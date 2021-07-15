В ФРГ показатель распространения коронавируса вырос в полтора раза

Семидневный средний показатель распространения коронавируса в Германии вырос более чем в полтора раза. Как сообщил в пятницу, 16 июля, Институт имени Роберта Коха (RKI), сейчас он составляет 8,6 случая на 100 тысяч жителей. В четверг его значение равнялось 8,0, а днем ранее - 7,1 случая, в то время как 6 июля, когда было зарегистрировано наименьшее количество инфицированных в ФРГ, этот показатель составлял 4,9 случая на 100 тысяч жителей.
Тревожные данные
Органы здравоохранения Германии сообщили RKI о 1456 случаях заражения коронавирусомв течение одних суток. Для сравнения: неделю назад речь шла о 949 случаях.
Согласно новым данным, в течение 24 часов в Германии было зарегистрировано 18 случаев летальных исходов из-за коронавируса. Неделю назад было зафиксировано 49 смертей.
По сведениям RKI, всего с начала пандемии в стране выявлено 3 741 781 подтвержденных случаев заражения Sars-CoV-2. Число выздоровевших составляет, по данным RKI, 3 638 200 человек. Количество умерших с подтвержденным диагнозом Sars-CoV-2, увеличилось до 91 337.
Правила для прибывающих из зон риска
По результатам исследования, только что проведенного институтом изучения общественного мнения YouCov по заказу информационного агентства dpa, 67 процентов немцев откажутся от проведения отпуска в регионах, классифицированных правительством Германии как зоны повышенного риска заражения коронавирусом. Лишь 25 процентов респондентов заявили, что для них отдых в зоне риска приемлем. 8 процентов опрошенных воздержались от ответа.
В общей сложности 122 страны, в полной мере или частично, причисляется правительством Германии к одной из трех категорий зон повышенного риска заражения коронавирусом. В настоящее среди них и такие популярные направления у немецких отпускников, как Испания и Турция.
Португалия и Кипр и вовсе классифицируются как регионы с повышенным уровнем заболеваемости, где особенно высокий уровень распространения инфекций. Люди, возвращающиеся оттуда в ФРГ, должны быть помещены на карантин сроком от 5 до 10 дней. Исключение делается для тех, кто прошел полную вакцинацию либо выздоровел после заболевания коронавирусом.
Что касается прибывших из одной из 11 стран за пределами Европы, где зарегистрирован высокий уровень заболеваемости особо опасными вариантами коронавируса, то они помещаются на 14-дневный карантин. Это требование распространяется и на людей, прошедших полную вакцинацию либо выздоровевших после заболевания коронавирусом.
Впрочем, правительство Германии уже пошло на ослабление ограничений для отдыхающих и даже планирует введение дальнейших послаблений. Так, правила въезда в ФРГ из 82 стран, которые в настоящее время подпадают под категорию зоны риска, к 1 августа, возможно, будут изменены.
Смотрите также:
-
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции
Первой вакциной от COVID-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.
-
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Moderna: родом из университета Гарварда
На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.
-
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"
Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.
-
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
"Спутник V": самая первая регистрация
В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.
-
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Sinovac: тихий конкурент из Китая
Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.
-
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
CureVac: принтер для вакцин от Tesla
Регистрация второй немецкой мРНК-вакцины пока откладывается: она недостаточно эффективная, сообщила в июне 2021 компания CureVac, заключившая альянс с концерном Bayer. Это срывает план изготавливать ее прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного своей немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал летом 2020 года депутатам бундестага.
-
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу
Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.
-
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Johnson&Johnson: достаточно одной дозы
Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.
Автор: Андрей Гурков