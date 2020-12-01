 Китай на фоне пандемии в других странах переживает экспортный бум | Экономические новости из Германии | DW | 07.12.2020

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Экономика

Китай на фоне пандемии в других странах переживает экспортный бум

В ноябре экспорт из КНР вырос более чем на 21 процент. В то время как другие страны переживают рецессию из-за коронавируса, Китай в четвертом квартале ожидает экономический рост до 6 процентов.

Грузовые контейнеры в Китае

Экспорт товаров из Китая в ноябре неожиданно резко увеличился: в годовом исчислении прирост составил 21,1 процента, сообщила таможенная служба КНР в понедельник, 7 декабря, в Пекине. В то же время объем импорта, вопреки прогнозам, увеличился в годовом исчислении лишь на 4,5 процента - несколько меньше, чем в октябре, когда прирост составил 4,7 процента.

Эксперты отмечают, что общий прирост в сфере внешней торговли в объеме 13,6 процента способствует более быстрому восстановлению китайской экономики, чем ожидалось. Поскольку ситуация с коронавирусом в Китае с лета находится фактически под контролем и регистрируются лишь единичные случаи заражений, экономическая жизнь в стране нормализовалась.

Рост на уровне 6 процентов

В то время как остальной мир переживает вызванную пандемией рецессию, Китай станет в этом году единственной крупной экономикой, где будет зафиксирован рост. Эксперты ожидают прироста ВВП на уровне 2 - 2,2 процента.

Важные индикаторы свидетельствуют о том, что в четвертом квартале текущего года экономический рост в КНР может превысить 5,5 процента, а некоторые китайские эксперты даже прогнозируют рост в объеме 6 процентов. В третьем квартале рост ВВП составил 4,9 процента.

В сфере производства в Китае зафиксированы самые позитивные настроения за последние десять лет. Индекс ожиданий менеджеров по закупкам, составленный авторитетным экономическим журналом Caixin, в ноябре вырос с 53,6 до 54,9 пункта. Это самый высокий показатель с ноября 2010 года. Прирост в сфере трудовой занятости в ноябре также оказался рекордным с мая 2011 года.

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    Автор: Наталья Позднякова


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