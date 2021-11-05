Коронавирус и его последствия

Коллективный иммунитет против коронавируса. Реально ли это?

Коллективный иммунитет мог бы защитить от коронавируса и тех, кто не привит. Но реально ли его сформировать и сколько людей должны быть привиты, чтобы достичь этой цели? DW собрала факты.