Цена прививки от ковида в ЕС: все вакцины дешевле 60 евро

К массовой бесплатной вакцинации своего населения от коронавируса Германия и другие страны Евросоюза могут приступить в конце декабря или в первые недели 2021 года сразу после регистрации вакцин и начала их широкомасштабного производства и доставки. В таком случае уже весной первоначально дефицитные вакцины окажутся, скорее всего, в широком доступе, и при желании ими смогут воспользоваться также приезжающие в ЕС зарубежные гости и медицинские туристы, например, из России.
Хорошая новость для них: никаких заоблачных цен на вакцины не будет, все они окажутся по карману обычным представителям среднего класса. Так что критерием выбора, чем именно привиться, станет не столько цена препаратов, сколько их тип и производитель. И, соответственно, данные и отзывы об их эффективности и безопасности.
Какими вакцинами от коронавируса можно будет привиться в Евросоюзе
На первом этапе, по всей видимости, в Евросоюзе будут зарегистрированы три вакцины, и с их производителями ЕС уже подписал соглашения о закупке крупных партий. Немецко-американский консорциум компаний BioNTech и Pfizer обязался поставить до 300 млн доз, британо-шведскому концерну AstraZeneca, партнеру ученых Оксфордского университета, тоже заказаны 300 млн доз, американская корпорация Moderna обеспечит до 160 млн доз.
Кроме того, имеются предварительные договоренности о закупке - в случае успешного завершения клинических испытаний и регистрации - вакцин немецкой фирмы CureVac (405 млн доз), франко-британского консорциума Sanofi/GlaxoSmithKline (до 300 млн доз) и американской корпорации Johnson & Johnson (до 200 млн доз).
Так что поздней весной или летом европейцы смогут предположительно выбирать по меньшей мере из шести препаратов, а то и больше, ведь, к примеру, заявку на регистрацию в ЕС своей вакцины "Спутник V" подал и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Население Евросоюза составляет порядка 450 млн человек, так что имеющихся заказов и опционов с избытком хватит для вакцинирования всех желающих даже двухкомпонентными вакцинами. Тем более, что прививаться захотят, судя по разным опросам, только от половины до двух третей взрослых жителей ЕС.
Цена вакцин от COVID-19: от 5 евро до 74 долларов
Короче, уже в первой половине 2021 года Евросоюз обеспечит себя довольно широким выбором вакцин от коронавируса разных производителей, и конкуренция между ними будет способствовать сдерживанию цен. Однако они и так находятся на вполне умеренном для фармацевтического рынка западных стран уровне. (Вынесем за скобки готовность производителей предоставить бедным странам существенные скидки или просто бесплатные партии).
Компании BioNTech и Pfizer обязались поставить в ЕС до 300 млн доз своей мРНК-вакцины
Самая дорогая на данный момент вакцина корпорации Moderna будет стоить заказывающим ее правительствам в зависимости от объема от 25 до 37 долларов США за дозу, так что цена двукратной прививки составит от 50 до 74 долларов. Компании BioNTech и Pfizer еще летом договорились с администрацией США о поставке первой партии вакцин по цене 19,50 долларов за дозу (в сумме 39 долларов). В ЕС доза, видимо, будет стоить чуть дешевле - 15,50 евро (в пересчете примерно 18 долларов), вся прививка обойдется, таким образом, в 31 евро.
За двухкомпонентную вакцину CureVac ЕС готов, по неофициальным данным, платить от 10 до 12 евро за дозу. РФПИ собирается поставлять российский "Спутник V" на внешний рынок по цене менее 10 долларов, в сумме - менее 20 долларов. Самой дешевой, судя по сообщениям информационных агентств, окажется Оксфордская вакцина компании AstraZeneca: цена дозы составит порядка 2,50 евро, так что иммунизация обойдется в 5 евро.
