 Кому в России можно не носить маску для защиты от коронавируса | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 30.11.2020

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Россия

Кому в России можно не носить маску для защиты от коронавируса

Появление президента РФ Путина в Сарове без защитной маски на лице вызвало много вопросов. Сергей Елкин об очевидных - хотя и не для всех - вещах в разгар второй волны пандемии. 

Карикатура - люди приветствуют голого короля, внешне похожего на российского президента Владимира Путина, и только один мальчик кричит: А король-то без маски!

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