавируса 100 млн человек, или 40 процентов взрослого населения страны. Такое заявление сделал советник правительства США Монсеф Слауи.
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Власти Турции планируют начать вакцинацию населения от коронавируса 11 декабря, заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа. К этому впемени страна получит первую партию китайской вакцины. В первую очередь будут вакцинировать врачей и пожилых граждан. В Турции коронавирусом заразились 700 880, выздоровел 414 141, скончались 14 129 человек.
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Число заражений коронавирусом в Бразилии за сутки выросло на 49 863 случая, за 24 часа в стране от SARS-CoV-2 скончалось 698 человек. Общее число зараженных, по официальным данным, составило 6,4 млн человек, число случаев с летальным исходом - 174 515.
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Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 9053 до 9126, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом вечером в четверг. "В Москве скончались 73 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении оперативного штаба. Всего в российской столице с начала эпидемии выявлено 617 439 случая заражения, общее число выздоровевших составило 464 984 человека.
Хроника пандемии 2 декабря >>>
Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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