Речь, естественно, идет об оптовых ценах для особо крупных заказчиков, но они дают определенное представление о том, какой окажется в конечном счете розничная цена в аптеках ЕС. В любом случае это не те суммы, которые могут отпугнуть человека, приехавшего в Европу с твердым намерением сделать себе прививку от коронавируса.
Основной выбор: векторная или мРНК-вакцина?
Поэтому при выборе вакцины решающую роль будет играть не цена, а другие факторы. Ключевым из них окажется, скорее всего, технология создания вакцин. Каждый желающий привиться должен будет, думается, первым делом решить для себя, что он предпочитает: скорее традиционные вакцины, включая векторные (AstraZeneca, "Спутник V"), или инновационные мРНК-вакцины (BioNTech/Pfizer, Moderna, CureVac).
"Оксфордская" вакцина от AstraZeneca будет векторной
В первом случае механизм действия так или иначе состоит в том, что человека "заражают" ослабленным вирусом, а во втором иммунный ответ вызывается на клеточном уровне благодаря, грубо говоря, новейшим достижениям генной инженерии. Появлению этого нового поколения вакцин предшествовали многолетние научные исследования биотехнологических компаний (чем в значительной мере объясняется более высокая цена), но такие препараты никогда еще не применяли. Это неминуемо порождает вопрос об их возможных долгосрочных последствиях.
По мнению немецких СМИ, "хайтековские" мРНК-вакцины от COVID-19 получат распространение главным образом в наиболее индустриально развитых и богатых странах и даже могут вызвать подлинную революцию в фармацевтике, тогда как менее дорогие векторные вакцины против коронавируса будут широко востребованы за пределами Евросоюза и Северной Америки.
Смотрите также:
-
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Европу захлестнула вторая волна коронавируса
С приходом осени число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией резко взмыло вверх: к ноябрю во многих государствах Европы ежедневный прирост исчислялся десятками тысяч случаев. На фоне всплеска заболеваний COVID-19 все больше стран вновь стали вводить многочисленные ограничения, пытаясь замедлить распространение коронавируса и предотвратить коллапс системы здравоохранения.
-
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Германия: мягкий локдаун
К началу ноября в Германии был установлен новый антирекорд числа заражений - суточный прирост инфицированных SARS-CoV-2 превысил отметку в 20 тысяч. Пытаясь его уменьшить, власти со 2 ноября ввели мягкий локдаун. Канцлер Ангела Меркель призвала жителей страны к пониманию необходимости введенных противоэпидемиологических мер. К середине ноября суточные показатели стали снижаться.
-
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Германия: клубы и спортзалы закрыты, рестораны работают только навынос
Мягкий или частичный локдаун в Германии в основном коснулся сферы досуга и развлечений: закрыты клубы, дискотеки, спортзалы и театры; рестораны, кафе и бары могут торговать только навынос. Школы и детские сады продолжают работать. Ограничения предположительно будут действовать до конца ноября.
-
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Маски: неизменный атрибут осеннего гардероба
Одним из главных требований социального дистанцирования в Германии остается ношение защитных масок. Во многих немецких городах их теперь нужно носить не только в общественном транспорте, но и на оживленных улицах. За нарушение этого правила предусмотрены штрафы от 50 до 250 евро - в зависимости от федеральной земли.
-
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Россия: антирекорды числа заражений и летальных исходов
Суточные показатели прироста заражений коронавирусом в РФ к ноябрю превысили 22 тысячи. 17 ноября в стране был зафиксирован антирекорд смертности - от последствий COVID-19 за сутки умерли 442 человека. Регионы с трудом справляются со второй волной: СМИ пишут о том, что в некоторых больницах койки и раскладушки ставят в коридорах, больным не хватает кислорода, а скорую приходится ждать сутками.
