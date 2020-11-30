Коронавирус: Минздрав разрешил испытания китайской вакцины в России

Мир продолжает борьбу со второй волной пандемии COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 67,3 млн жителей планеты. Свыше 1,54 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 46,5 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 7 декабря (время московское).

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Минздрав РФ выдал разрешение на проведение в стране третьего международного этапа клинического исследования китайской вакцины от коронавируса Ad5-nCov производства CanSino Biologics на 8 тыс. добровольцах.

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Вторая волна коронавируса в РФ делает необходимым введение ограничения передвижения людей между или внутри регионов для предотвращения распространения инфекции, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его помощник Алексей Кузнецов, однако, заявил позднее, что фраза министра была вырвана из контекста.

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Мужчины, перенесшие коронавирус, могут столкнуться с такими последствиями для организма, как эректильная дисфункция, считает американский вирусолог Дена Грейсон. Она объяснила это проблемами с сосудами, которые вызывает COVID-19.

Роспотребнадзор дал рекомендации на новогодние праздники

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Роспотребнадзор рекомендует россиянам на новогодние праздники воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпоративов, а также от поездок за границу. Ведомство также подчеркивает, что потенциально опасными являются и массовые скопления людей вне помещений.

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В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировали 8 641 новый случай заражения коронавирусом, выздоровевших - 5 123 человека, умерли 145 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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Объем экспорта в Китае в ноябре вырос на 21,1 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2019-го и достиг 268 млрд долларов США, сообщило таможенное ведомство в Пекине. Объем импорта за тот же период увеличился лишь на 4,5 процента, не оправдав ожидания экспертов. Наивысшему темпу роста экспорта с февраля 2018-го способствовал высокий спрос на медицинские товары и электронику. В частности, за 11 месяцев 2020 года экспорт текстильной продукции, включая защитные маски, увеличился на 33 процента.

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По всей Германии пройдет первый федеральный контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Контроль будут проводить органы правопорядка и сотрудники транспортных компаний.

В Австрии ослабляют жесткий карантин

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Вирус SARS-CoV-2 в Германии выявлен еще у 12 332 человек, всего в Федеративной Республике подтверждено 1 183 655 заражений. Суточные показатели за субботу и воскресенье, как правило, ниже, чем за другие дни недели, поскольку по выходным не все региональные ведомства здравоохранения сообщают сведения о распространении коронавируса. С начала ведения статистики 18 919 человек с новой инфекцией скончались (прирост в 147 летальных исходов), свыше 863 000 выздоровели, следует из данных Института имени Роберта Коха (RKI).

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В Австрии ослабляется жесткий карантин, действовавший с середины ноября. Вместо запрета на выход из дома в течение всех суток вводится комендантский час с 20.00 вечера до 6.00 утра. Вновь открываются магазины, парикмахерские, музеи и библиотеки. Кинотеатры остаются закрытыми.

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Катар планирует провести чемпионат мира по футболу в 2022 году в "совершенно нормальной" обстановке. Организаторы турнира считают, что это будет возможным благодаря появлению вакцин от коронавируса. Планируется, что ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

В Германии начало вакцинации ожидается в январе

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Вакцинация от коронавируса в Германии начнется в первые дни 2021 года, считает глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун (Helge Braun). Европейское агентство лекарственных средств планирует к 29 декабря принять решение по регистрации вакцины от коронавируса, разработанной немецкой компанией BioNTech и ее партнером Pfizer из США. А к 12 января регулятор рассчитывает рассмотреть заявку по препарату американской фирмы Moderna.

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В Китае возбудитель COVID-19 выявлен еще у 15 человек. В 12 случаях речь идет о приехавших из-за границы, еще три относятся к автономному району Внутренняя Монголия, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. По ее данным, инфекция с начала вспышки в конце 2019 года была подтверждена у 86 634 человек, число смертей среди больных (4634) неизменно уже почти 7 месяцев.

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Пандемия коронавируса способствовала появлению большого числа неологизмов, сообщает Институт немецкого языка имени Лейбница. Он собрал около 1000 новых слов в словарь этого года.

Последний регион Германии признан зоной риска

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Земля Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии стала последним регионом ФРГ, признанным зоной риска. За истекшие 7 дней на 100 000 жителей пришлось 51,6 заражения, сообщили региональные власти 6 декабря. Еще днем ранее этот показатель составлял 48,9. Новая инфекция в этой земле обнаружена у 15 771 человека, более 260 больных скончались, около 12 500 выздоровели. В Германии населенный пункт входит в зону риска, если новые заражения превышают показатель в 50 случаев на 100 тысяч жителей в течение семи дней.

Ранее 6 декабря зоной риска стала и соседняя федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания. В этих двух регионах - самые низкие показатели заражений коронавирусом в Германии.

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В Москве за минувшие сутки скончались еще 76 пациентов с SARS-CoV-2, сообщил оперативный штаб. По его данным, всего в российской столице инфекция подтверждена у 647 562 человек, 9425 умерли, 490 844 выздоровели.

Бавария ужесточает карантин

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Власти германской федеральной земли Бавария хотят с 9 декабря ужесточить антиэпидемиологические меры. В числе предполагаемых нововведений - запрет покидать свои дома без убедительных причин, введение комендантского часа в ночное время в населенных пунктах - очагах заражений. А послабления, предусмотренные на католическое Рождество, не коснутся новогодней ночи. "К сожалению, ситуация серьезная. Мы должны делать больше", - заявил глава земельного правительства Маркус Зёдер (Markus Söder). Вирус в Баварии выявлен почти у 230 000 человек, около 4300 скончались, почти 168 000 выздоровели.

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Возбудитель COVID-19 обнаружен у Рудольфа Джулиани, личного адвоката президента США Дональда Трампа и бывшего мэра Нью-Йорка. Действующий глава Белого дома пожелал своему 76-летнему соратнику по Республиканской партии как можно скорее поправиться, назвав Джулиани "величайшим мэром в истории Нью-Йорка", а сам вирус "китайским".

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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