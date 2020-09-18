Внутренняя циркуляция - новая экономическая стратегия Китая

В ближайшие несколько лет Китай намерен кардинально переориентировать экономику страны. А именно - снизить свою зависимость от экспорта и взамен делать ставку на стимуляцию внутреннего спроса на китайские продукты и услуги.

Это предусматривает так называемой концепция "внутренней циркуляции", разработанная китайскими властями в ответ на вызовы, с которыми в последнее время столкнулся Пекин. Торговая война с СШАсильно ударила по китайской экономике, ориентированной на экспорт. Кроме того, спад в глобальной экономике из-за пандемии коронавируса также не способствует дальнейшей торговой экспансии КНР на мировом рынке.

От дешевых товаров до высоких технологий

Китай долгое время считался главным образом поставщиком дешевых товаров

Согласно плану руководства КНР, Китай должен превратиться из поставщика дешевых товаров в производителя высоких технологий. Первоначальная стратегия властей под названием "Сделано в Китае 2025" предусматривала, что уже к 2025 году Китай войдет в середину рейтинга крупнейших мировых производителей высокотехнологичной продукции, а к 2049 году - станет мировым лидером в этой отрасли.

Теперь же Пекин пытается подстроиться под изменившиеся условия. Новая концепция "внутренней циркуляции" станет одним из краегольных камней нового пятилетнего плана правительства на 2021-2025 годы, который должен быть утвержден на съезде Компартии КНР в начале 2021 года.

Китай может отвернуться от "недружественных стран"

Как пишет китайское государственное издание Global Times, новая стратегия является ответом Пекина на политику президента США Дональда Трампа, направленную на разъединение экономик Китая и США.

Китай может быть вынужден отвернуться от трех "недружественных стран" - США, Канады и Австралии - и сосредоточить основное внимание на углублении сотрудничества со странами Европы, Азии и Африки - в частности, такими торговыми блоками, как АСЕАН и ЕС. Кроме того, Пекин будет продолжать активно финансировать инфраструктурные проекты в рамках инициативы "Новый Шелковый путь"- транспортного коридора между Китаем и Европой, пишет автор издания Ли Хун.

Китай зависит от импорта микросхем из США

Американские производители больше не могут поставлять микросхемы китайскому Huawei

В то же время Китай не намерен отказываться от своей цели стать мировым лидером в области высоких технологий. В данный момент, однако, Китай в значительной степени зависит от импорта микросхем для мобильных устройствиз США.

Из-за санкций Вашингтона крупнейшие мировые производители чипов - к примеру, американская компания Qualcommи тайваньская TSMC больше не могут поставлять свою продукцию китайской компании Huawei. На этом фоне у Китая не будет другого выхода, кроме как наладить собственное производство микросхем, пишет в гостевом комментарии для газеты China Daily профессор Пекинского университета Яо Ян.

Ставка на формирование среднего класса

Между тем стоит отметить, что все предыдущие попытки Пекина увеличить долю внутреннего потребления в структуре экономики страны не увенчались успехом. В 2019 году этот показатель в Китае составил менее 40 процентов ВВП, в то время как в США - 66 процентов.

В Китае по-прежнему сохраняется высокое социальное неравенство

Как пишет Global Times, в течение ближайших лет Пекин продолжит наращивать инвестиции в местную инфраструктуру. Это касается, в том числе, и сельских регионов, жителям которых "китайское экономическое чудо" пока еще не принесло особых благ.

Чтобы стимулировать внутреннее потребление, покупательная способность работников промышленности и сферы услуг должна существенно увеличиться. Постоянный рост в стране среднего класса является ключевым условием для претворения стратегии "внутренней циркуляции" в жизнь, подчеркивает Ли Хун.

Китайцы привыкли откладывать деньги на будущее

Но помогут ли гигантские инвестиции переориентировать экономику Китая? Аналитик банка Commerzbank Бернд Вайденштайнер (Bernd Weidensteiner) оценивает планы китайских властей скептически. "В ближайшие годы Китай вряд ли превратится в "потребительскую экономику", - подчеркивает он в своем недавно опубликованном исследовании на эту тему.

"Большая разница в доходах населения и демографические проблемы - в частности, сокращение численности трудоспособного населения, будут препятствовать росту внутреннего потребления - особенно с учетом того, что из-за низкого уровня пенсионного обеспечения жители страны будет по-прежнему стараться откладывать приличные суммы на будущее", - пишет эксперт.

Рост внутреннего потребления в КНР отрицательноскажется на экспорте

Похожего мнения придерживается и американский экономист Майкл Петтис, который много лет преподавал в Пекинском университете. Если концепцию "внутренней циркуляции" удастся претворить в жизнь, то рост внутреннего потребления отрицательно скажется на товарообороте КНР с зарубежными странами, пишет он в гостевом комментарии для газеты Financial Times.

До сих пор Китаю удавалось сохранять высокие темпы экономического роста в основном за счет того, что китайские рабочие относительно мало зарабатывают и в стране практически отсутствует система социальной защиты, поясняет Петтис. На его взгляд, в этом и заключается основная проблема властей. Китай сможет полагаться на внутреннее потребление как двигатель экономического роста только при условии роста зарплат рядовых граждан. А это, в свою очередь, приведет к повышению цен на китайские товары, что снизит их конкурентоспособность на мировом рынке, резюмирует эксперт.

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