Кому в России можно не носить маску для защиты от коронавируса

Появление президента РФ Путина в Сарове без защитной маски на лице вызвало много вопросов. Сергей Елкин об очевидных - хотя и не для всех - вещах в разгар второй волны пандемии.
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