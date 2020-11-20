Коронавирус был в Италии еще в сентябре 2019 года. Так когда же он появился?

Считается, что коронавирус SARS-CoV-2 появился в Китае примерно год назад. Китайская газета South China Morning Post еще в начале пандемии писала, что "нулевой пациент" с COVID-19 был зарегистрирован в городе Ухань 17 ноября 2019 года. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ), в свою очередь, заявляла, что первый подтвержденный случай заражения коронавирусом датируется 8 декабря.
Однако по последним данным, коронавирус уже существовал в сентябре 2019 года - и не в Китае, а в Италии, сильно пострадавшей потом во время первой - весенней - волны пандемии.
Открытие было сделано в ходе исследования, не имевшего прямого отношения к коронавирусу. Его целью была ранняя диагностика рака легких. Однако поскольку тестирование проводилось во время весенней пандемии, а вопросов о происхождении коронавируса и вызванном им заболевании COVID-19 в то время было гораздо больше, чем ответов, врачи более тщательно изучили образцы крови, собранные в период с сентября 2019 года по февраль 2020 года.
"Мы провели анализ и изучили специфические антитела, связанные с появлением коронавируса, в образцах крови 959 человек, которым был проведен скрининг на опухоли в легких в период между сентябрем 2019 года и мартом 2020 года. Антитела на SARS-CoV-2 RBD обнаружены у 111 человек из 959 (11,6%)", - говорится в докладе Института онкологии Милана и Университета Сиены.
Генетический анализ выявил три типа нового коронавируса
Неожиданное открытие привело в замешательство ученых, проводивших исследования в области онкологии. Однако у генетика Питера Форстера особого удивления оно не вызвало. Напротив: результаты исследования подтверждают выводы, сделанные в ходе филогенетического анализа коронавируса, который провела группа ученых под руководством Форстера.
Ученые выявили 3 типа нового коронавируса: А, В и С
Результаты работы были опубликованы еще в апреле в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Science (PNAS). "На основе известных на тот момент данных и с учетом скорости мутации вируса мы предположили, что распространение SARS-CoV-2 должно было происходить с середины сентября по декабрь 2019 года", - говорит Форстер.
В своем исследовании ученые использовали геномы коронавируса нового типа, полученные с декабря 2019-го по март 2020 года. На основе мутаций SARS-CoV-2 они воспроизвели генеалогическое древо коронавируса и выделили три его штамма: А, В и С. Целью исследователей было выяснить, какой из штаммов возник прежде всего, и установить географическое место появления вируса SARS-CoV-2.
Ученые выяснили, что все три типа присутствовали в Китае, однако в разной степени. Вариант В наиболее часто встречался в китайском Ухане - городе, в настоящее время считающемся источником возникновения пандемии. Тип А в основном был распространен среди пациентов из Северной Америки и Австралии. Тип С, в свою очередь, чаще всего появлялся в Сингапуре, Японии и Тайване. "Среди инфицированных этим штаммом был также житель Италии, по всей видимости, турист", - вспоминает ученый-генетик.
SARS-CoV-2 появился не в Ухане? А где?
Поскольку наиболее вероятным носителем возбудителя атипичной пневмонии была летучая мышь, команда Питера Форстера сравнила три мутировавших варианта с коронавирусом летучих мышей. К их удивлению, наиболее генетически близким к исходному коронавирусу оказался вирус типа А. Распространившийся в Ухане тип В представляет собой мутировавший вариант типа А, а тип С возник в результате мутаций типа В. "Поэтому я сомневаюсь, что источником распространения SARS-CoV-2 действительно стал Ухань", - рассказывает Питер Форстер.
Считается, что местом распространения коронавируса стал рынок в китайском Ухане
Данные исследования, скорее, указывают на то, что местом первичной вспышки заболевания стала провинция Гуандун на юго-востоке Китая. "Оттуда половина всех проб вируса были типа A, кроме того, это место крупных популяций летучих мышей, и, наконец, в Гуандуне также были зафиксированы вспышки коронавируса", - объясняет ученый. Впрочем, добавляет он, необходимо учитывать тот факт, что в начале года ученые могли исследовать лишь ограниченное число проб, поскольку число зараженных на тот момент не было очень большим.
