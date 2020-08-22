Как сервис доставки еды Delivery Hero оказался в биржевом индексе DAX

Что общего у крупнейшего в мире автостроителя Volkswagen, мирового лидера химической промышленности BASF, технологического концерна Siemens - и сервиса доставки еды Delivery Hero? Все они входят в главный немецкий биржевой индекс DAX. 24 августа недавний берлинский стартап, курьеры которого в 43 странах мира развозят клиентам заказанную по интернету пиццу и еду из ресторанов, вошел в список 30 ведущих акционерных обществ Германии.

История успеха началась в Берлине в 2011 году

Эта феноменальная история успеха стала еще одним ярким примером того, как молодые компании с современными цифровыми бизнес-моделями продолжают в условиях глобализации теснить в развитых странах предприятия из традиционных отраслей промышленности и сферы услуг. На российском рынке Delivery Hero не работает, однако сам этот бизнес в больших городах России, особенно в Москве, прекрасно знают: доставка курьерами готовой ресторанной еды сейчас очень популярна.

В берлинской штаб-квартире Delivery Hero работают около 1500 человек

Однако головокружительная карьера берлинского стартапа вызывает и недоумение. Уж не повторение ли это ошибок времен интернет-эйфории и пузыря доткомов в начале века? Ведь к столпам немецкой экономики причислили теперь быстро растущую, но по-прежнему убыточную фирму, которая к тому же в самой Германии бизнеса больше не ведет, поскольку просто продала его ради экспансии на более рентабельных рынках.

Да и уж больно она молода: все началось менее десяти лет назад, когда шведский бизнес-консультант Никлас Эстберг (Niklas Östberg) перебрался в Берлин и в 2011 году основал там компанию Delivery Hero. Столица Германии уже начала тогда превращаться в один из ведущих европейских центров стартапов, чему в немалой степени способствовала успешная деятельность бизнес-инкубатора Roket Internet. В 2015 году эта инвестиционная компания вложила свыше полумиллиарда евро в Delivery Hero.

DAX: кто и как составляет биржевой индекс

К этому времени детище Никласа Эстберга и его компаньонов уже стремительно росло, получая от венчурных инвесторов все новые деньги и скупая на них все новых поставщиков готовой еды уже не только в Европе, но и в Азии и Латинской Америке. Летом 2017 года компания провела на Франкфуртской бирже первичное размещение своих акций (IPO). И вот теперь, спустя всего три года, молодой фирме предоставили в биржевом индексе DAX место рядом с концернами, ставшими символами немецкой экономики и имеющими нередко полуторавековую историю.

Торговый зал Франкфуртской биржи

Однако компания Deutsche Börse, управляющая Франкфуртской биржей и регулярно пересматривающая состав ее индексов, не руководствуется ни историческими соображениями, ни качественными оценками, а учитывает исключительно количественные показатели. В DAX включают компании с наиболее высокой биржевой капитализацией находящихся в свободном обращении акций и с самым большим оборотом этих бумаг на бирже.

А по этим критериям компания Delivery Hero оставила далеко позади многие другие именитые немецкие фирмы, будь то, к примеру, сталелитейный и машиностроительный концерн Thyssen-Krupp, который покинул DAX еще год назад, или авиакомпания Lufthansa, исключенная из него нынешним летом.

Банкротство Wirecard освободило место в высшей лиге бизнеса

Однако именно из-за этих формальных критериев в DAX 2018 году прошла фирма Wirecard: ее платежная онлайн-система сильно взбудоражила фантазию инвесторов и особенно спекулянтов, и они настолько бурно торговали ее акциями, что обеспечили им требуемый биржевой оборот, а самой компании - нужную для попадания в высшую лигу немецкого бизнеса рыночную капитализацию.

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Печальный конец наступил в июне этого года, когда подтвердились худшие подозрения относительно крупномасштабного мошенничества в фирме Wirecard. Собственно, именно потому, что банкрота срочно вышвырнули из DAX, в индексе неожиданно освободилось место, и его предоставили компании Delivery Hero. При других обстоятельствах ей пришлось бы ждать осени или даже следующего года.

Комментируя решение Deutsche Börse, немецкие СМИ предупреждают, что после скандала Wirecard она не может позволить себе второй ошибки: это сильно подорвало бы международный авторитет Франкфуртской биржи и индекса DAX. Причем в данном случае наблюдатели опасаются не мошенничества, а безудержной экспансии стартапа, который все свободные средства бросает на скупку новых фирм, в результате чего по сей день остается убыточным. Иными словами, не имеет прибыли, которую в виде дивидендов можно было бы распределить между акционерами.

Никлас Эстберг берет пример с Amazon и Google

Впрочем, два с лишним десятилетия назад практически все нынешние гиганты интернет-индустрии шли именно таким путем, и амбициозный 40-летний Никлас Эстберг сравнивает свою компанию именно с ними. "Мы стартовали позднее Amazon и Google, а потому не можем просто органически расти, а должны обеспечивать рост с помощью значительных инвестиций", - заявил он в интервью агентству Reuters после включения его детища в DAX. Мы уже доказали, подчеркнул глава фирмы, что умеем зарабатывать прибыль.

40-летний Никлас Эстберг сделал ставку на быструю глобальную экспансию

Действительно, бизнес Delivery Hero уже стал прибыльным в ближневосточном регионе, где компания работает в 9 странах - от Египта, Саудовской Аравии и Турции до Катара и Омана. Но на важнейшим для берлинского стартапа азиатском рынке до точки безубыточности пока еще далеко. Здесь фирма борется за лидирующие позиции в 13 странах, начиная от Пакистана, Таиланда, Южной Кореи и Японии до Сингапура и Тайваня.

В последнее время компания начала поставлять клиентам в некоторых странах уже не только еду, но и лекарства, бытовую электронику и другие товары. Так что в известной мере она идет по пути американского гиганта Amazon, который ведь в свое время начинал с продажи книг в интернете, а со временем превратился в крупнейший в мире онлайн-магазин.

Доставка еды из ресторана обеспечивает многомиллиардную выручку

Впрочем, пока Delivery Hero - это именно сервис доставки еды. На сайте компании указывается, что у нее в 43 странах мира примерно 25 тысяч сотрудников, они обслуживают клиентов в более чем 600 городах и ежедневно выполняют свыше 4 миллионов заказов, а на платформе компании зарегистрированы 600 тысяч ресторанов - это крупнейшая сеть за пределами Китая.

Такие цифры порождают у инвесторов большие надежды на дальнейший глобальный рост компании - и, соответственно, курса ее акций. Тем более, что Delivery Hero в силу специфики своей бизнес-модели относится как раз к тем фирмам, которые явно выигрывают от пандемии коронавируса. Опыт 2-го квартала показал, что во время локдауна и карантина клиенты в самых разных странах усиленно пользовались сервисами доставки еды.

Логотип компании Delivery Hero

За этот период, с апреля по июнь, компания удвоила выручку по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, после чего повысила прогноз годового оборота до 2,6-2,8 млрд евро. Если осенью и зимой по миру прокатится вторая волна COVID-19, доход может оказаться еще выше.

Это повысит шансы Delivery Hero рано или поздно начать зарабатывать прибыль и тем самым надолго закрепиться в немецком биржевом индексе DAX. Одновременно возрастут шансы Никласа Эстберга со временем войти в число самых успешных и известных интернет-предпринимателей. Так что запомним это имя.

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