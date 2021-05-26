 Коронавирус: ФРГ и глава ВОЗ усиливают давление на Китай | Политика и общество: анализ событий в Европе, России, мире | DW | 16.07.2021

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Политика

Коронавирус: ФРГ и глава ВОЗ усиливают давление на Китай

Нельзя исключать потенциальную связь между пандемией COVID-19 и утечкой из лаборатории в Ухане, и Китай должен быть открытым для сотрудничества, считают главы ВОЗ и Минздрава ФРГ.

Йенс Шпан (слева) и Тедрос Адханом Гебрейесус

Йенс Шпан (слева) и Тедрос Адханом Гебрейесус

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) и глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус во время встречи в штаб-квартире ВОЗ 15 июля в Женеве призвали приложить больше усилий по выяснению происхождения коронавируса SARS-CoV-2. В связи с этим они призывают Китай к большей открытости и сотрудничеству с экспертами. 

Китай призывают к сотрудничеству 

Как напомнил Тедрос Адханом Гебрейесус, получение доступа к первоначальным необработанным данным стало проблемой для международной группы экспертов ВОЗ, которая в начале 2021 года отправилась в Китай для выяснения источника COVID-19, первые случаи которого были выявлены в городе Ухань. 

Здание штаб-квартиры ВОЗ в Женеве

Здание штаб-квартиры ВОЗ в Женеве

Согласно заявлению Гебрейесуса, ВОЗ просит Китай быть прозрачным, открытым и кооперативным, особенно в отношении первоначальных данных, которые запрашивались еще в первые дни пандемии. По его словам, было бы “преждевременно” исключать версию о том, что утечка вируса могла произойти из китайской правительственной лаборатории в Ухане.  

Призыв главы ВОЗ поддержал министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn), который в свою очередь призвал китайских чиновников дать разрешение на продолжение расследования происхождения коронавируса. "Мы очень признательны китайскому правительству за сотрудничество в рамках первой миссии. Но этого еще недостаточно", - подчеркнул Шпан. 

В последние месяцы версия о том, что пандемия каким-то образом  могла начаться в лаборатории Уханя, стала получать поддержку - особенно после того, как в мае президент Соединенных Штатов Джо Байден распорядился провести обзор разведывательных данных США для оценки такой возможности. Китай отрицает вероятность лабораторного происхождения вируса SARS-CoV-2. 

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  • Люди в масках на уличном рынке в Ухане

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  • Пары танцуют в одном из парков Уханя

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    В Ухане опять танцуют в парках

    Во время локдауна некоторым жителям города даже ни разу не разрешили покинуть их дома. Теперь вкус к нормальной жизни вновь вернулся в Ухань, и пары снова встречаются, чтобы потанцевать в парках. Уже несколько месяцев в Ухане не было новых случаев заражения коронавирусом, которые произошли на локальном уровне, сообщает агентство Reuters.

  • Рынок в Ухане, снятый с воздуха

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Рынок в Ухане - место начала пандемии?

    Мясо, в том числе диких животных, рыба, морепродукты, экзотические овощи - все это предлагали на рынке в Ухане (на фото в верхнем левом углу). Его закрыли 1 января 2020 года из-за роста числа случаев загадочного заболевания легких. Их цепочку можно проследить до контакта с рынком. Какую роль этот рынок сыграл во вспышке пандемии коронавируса, пока окончательно не выяснено.

  • Владелец ресторана Лай Юнь

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    Ресторан открыт, продукты подорожали

    Владелец ресторана Лай Юнь каждый день ходил на тот рынок, чтобы закупить необходимые продукты. "Я отправлял детей в школу, завтракал и отправлялся на рынок", - вспоминает 38-летний мужчина. Его ресторан специализируется на японской кухне и с июня снова открыт. Но некоторые из ингредиентов теперь стоят в пять раз дороже. "Наша цель на следующий год - просто выжить", - делится Лай Юнь.

  • Магазины, торгующие очками

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Уханьский рынок - оазис для очкариков

    Но рынок в Ухане полностью не прекратил работу. Если все магазины, находящиеся на первом этаже, закрыты, то на второй этаж идут покупатели. Но продают там только очки и материалы для специалистов- оптиков. "Может быть, некоторые люди чувствуют тревогу, находясь здесь и вспоминая события прошлого года, но сейчас это просто пустое здание", - говорит продавец, пожелавший не называть свое имя.

  • Люди чистят и разделывают рыбу прямо на полу и дренажных решетках на рынке

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Будьте осторожны при употреблении!

    Свежие продукты уже давно продаются в других местах Уханя. Даже если эти продавцы (на фото) и используют защитные маски и перчатки, соблюдение требований гигиены в данном случае оставляет желать лучшего. Антисанитария и продажа испорченных продуктов были постоянной проблемой на ныне закрытом рынке Уханя.

  • Девочка пожимает руку клоуну на одной из улиц Уханя

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Без защитной маски только клоун

    Большинство уханьцев ходят в масках по улицам. После того, как в некоторых регионах КНР вновь были случаи обнаружения коронавируса, жители города стали более осторожными, делится 29-летний учитель английского языка Йен. "Теперь мы снова используем на работе маски, - рассказал он DW. - А многие начинают запасаться ими, а также дезинфицирующими гелями и другими средствами защиты".

    Автор: Ута Штайнвер, Уильям Ян, Владимир Дорохов


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