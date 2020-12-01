Коронавирус: В США планируют привить 100 млн человек к марту 2021

Правительство Соединенных Штатов до конца февраля 2021 года планирует привить против коронавируса 100 млн человек, или 40 процентов взрослого населения страны. Такое заявление сделал в среду, 2 декабря, советник правительства США Монсеф Слауи.

По его словам, вакцинация от COVID-19 в США может начаться уже в середине декабря. В первую очередь возможность сделать прививку получат люди, относящиеся к группам риска, а также медперсонал.

30 ноября американская компания Moderna сообщила в своем микроблоге Twitter, что направила запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для получения разрешения на экстренное использование разработанной ею вакцины от коронавируса mRNA-1273.

Примерно в это же время аналогичную заявку в FDA подала другая американская фармацевтическая компания - Pfizer, - разработавшая вакцину от COVID-19 совместно с немецким предприятием BioNTech.

Вакцинация от COVID-19 в США

Ожидается, что для вакцинации населения в США будут использованы оба этих препарата. По плану правительства, в декабре прививку смогут сделать около 20 млн человек, в январе - еще 30 млн, а в феврале - еще 50 млн американцев.

При этом план вакцинации не учитывает возможное появление на рынке препаратов, разрабатываемых в настоящий момент компаниями Johnson & Johnson и AstraZeneca. По словам Монсефа Слауи, результаты клинических испытаний вакцин от COVID-19 этих производителей должны быть известны в период между концом декабря 2020 года и серединой января 2021 года.

Между тем Великобритания уже одобрила для применения вакцину, созданную совместно компаниями Pfizer и BionTech. Как сообщил 2 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, вакцинация населения страны начнется уже в начале следующей недели.

Пандемия коронавируса в США

По данным Университета Джонса Хопкинса, в результате пандемии в США скончалось больше пациентов, чем в какой бы то ни было другой стране мира: 273 170 человек. По общему числу заразившихся коронавирусом с начала пандемии Соединенные Штаты также занимают первое место в мире с 13 900 350 случаями.

Далее следуют Индия с 9 499 413 выявленными случаями заражения коронавирусом и Бразилия с 6 386 787 случаями. Число жертв COVID-19 составляет в этих странах 138 122 и 173 817 пациентов соответственно.

Россия, по данным Университета Джонса Хопкинса, занимает четвертое место в мире по числу официально зарегистрированных случаев инфицирования: 2 327 105 заражений. Причиной смерти, по данным российского Минздрава, заболевание COVID-19 стало для 40 630 человек в стране.

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