-
Как Европа борется со второй волной коронавируса
В Москве - одни из самых суровых ограничений в РФ
Несмотря на антирекорды числа зараженных SARS-CoV-2, локдаун в РФ пока объявлять не собираются, вводя точечные ограничения на уровне регионов. Одни из самых суровых - в Москве. С 13 ноября столичные бары и рестораны не могут работать по ночам, вузы переведены на удаленку, запрещено посещение "культурных, выставочных, просветительских мероприятий". Ограничения продлятся до 15 января 2021 года.
-
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Беларусь: массовые демонстрации в условиях пандемии
На фоне роста заражений SARS-CoV-2 в Беларуси ее жители продолжают выходить на многотысячные акции протеста. Лукашенко уже обвинил протестующих в том, что их действия осложняют борьбу с COVID-19. О массовых задержаниях и арестах демонстрантов и об антисанитарных условиях в СИЗО власти умалчивают. К 14 ноября суточный прирост заболеваний превысил 1200 случаев. Многие считают статистику заниженной.
-
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Украина: киноиндустрия и ресторанный бизнес боятся не пережить локдаун выходного дня
Уровень суточных заражений коронавирусом в Украине к середине ноября достиг максимума с начала пандемии, превысив 12 тысяч. В стране введен локдаун выходного дня: по субботам и воскресеньям работают только продовольственные магазины, аптеки, транспорт и заправки. Рестораны, бары и кафе могут торговать навынос. Рестораторы, представители киноиндустрии и сферы торговли опасаются за свой бизнес.
-
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Австрия: жесткий локдаун до 6 декабря
В борьбе с коронавирусом австрийские власти ввели жесткий локдаун. С 17 ноября по 6 декабря выходить из дома разрешается только по определенным причинам - например, для посещения продуктовых магазинов и аптек, поездок на работу, на прием к врачу. Разрешены также прогулки и пробежки. Все магазины за исключением супермаркетов закрыты, аптеки, банки и автозаправки продолжат работать.
-
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Франция: больных COVID-19 отправляют на лечение в Германию
Франция находится на четвертом месте в мире по уровню распространения коронавируса. С начала пандемии здесь выявлено 1,9 млн заражений. Система здравоохранения страны перегружена, некоторых пациентов перевозят на лечение в ФРГ. С конца октября в стране действует локдаун. Жителям отводится один час в день, чтобы сходить в магазин, к врачу или прогуляться в радиусе не более одного километра от дома.
-
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Швеция: коронавирус стал третьей по распространенности причиной смерти
В первом полугодии 2020 года последствия заражения коронавирусом стали третьей по распространенности причиной смерти в Швеции. Около 10 процентов от общего числа умерших в стране скончались от последствий COVID-19, говорится в отчете Минздрава.
-
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Италия: объятия с родителями через пластиковую штору
Италия входит в десятку стран, наиболее пострадавших от коронавируса. Число заражений с начала пандемии превысило миллион. С ноября в стране действует комендантский час. Территория Италии разделена на три зоны риска, в регионах "красной зоны" - частичный локдаун. Многие дома престарелых закрыты для посещения. В одном из них оборудовали комнату с пластиковыми шторами, чтобы люди могли обняться.
-
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Дания: жертвами коронавируса стали норки
Власти Дании распорядились уничтожить всех норок на фермах страны. Причиной стал обнаруженный у норок мутировавший коронавирус SARS-CoV-2, который распространяется на людей и снижает способность к образованию антител. Дания является крупнейшим в мире производителем меха норки. В стране работают 1139 норковых ферм, на которых в сумме живут около 15-17 миллионов норок.
-
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Свет в конце туннеля: вакцины от коронавируса могут появиться уже в начале 2021 года
Немецкая фармацевтическая компания BioNTech и американская корпорация Pfizer 9 ноября объявили о том, что разработанная ими вакцина показала эффективность в 90%. Неделей спустя о 95-процентной действенности своей вакцины заявила американская фирма Moderna. Обе компании намерены подать в США заявку об ускоренной регистрации препарата. Есть надежда, что уже в начале 2021 года вакцина будет доступна.
Автор: Марина Барановская