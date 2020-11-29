Великобритания одобрила вакцину BioNTech/Pfizer от коронавируса

Власти Великобритании разрешили использовать вакцину от коронавируса, разработанную немецкой компанией BioNTech и американским концерном Pfizer. Британское агентство по контролю за оборотом лекарств и медицинской продукции (MHRA) одобрило этот препарат, а Национальная служба здравоохранения (NHS) готова приступить к вакцинации населения уже в начале следующей неделе, сообщил министр здравоохранения и социальных дел Мэтт Хэнкок в Twitter в среду, 2 декабря.

Он подчеркнул, что Великобритания стала первой страной в мире, имеющей вакцину от коронавируса, которая прошла клинические испытания. "Помощь уже в пути", - подчеркнул Хэнкок. Как отмечается в заявлении министерства здравоохранения, эксперты MHRA в результате тщательного анализа пришли к выводу о соответствии вакцины BioNTech/Pfizer "строгим стандартам безопасности, качества и эффективности". В эфире BBC Мэтт Хэнкок сообщил, что Великобритания до конца текущего года получит несколько миллионов доз вакцины.

По данным BioNTech, контракт с Великобританией предусматривает поставки 40 млн доз вакцины в 2020 и 2021 годах. Немецкая компания приветствовала получение первого в мире разрешение на использование ее вакцины.

Заявка BioNTech и Pfizer также рассматривается в ЕС и США

В конце ноября BioNTech и ее американский партнер Pfizer подали в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявку на регистрацию разработанной ими вакцины от коронавируса. Если EMA решит, что преимущества возможной вакцины BNT162b2 преобладают над рисками ее применения, то оно рекомендует выдачу ограниченного доступа к рынку, сообщила BioNTech. В случае одобрения заявки вакцинация может начаться в ЕС еще до конца 2020 года. 20 ноября BioNTech и Pfizer начали экстренную регистрацию вакцины от COVID-19 в США, подав соответствующую заявку медицинскому регулятору Минздрава страны FDA.

Согласно результатам исследований, эффективность препарата BNT162b2 достигает 95%, в случае с людьми старше 65 лет - более 94%. Серьезных побочных действий у участников испытаний, более 40% которых - люди в возрасте от 56 до 85 лет, до сих пор не выявлено.

В испытаниях вакцины BNT162b2 участвовали 43,5 тысячи человек, примерно половина из которых получила плацебо. Из 170 случаев заболевания COVID-19 среди участников только восемь приходятся на тех, кто не получил плацебо. В результате исследований была доказана 95-процентная эффективность препарата. Побочных эффектов до сих пор не замечено, но эксперты не исключают, что они могут проявиться в будущем.

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