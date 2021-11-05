 Коронавирус и его последствия | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 15.10.2021

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Коронавирус

Коронавирус и его последствия

Главное о пандемии коронавируса, вызывающего опасное воспаление легких COVID-19.

Надпись на табличке по-русски Вход только в защитной маске

Пандемия ранее неизвестного коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего атипичную пневмонию COVID-19, и связанные с ней карантинные мероприятия оказывают влияние на жизнь людей по всему миру. Последние публикации о коронавирусе и борьбе с пандемией - в досье DW.

Все публикации DW о коронавирусе SARS-CoV-2

 

Специальная рубрика

Коронавирус SARS-CoV-2  

Контекст

Паспорта вакцинации ЕС из даркнета, или Как Гитлер привился от ковида

"Лаборатория Касперского" выявила русскоязычные сайты, на которых торгуют поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса в ЕС. Как оказался возможным этот взлом и действительно ли он - дело рук русских хакеров?  

В ФРГ снова всплеск пандемии, но локдауна не будет. Почему?

В Германии все больше позитивных тестов на коронавирус, но новые ограничительные меры не планируются. Власти надеются сбить очередную волну пандемии, побуждая людей вакцинироваться.  

Доктор Комаровский: Надо сделать так, чтобы не вакцинироваться было стыдно и дорого

Как убедить людей в необходимости прививки от коронавируса и какими двумя способами можно спасти тысячи жизней в разгар пандемии? Интервью DW c врачом-педиатром и телеведущим Евгением Комаровским.  

Коронавирус в Беларуси: рост заболеваемости, недоверие к "Спутнику" и поиск западной вакцины

Впервые за все время пандемии в Беларуси введен обязательный масочный режим на всей территории страны. Означает ли это, что ситуация выглядит хуже, чем в первую волну COVID-19?  

Чем лечить ковид? Рекомендации немецких врачей

Какие препараты применяются при лечении ковида и есть ли что-то более эффективное, чем вакцины от коронавируса? Немецкие врачи разработали общие рекомендации, с которыми ознакомилась DW.  

Коллективный иммунитет против коронавируса. Реально ли это?

Коллективный иммунитет мог бы защитить от коронавируса и тех, кто не привит. Но реально ли его сформировать и сколько людей должны быть привиты, чтобы достичь этой цели? DW собрала факты.  

Прививка от ковида: вакцинироваться - несмотря на риск миокардита?

Опасность развития миокардита после прививки мРНК-вакцинами для мальчиков гораздо выше вероятности заболеть тяжелой формой ковида. Почему же эксперты все же советуют прививать детей?  

Дельта, мю и другие варианты коронавируса: кому нужна третья прививка

Появление новых вариантов коронавируса, снижение эффективности вакцин - во многих странах задумываются о необходимости ревакцинации. Между тем ВОЗ призывает отказаться от нее - хотя бы на время.  

Ослабляет ли прививка от COVID-19 врожденный иммунитет? Фактчекинг DW

Прививка от коронавируса ослабляет иммунную систему организма, утверждают некоторые пользователи Сети, ссылаясь на новое исследование нидерландских ученых. DW выяснила, верны ли эти выводы.  

Вакцина BioNTech/Pfizer. Нужна ли третья прививка от коронавируса?

Может ли возникнуть необходимость третьей прививки для всех вакцинированных препаратом BioNTech/Pfizer из-за мутации коронавируса и распространения его дельта-варианта? DW искала ответ.  

Туризм в эпоху коронавируса: кто может въезжать в Германию

Кому разрешен въезд в ФРГ, а кому - нет? Нужно ли уходить на карантин, или достаточно предъявить сертификат о вакцинации? А если привит "Спутником V"? DW с ответами на главные вопросы.  

Коронавирус: новый лямбда-вариант опаснее дельта-мутации?

Согласно японскому исследованию, лямбда-вариант коронавируса из Южной Америки не только более заразен, но и более устойчив к антителам, чем все прочие. Пора ли начинать его бояться?  