Коронавирус был в Италии раньше, чем предполагалось
Исследование итальянских ученых, установившее, что первые бессимптомные пациенты с атипичной пневмонией SARS-CoV-2 были в Италии еще в сентябре 2019, стало не единственным доказательством появления коронавируса в Европе еще в прошлом году, до официальной вспышки пандемии. Анализ сточных вод на севере Италии, результаты которого были обнародованы в июне, также указывал на то, что коронавирус циркулировал в стране еще в конце 2019 года.
Тем не менее, первый случай заражения жителя Италии, который перед этим не был в Китае, официально задокументирован лишь в феврале 2020 года. После этого вирус стал стремительно распространяться по стране: в первую волну пандемии число заболевших в Италии превысило 1,2 миллиона, а от последствий атипичной пневмонии SARS-CoV-2 умерли почти 46 500 человек.
Италия пострадала от первой волны пандемии больше других стран в Европе
Вирусу невыгодно убивать своего носителя
Генетик Питер Форстер объясняет эту внезапную вспышку инфекции мутацией вируса типа В, в результате которой возник его более агрессивный тип: B-D614G. Этот штамм вируса привлек внимание и группы американских ученых во главе с биологом Бетт Корбер. Они сравнили клинические данные пациентов, инфицированных коронавирусом типа D614G, с данными людей, зараженных другими типами SARS-CoV-2.
"У пациентов, зараженных новым мутантом, вирусная нагрузка в легких была намного выше, - рассказывает Форстер. - Эти пациенты, кроме того, были более заразны, иными словами, вирус мог распространяться намного быстрее и эффективнее". Вскоре самый "успешный" вариант вируса составил 97 процентов других типов SARS-CoV-2. На сегодняшний день им инфицированы более 55 миллионов человек во всем мире.
Генетик Форстер предполагает, что летальность и опасность мутировавшего варианта со временем снижается. "Как только вирус закрепляется в популяции, возникают иммунный ответ, и опасность патогена уменьшается", - объясняет он.
Вирусу невыгодно убивать своего носителя: ведь гибель хозяина ведет и к смерти патогена. Поэтому идеальный вариант для вируса - уменьшить свою смертоносность, но при этом увеличить контагиозность - возможность заражать. "Но вначале новый вирус максимально увеличивает свою заразность любой ценой, не считаясь ни с чем", - говорит ученый. И именно этой особенностью патогена и объясняется весенняя трагедия Италии.
Смотрите также:
-
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Европу захлестнула вторая волна коронавируса
С приходом осени число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией резко взмыло вверх: к ноябрю во многих государствах Европы ежедневный прирост исчислялся десятками тысяч случаев. На фоне всплеска заболеваний COVID-19 все больше стран вновь стали вводить многочисленные ограничения, пытаясь замедлить распространение коронавируса и предотвратить коллапс системы здравоохранения.
-
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Германия: мягкий локдаун
К началу ноября в Германии был установлен новый антирекорд числа заражений - суточный прирост инфицированных SARS-CoV-2 превысил отметку в 20 тысяч. Пытаясь его уменьшить, власти со 2 ноября ввели мягкий локдаун. Канцлер Ангела Меркель призвала жителей страны к пониманию необходимости введенных противоэпидемиологических мер. К середине ноября суточные показатели стали снижаться.
-
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Германия: клубы и спортзалы закрыты, рестораны работают только навынос
Мягкий или частичный локдаун в Германии в основном коснулся сферы досуга и развлечений: закрыты клубы, дискотеки, спортзалы и театры; рестораны, кафе и бары могут торговать только навынос. Школы и детские сады продолжают работать. Ограничения предположительно будут действовать до конца ноября.
-
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Маски: неизменный атрибут осеннего гардероба
Одним из главных требований социального дистанцирования в Германии остается ношение защитных масок. Во многих немецких городах их теперь нужно носить не только в общественном транспорте, но и на оживленных улицах. За нарушение этого правила предусмотрены штрафы от 50 до 250 евро - в зависимости от федеральной земли.
-
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Россия: антирекорды числа заражений и летальных исходов
Суточные показатели прироста заражений коронавирусом в РФ к ноябрю превысили 22 тысячи. 17 ноября в стране был зафиксирован антирекорд смертности - от последствий COVID-19 за сутки умерли 442 человека. Регионы с трудом справляются со второй волной: СМИ пишут о том, что в некоторых больницах койки и раскладушки ставят в коридорах, больным не хватает кислорода, а скорую приходится ждать сутками.
