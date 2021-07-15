В ФРГ показатель распространения коронавируса вырос в полтора раза

Семидневный средний показатель распространения коронавируса в Германии вырос более чем в полтора раза. Как сообщил в пятницу, 16 июля, Институт имени Роберта Коха (RKI), сейчас он составляет 8,6 случая на 100 тысяч жителей. В четверг его значение равнялось 8,0, а днем ранее - 7,1 случая, в то время как 6 июля, когда было зарегистрировано наименьшее количество инфицированных в ФРГ, этот показатель составлял 4,9 случая на 100 тысяч жителей.

Тревожные данные

Органы здравоохранения Германии сообщили RKI о 1456 случаях заражения коронавирусомв течение одних суток. Для сравнения: неделю назад речь шла о 949 случаях.

Согласно новым данным, в течение 24 часов в Германии было зарегистрировано 18 случаев летальных исходов из-за коронавируса. Неделю назад было зафиксировано 49 смертей.

По сведениям RKI, всего с начала пандемии в стране выявлено 3 741 781 подтвержденных случаев заражения Sars-CoV-2. Число выздоровевших составляет, по данным RKI, 3 638 200 человек. Количество умерших с подтвержденным диагнозом Sars-CoV-2, увеличилось до 91 337.

Правила для прибывающих из зон риска

По результатам исследования, только что проведенного институтом изучения общественного мнения YouCov по заказу информационного агентства dpa, 67 процентов немцев откажутся от проведения отпуска в регионах, классифицированных правительством Германии как зоны повышенного риска заражения коронавирусом. Лишь 25 процентов респондентов заявили, что для них отдых в зоне риска приемлем. 8 процентов опрошенных воздержались от ответа.

В общей сложности 122 страны, в полной мере или частично, причисляется правительством Германии к одной из трех категорий зон повышенного риска заражения коронавирусом. В настоящее среди них и такие популярные направления у немецких отпускников, как Испания и Турция.

Португалия и Кипр и вовсе классифицируются как регионы с повышенным уровнем заболеваемости, где особенно высокий уровень распространения инфекций. Люди, возвращающиеся оттуда в ФРГ, должны быть помещены на карантин сроком от 5 до 10 дней. Исключение делается для тех, кто прошел полную вакцинацию либо выздоровел после заболевания коронавирусом.

Что касается прибывших из одной из 11 стран за пределами Европы, где зарегистрирован высокий уровень заболеваемости особо опасными вариантами коронавируса, то они помещаются на 14-дневный карантин. Это требование распространяется и на людей, прошедших полную вакцинацию либо выздоровевших после заболевания коронавирусом.

Впрочем, правительство Германии уже пошло на ослабление ограничений для отдыхающих и даже планирует введение дальнейших послаблений. Так, правила въезда в ФРГ из 82 стран, которые в настоящее время подпадают под категорию зоны риска, к 1 августа, возможно, будут изменены.

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