 Ученые призвали ускорить поиск источника коронавируса | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 25.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Коронавирус

Ученые призвали ускорить поиск источника коронавируса

Необходимо возобновить расследование происхождения коронавируса, поскольку следы ранних стадий пандемии исчезают из организмов. Об этом независимые эксперты заявили в журнале Nature.

Врачи и ковидный пациент в клинике Магдебурга

В отделении интенсивной терапии в клинике Магдебурга

Независимые эксперты, участвовавшие в первом исследовании о происхождении SARS-CoV-2, которое в начале 2021 года проводилось по заказу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Китае, призывают как можно скорее продолжить расследование. С этим призывом 11 ученых выступили в среду, 25 августа, на страницах журнала Nature.

По их мнению, уже совсем скоро такие исследования станут невозможными по объективным причинам - антитела, по которым можно сделать выводы о начальных стадиях пандемии, со временем исчезают из организмов людей и животных. Эксперты считают, что внимания заслуживают не только версии "лабораторного происхождения" или "появления вируса на рынке", но и гипотеза, согласно которой вирус мог перейти на человека на одной из ферм, где выращиваются животные, обычно живущие в дикой природе. В 2016 году на таких фермах в Китае работали около 14 миллионов человек.

ВОЗ в середине августа объявила о подготовке к проведению второй серии исследований, призванных определить происхождение SARS-CoV-2. Этот этап будет включать в себя дальнейший анализ исходных данных о наиболее ранних известных случаях болезни и изучение образцов крови, взятых у инфицированных в 2019 году, указали в ВОЗ. Организация призвала все страны отложить в сторону разногласия и работать сообща.

Смотрите также:

  • Люди в масках на уличном рынке в Ухане

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Уханьские рынки снова ожили

    С января 2020 года Ухань был изолирован от внешнего мира почти одиннадцать недель. Мегаполис в центральном Китае стал первым в мире крупным очагом заражения коронавирусом. К середине мая из более чем 80 000 официально зарегистрированных в Китае случаев инфицирования 50 000 приходилось на Ухань. Спустя почти год после этого уличные рынки города снова ожили.

  • Пары танцуют в одном из парков Уханя

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    В Ухане опять танцуют в парках

    Во время локдауна некоторым жителям города даже ни разу не разрешили покинуть их дома. Теперь вкус к нормальной жизни вновь вернулся в Ухань, и пары снова встречаются, чтобы потанцевать в парках. Уже несколько месяцев в Ухане не было новых случаев заражения коронавирусом, которые произошли на локальном уровне, сообщает агентство Reuters.

  • Рынок в Ухане, снятый с воздуха

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Рынок в Ухане - место начала пандемии?

    Мясо, в том числе диких животных, рыба, морепродукты, экзотические овощи - все это предлагали на рынке в Ухане (на фото в верхнем левом углу). Его закрыли 1 января 2020 года из-за роста числа случаев загадочного заболевания легких. Их цепочку можно проследить до контакта с рынком. Какую роль этот рынок сыграл во вспышке пандемии коронавируса, пока окончательно не выяснено.

  • Владелец ресторана Лай Юнь

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Ресторан открыт, продукты подорожали

    Владелец ресторана Лай Юнь каждый день ходил на тот рынок, чтобы закупить необходимые продукты. "Я отправлял детей в школу, завтракал и отправлялся на рынок", - вспоминает 38-летний мужчина. Его ресторан специализируется на японской кухне и с июня снова открыт. Но некоторые из ингредиентов теперь стоят в пять раз дороже. "Наша цель на следующий год - просто выжить", - делится Лай Юнь.

  • Магазины, торгующие очками

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Уханьский рынок - оазис для очкариков

    Но рынок в Ухане полностью не прекратил работу. Если все магазины, находящиеся на первом этаже, закрыты, то на второй этаж идут покупатели. Но продают там только очки и материалы для специалистов- оптиков. "Может быть, некоторые люди чувствуют тревогу, находясь здесь и вспоминая события прошлого года, но сейчас это просто пустое здание", - говорит продавец, пожелавший не называть свое имя.

  • Люди чистят и разделывают рыбу прямо на полу и дренажных решетках на рынке

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Будьте осторожны при употреблении!

    Свежие продукты уже давно продаются в других местах Уханя. Даже если эти продавцы (на фото) и используют защитные маски и перчатки, соблюдение требований гигиены в данном случае оставляет желать лучшего. Антисанитария и продажа испорченных продуктов были постоянной проблемой на ныне закрытом рынке Уханя.

  • Девочка пожимает руку клоуну на одной из улиц Уханя

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Без защитной маски только клоун

    Большинство уханьцев ходят в масках по улицам. После того, как в некоторых регионах КНР вновь были случаи обнаружения коронавируса, жители города стали более осторожными, делится 29-летний учитель английского языка Йен. "Теперь мы снова используем на работе маски, - рассказал он DW. - А многие начинают запасаться ими, а также дезинфицирующими гелями и другими средствами защиты".

    Автор: Ута Штайнвер, Уильям Ян, Владимир Дорохов


Смотреть видео 03:34

Вспышка коронавируса: что скрывает Китай, или Почему США интересуются лабораторией в Ухане? (01.06.21)

 

Аудио- и видеофайлы по теме

Как Испания стала лидером ЕС по вакцинации от коронавируса? (13.08.2021)  

Каким будет второй учебный год в Германии в условиях пандемии (02.08.2021)  

Также по теме

200213 -- WUHAN, Feb. 13, 2020 -- A staff member works in a laboratory in Wuhan, central China s Hubei Province, Feb. 13, 2020. As a designated service provider of nucleic acid detection of the novel coronavirus, KingMed Diagnostics laboratory in Wuhan conducts non-stop detection service and detects over 2,000 samples from various cities in Hubei Province every day. CHINA-HUBEI-WUHAN-NCP-LABORATORY CN ChengxMin PUBLICATIONxNOTxINxCHN

Лаборатория или рынок морепродуктов: где появился коронавирус SARS-CoV-2? 22.04.2020

В СМИ все чаще пишут о том, что коронавирус мог быть создан в уханьской лаборатории, а его распространение произошло в результате случайной утечки. Насколько это соответствует действительности, разбиралась DW.

A man wearing a protective mask walks past a mural depicting a nurse in Shoreditch, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in London, Britain April 21, 2020. REUTERS/Henry Nicholls TPX IMAGES OF THE DAY

Коронавирус: В Британии наибольшее число умерших от COVID-19 в Европе 05.05.2020

В мире продолжается пандемия COVID-19. Коронавирус SARS-CoV-2 выявлен у 3,6 млн человек, скончались свыше 250 тысяч. Выздоровели около 1,2 миллиона человек. DW следит за событиями 5 мая.