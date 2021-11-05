Коронавирус и его последствия

Главное о пандемии коронавируса, вызывающего опасное воспаление легких COVID-19.
Пандемия ранее неизвестного коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего атипичную пневмонию COVID-19, и связанные с ней карантинные мероприятия оказывают влияние на жизнь людей по всему миру. Последние публикации о коронавирусе и борьбе с пандемией - в досье DW.
Все публикации DW о коронавирусе SARS-CoV-2
"Лаборатория Касперского" выявила русскоязычные сайты, на которых торгуют поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса в ЕС. Как оказался возможным этот взлом и действительно ли он - дело рук русских хакеров?
В Германии все больше позитивных тестов на коронавирус, но новые ограничительные меры не планируются. Власти надеются сбить очередную волну пандемии, побуждая людей вакцинироваться.
Как убедить людей в необходимости прививки от коронавируса и какими двумя способами можно спасти тысячи жизней в разгар пандемии? Интервью DW c врачом-педиатром и телеведущим Евгением Комаровским.
Впервые за все время пандемии в Беларуси введен обязательный масочный режим на всей территории страны. Означает ли это, что ситуация выглядит хуже, чем в первую волну COVID-19?
Какие препараты применяются при лечении ковида и есть ли что-то более эффективное, чем вакцины от коронавируса? Немецкие врачи разработали общие рекомендации, с которыми ознакомилась DW.
Коллективный иммунитет мог бы защитить от коронавируса и тех, кто не привит. Но реально ли его сформировать и сколько людей должны быть привиты, чтобы достичь этой цели? DW собрала факты.
Опасность развития миокардита после прививки мРНК-вакцинами для мальчиков гораздо выше вероятности заболеть тяжелой формой ковида. Почему же эксперты все же советуют прививать детей?
Появление новых вариантов коронавируса, снижение эффективности вакцин - во многих странах задумываются о необходимости ревакцинации. Между тем ВОЗ призывает отказаться от нее - хотя бы на время.
Прививка от коронавируса ослабляет иммунную систему организма, утверждают некоторые пользователи Сети, ссылаясь на новое исследование нидерландских ученых. DW выяснила, верны ли эти выводы.
Может ли возникнуть необходимость третьей прививки для всех вакцинированных препаратом BioNTech/Pfizer из-за мутации коронавируса и распространения его дельта-варианта? DW искала ответ.
Кому разрешен въезд в ФРГ, а кому - нет? Нужно ли уходить на карантин, или достаточно предъявить сертификат о вакцинации? А если привит "Спутником V"? DW с ответами на главные вопросы.
Согласно японскому исследованию, лямбда-вариант коронавируса из Южной Америки не только более заразен, но и более устойчив к антителам, чем все прочие. Пора ли начинать его бояться?