В ЕС начали действовать ковид-сертификаты: что надо знать россиянам

Цифровые ковид-сертификаты начали действовать во всех странах ЕС и Шенгена. DW объясняет, как они работают, кто их выдает, где их можно получить россиянам и как они помогут путешествовать по Европе.  

В память о жертвах пандемии

Памятники, портреты, свечи и воздушные шары, - так люди вспоминают о тех, кто умер от последствий коронавируса. Фотогалерея DW.  

Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

Фотогалерея DW о стратегическом альянсе, который заключили в борьбе против коронавируса разработчик мРНК-технологий из ФРГ и один из лидеров мировой фармацевтики из США.  

Юмор сражается с коронавирусом

Весь мир, прилагая любые возможные усилия, борется с коронавирусом SARS-CoV-2. Рассказывать о пандемии, ничуть не уменьшая ее смертельной опасности, можно и юмором. Об этом - галерея DW.  

Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

Глобальная прививочная кампания против Covid-19 набирает скорость. В разных странах созданы препараты, призванные остановить пандемию. Представляем их в фотогалерее DW.  

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей

Россия - на втором месте в мире по числу инфицированных коронавирусом после США. Тем не менее, власти РФ ослабляют антикарантинные меры, говоря, что остановили рост заболеваемости. Подробнее - в галерее DW.  

Как Европа борется со второй волной коронавируса

Вторая волна коронавируса, охватившая Европу осенью, оказалась масштабнее весенней. Как власти европейских стран пытаются совладать с резким всплеском числа заражений COVID-19 - в фотогалерее DW.  

Ссылки в интернете

Статистика в режиме реального времени на сайте Worldometer

Статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Данные о распространении нового коронавируса в Германии Института имени Роберта Коха

Оперативный мониторинг заражений новым коронавирусом в России

Коронавірус в Україні

Офіційний інформаційний портал Кабінету Міністрів України

Аудио- и видеофайлы по теме

Пандемия коронавируса: Путин на карантине, а что с детьми в российских школах? DW Новости (15.09.21)  

Катастрофа в России: смертность от коронавируса бьет рекорды (26.08.21)  

Из-за пандемии США до сих пор не впускают жителей ЕС - даже привитых (23.08.2021)  

Хотят ли немцы прививаться от ковида и что будет с теми, кто откажется. DW Новости (10.08.2021)  

Статистика по ковиду в России: кому верить? DW Новости (23.07.2021)  

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Прививка от ковида 05.11.2021

После начала пандемии COVID-19 началась активная разработка вакцин против коронавируса SARS-CoV-2. Как проходит иммунизация населения и почему это важно - в досье DW.

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Карантин при въезде в Германию из зон высокого риска заражения SARS-CoV-2 не коснется привитых одобренной в ЕС вакциной от COVID-19. Российский "Спутник V" - не в их числе, напомнили в Минздраве ФРГ.

May 28, 2021, New York City, New York, USA: The U.S. has reported the lowest number of Covid-19 cases in more than a year, as the nationÃ¢â¬â¢s airports over Memorial Day weekend experienced the largest number of travelers since the pandemic began. The 11,976 new cases reported on May 29 were the lowest compared to the seven-day average was of 21,007 since March 31 of last year. 40.5% of adults are fully vaccinated, according to Centers for Disease Control and Prevention data. For unvaccinated people who represent a risk according to the CDC, a large device for detecting the virus has been set up within all over the terminals of JFK Airport in New York with testing, temperature measurement and even the possibility to get vaccinated. An advertising poster representing former president JFK greets travelers at the eponymous airport. (Credit Image: © Marie Le Ble/ZUMA Wire

Коронавирус: США открывают границы для привитых иностранцев 08.11.2021

Въезд в США с 8 ноября стал возможен для иностранцев, привитых от COVID-19 вакцинами, одобренными FDA или ВОЗ.