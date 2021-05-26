Коронавирус: ФРГ и глава ВОЗ усиливают давление на Китай

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) и глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус во время встречи в штаб-квартире ВОЗ 15 июля в Женеве призвали приложить больше усилий по выяснению происхождения коронавируса SARS-CoV-2. В связи с этим они призывают Китай к большей открытости и сотрудничеству с экспертами.

Китай призывают к сотрудничеству

Как напомнил Тедрос Адханом Гебрейесус, получение доступа к первоначальным необработанным данным стало проблемой для международной группы экспертов ВОЗ, которая в начале 2021 года отправилась в Китай для выяснения источника COVID-19, первые случаи которого были выявлены в городе Ухань.

Здание штаб-квартиры ВОЗ в Женеве

Согласно заявлению Гебрейесуса, ВОЗ просит Китай быть прозрачным, открытым и кооперативным, особенно в отношении первоначальных данных, которые запрашивались еще в первые дни пандемии. По его словам, было бы “преждевременно” исключать версию о том, что утечка вируса могла произойти из китайской правительственной лаборатории в Ухане.

Призыв главы ВОЗ поддержал министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn), который в свою очередь призвал китайских чиновников дать разрешение на продолжение расследования происхождения коронавируса. "Мы очень признательны китайскому правительству за сотрудничество в рамках первой миссии. Но этого еще недостаточно", - подчеркнул Шпан.

В последние месяцы версия о том, что пандемия каким-то образом могла начаться в лаборатории Уханя, стала получать поддержку - особенно после того, как в мае президент Соединенных Штатов Джо Байден распорядился провести обзор разведывательных данных США для оценки такой возможности. Китай отрицает вероятность лабораторного происхождения вируса SARS-CoV-2.

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