Великобритания поторопилась с вакцинацией? Что пишут немецкие СМИ

Великобритания стала первой страной в мире, разрешившей использовать вакцину от коронавируса, разработанную немецкой компанией BioNTech и американским концерном Pfizer. Национальная служба здравоохранения (NHS) готова приступить к вакцинации населения уже с 7 декабря.

Новость об этом вызвала широкий резонанс в немецких СМИ. В то время, как некоторые комментаторы оценивают спешку британских властей скептически, другие советуют Евросоюзу брать с Лондона пример.

FAZ: "Вакцина - не изобретение Великобритании"

Обозревателю газеты FAZ Клаусу-Дитеру Франкенбергеру (Klaus-Dieter Frankenberger) пришлось не по душе хвастовство британских политиков, которых переполняет гордость за регистрацию вакцины раньше всех. В то время как Европейское агентство лекарственных средств (EMA) до сих пор рассматривает заявку от BioNTech/Pfizer,британцы утверждают, что смогли принять решение столь быстро, благодаря своему выходу из ЕС, отмечает FAZ.

Вакцина BionTech/Pfizer, которую одобрили в Великобритании

Обозреватель, однако, напоминает, что посол ФРГ в Великобритании Андреас Михаэлис (Andreas Michaelis) уже дал на это свой ответ: вакцина - не изобретение Великобритании, а результат германо-американского партнерства. "Так почему же нельзя признать ее выдающимся результатом международных усилий?", - недоумевает автор FAZ.

На его взгляд, гораздо большее значение в этой истории имеет другой момент, а именно: Британское агентство по контролю за оборотом лекарств и медицинской продукции (MHRA), одобрившее вакцину, по всей видимости, имеет в своем распоряжении меньше данных, чем затребовало европейское агентство EMA. "В любом случае, ответы пока получены далеко не на все вопросы - к примеру, защищает ли вакцина от заражения коронавирусом со стороны бессимптомных носителей", - подчеркивает Клаус-Дитер Франкенбергер.

Frankfurter Rundschau: "Британцы сильно рискуют"

Начавшуюся глобальную гонку за вакцину от коронавируса критикует и обозреватель издания Frankfurter Rundschau Памела Дёрнхёфер (Pamela Dörnhöfer). Хотя нельзя утверждать, что ради скорости обязательно приходится жертвовать безопасностью, многие вопросы до сих пор остаются без ответа, отмечает издание. В частности, каким образом Великобритании, которая страдает от острой нехватки медработников, удастся мгновенно найти сотрудников, которые должны будут ежедневно вакцинировать тысячи жителей страны? И правильно ли начинать вакцинацию с пожилых людей, в то время, когда доступна только одна из нескольких ожидаемых вакцин? "Быть может, для них больше подойдет другая вакцина?", - размышляет автор Frankfurter Rundschau.

Volksstimme: "Вакцинация в Великобритании - смелое решение"

В похожем ключе высказывается и магдебургская газета Volksstimme, которая называет начало вакцинации в Великобритании смелым решением. "Британцы сильно рискуют. Если таким образом им удастся поэтапно произвести вакцинацию населения, то королевство может стать ярким примером для подражания. Если же что-либо пойдет не так, премьер-министр страны Борис Джонсон и его правительство должны будут паковать чемоданы", - пишет издание.

Великобритания начинает вакцинацию со следующей недели

"Как бы то ни было, правительство ФРГ испытывает из-за решения Великобритании даже большее давление, чем из-за неизменно высокого числа заражений. В конечном счете, вакцина была разработана совместно с Германией", - напоминает Volksstimme.

taz: "ЕС следует брать с Великобритании пример"

Обозреватель газеты taz Инго Арцт (Ingo Arzt), однако, придерживается иного мнения на этот счет. На его взгляд, Евросоюзу следует задать вопрос о том, почему его агентство работает так медленно. "В Германии более 10 процентов зарегистрированных случаев заражения Covid-19 среди людей старше 80 лет заканчиваются летальным исходом, - пишет комментатор. - На данный момент известно, что вакцина является крайне эффективной, и даже у пожилых людей с сопутствующими заболеваниями вызывает, самое большее, легкие побочные эффекты".

Хотя процесс одобрения вакцины в EMA проходит быстрее, чем обычно, этого все равно недостаточно, уверен Инго Арцт. "Вместо того, чтобы выставлять британских коллег самонадеянными идиотами, (..) ЕС следует незамедлительно извлечь урок из того, как Великобритании удалось обеспечить защиту наиболее уязвимых групп населения как минимум за месяц до того, как это сделает континентальная Европа", - резюмирует обозреватель taz.

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