-
Как Европа борется со второй волной коронавируса
В Москве - одни из самых суровых ограничений в РФ
Несмотря на антирекорды числа зараженных SARS-CoV-2, локдаун в РФ пока объявлять не собираются, вводя точечные ограничения на уровне регионов. Одни из самых суровых - в Москве. С 13 ноября столичные бары и рестораны не могут работать по ночам, вузы переведены на удаленку, запрещено посещение "культурных, выставочных, просветительских мероприятий". Ограничения продлятся до 15 января 2021 года.
-
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Беларусь: массовые демонстрации в условиях пандемии
На фоне роста заражений SARS-CoV-2 в Беларуси ее жители продолжают выходить на многотысячные акции протеста. Лукашенко уже обвинил протестующих в том, что их действия осложняют борьбу с COVID-19. О массовых задержаниях и арестах демонстрантов и об антисанитарных условиях в СИЗО власти умалчивают. К 14 ноября суточный прирост заболеваний превысил 1200 случаев. Многие считают статистику заниженной.
-
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Украина: киноиндустрия и ресторанный бизнес боятся не пережить локдаун выходного дня
Уровень суточных заражений коронавирусом в Украине к середине ноября достиг максимума с начала пандемии, превысив 12 тысяч. В стране введен локдаун выходного дня: по субботам и воскресеньям работают только продовольственные магазины, аптеки, транспорт и заправки. Рестораны, бары и кафе могут торговать навынос. Рестораторы, представители киноиндустрии и сферы торговли опасаются за свой бизнес.
-
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Австрия: жесткий локдаун до 6 декабря
В борьбе с коронавирусом австрийские власти ввели жесткий локдаун. С 17 ноября по 6 декабря выходить из дома разрешается только по определенным причинам - например, для посещения продуктовых магазинов и аптек, поездок на работу, на прием к врачу. Разрешены также прогулки и пробежки. Все магазины за исключением супермаркетов закрыты, аптеки, банки и автозаправки продолжат работать.
-
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Франция: больных COVID-19 отправляют на лечение в Германию
Франция находится на четвертом месте в мире по уровню распространения коронавируса. С начала пандемии здесь выявлено 1,9 млн заражений. Система здравоохранения страны перегружена, некоторых пациентов перевозят на лечение в ФРГ. С конца октября в стране действует локдаун. Жителям отводится один час в день, чтобы сходить в магазин, к врачу или прогуляться в радиусе не более одного километра от дома.
-
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Швеция: коронавирус стал третьей по распространенности причиной смерти
В первом полугодии 2020 года последствия заражения коронавирусом стали третьей по распространенности причиной смерти в Швеции. Около 10 процентов от общего числа умерших в стране скончались от последствий COVID-19, говорится в отчете Минздрава.
-
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Италия: объятия с родителями через пластиковую штору
Италия входит в десятку стран, наиболее пострадавших от коронавируса. Число заражений с начала пандемии превысило миллион. С ноября в стране действует комендантский час. Территория Италии разделена на три зоны риска, в регионах "красной зоны" - частичный локдаун. Многие дома престарелых закрыты для посещения. В одном из них оборудовали комнату с пластиковыми шторами, чтобы люди могли обняться.
-
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Дания: жертвами коронавируса стали норки
Власти Дании распорядились уничтожить всех норок на фермах страны. Причиной стал обнаруженный у норок мутировавший коронавирус SARS-CoV-2, который распространяется на людей и снижает способность к образованию антител. Дания является крупнейшим в мире производителем меха норки. В стране работают 1139 норковых ферм, на которых в сумме живут около 15-17 миллионов норок.
-
Как Европа борется со второй волной коронавируса
Свет в конце туннеля: вакцины от коронавируса могут появиться уже в начале 2021 года
Немецкая фармацевтическая компания BioNTech и американская корпорация Pfizer 9 ноября объявили о том, что разработанная ими вакцина показала эффективность в 90%. Неделей спустя о 95-процентной действенности своей вакцины заявила американская фирма Moderna. Обе компании намерены подать в США заявку об ускоренной регистрации препарата. Есть надежда, что уже в начале 2021 года вакцина будет доступна.
Автор: Марина Барановская