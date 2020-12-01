 Какую вакцину от ковида зарегистрируют в ЕС первой, и как ее распределят | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 04.12.2020

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Германия

Какую вакцину от ковида зарегистрируют в ЕС первой, и как ее распределят

Великобритания одобрила первую вакцину от коронавируса. Решения в Евросоюзе об этом пока нет. Какие вакцины ждут своего часа в ЕС, каковы их шансы, и как будут их распределять?

Рука в медицинской перчатке держит шприц

Власти Великобритании разрешили использовать вакцину от коронавируса, разработанную немецкой компанией BioNTech и американским концерном Pfizer. Вакцинация населения начнется уже в начале следующей недели. По данным BioNTech, контракт с Великобританией предусматривает поставки 40 млн доз вакцины в 2020 и 2021 годах.

Когда ЕС и США получат вакцину

В конце ноября BioNTech и ее американский партнер Pfizer подали заявку на регистрацию разработанной ими вакцины от коронавируса в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в Амстердаме. Ожидается, что решение будет принято 29 декабря.

Вакцина Biontech/Pfizer

Великобритания первой одобрила вакцину Biontech/Pfizer

Если EMA решит, что преимущества вакцины BNT162b2 преобладают над рисками ее применения, то оно рекомендует выдачу ограниченного доступа к рынку, сообщила BioNTech. В случае одобрения заявки вакцинация может начаться в ЕС еще до конца 2020 года.

20 ноября BioNTech и Pfizer также начали экстренную регистрацию вакцины от COVID-19 в США, подав соответствующую заявку медицинскому регулятору Минздрава страны FDA.

Кроме того, Европейское агентство лекарственных средств рассматривает и заявку от американского производителя вакцины Moderna. Решение по этой вакцине ожидается 14 января. Таким образом, если первые две вакцины в ЕС будут одобрены, вакцинация в странах Евросоюза начнется уже в январе следующего года.   

Как будут распределять вакцину в ЕС  

Европейским ведомством могут быть одобрены вакцины не только компаний BioNTech/Pfizer и Moderna , но и концернов AstraZeneca, CureVac, SanofiGSK, Johnson and Johnson. В этом случае у Евросоюза будет достаточное количество препарата для вакцинации населения, даже если на одного человека понадобится несколько доз.       

"Регистрация вакцины BioNTech/Pfizer для Германии и ЕС более важна, чем Moderna, поскольку разработчики могут представить гораздо больше ее доз", - говорит депутат Европарламента Петер Лизе (Peter Liese) из фракции Европейской народной партии (ЕНП). Еврокомиссия уже заключила контракт на покупку вакцины BioNTech/Pfizer на 300 млн доз, на покупку Moderna - в объеме 160 млн доз. Вакцины будут распределяться между странами-членами ЕС пропорционально численности населения. 

Между тем Венгрия, не дожидаясь решения ЕМА по вакцине BioNTech/Pfizer, выразила желание использовать вакцину российского производства "Спутник V", которую критикуют за то, что она не прошла все необходимые фазы клинических испытаний. Ставку на эту вакцину делают и в некоторых странах Латинской Америки. Ее уже тестируют в Бразилии и Аргентине. 

Для многих стран Африки, Азии и Латинской Америки вакцина от коронавируса может оказаться недоступной: у них нет возможности напрямую заключать договора с фармацевтическими фирмами ввиду своей финансовой ситуации. Чтобы помочь таким странам, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создала инициативу COVAX по обеспечению доступа к вакцине населению бедных стран. В поддержку этой инициативы ЕС пообещал выделить 500 млн евро.           

Как транспортировать и хранить охлажденную вакцину  

Температура хранения вакцины BioNTech/Pfizer должна составлять минимум минус 70 градусов. Это существенно усложняет задачу ее транспортировки. Сейчас разработчики тестируют, можно ли хранить вакцину при более высокой температуре. А в странах Евросоюза ищут возможности хранения и доставки вакцины. Предлагается доставлять препарат специальным транспортом, оснащенным рефрижераторами, и хранить в центрах вакцинации в специальных холодильниках.

Доставка этой вакцины в другие страны, в частности, Африки и Азии, пока вызывает большие вопросы. Но и в случае с другими вакцинами придется решать вопрос логистики и хранения. По результатам исследования, проведенного немецким концерном  DHL, потребуется 15 тыс. грузовых самолетов, чтобы доставить вакцину по всему миру. 

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    Автор: Марина Барановская


   

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