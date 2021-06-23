Дельта-вариант возник из-за прививки от коронавируса? Фактчекинг DW

В Великобритании растет число заразившихся коронавирусом. В 95-ти процентах случаев речь идет о дельта-варианте. При этом две трети населения Великобритании уже вакцинированы. Безусловно, у многих это вызывает вопрос, как такое возможно? Противники вакцинации используют это как один из своих аргументов, распространяя слухи в соцсетях о том, что мутация коронавируса и возникновение его дельта-варианта стало результатом вакцинации. DW выясняла, так ли это на самом деле.

Мутация вируса: как появляются новые варианты

Вирусы передают свою генетическую информацию в хозяйскую клетку, чтобы размножиться. При каждой репродукции происходят небольшие ошибки в копировании, и эти ошибки изменяют генетический код вируса. Таким образом он постоянно мутирует. Это нормально.

Некоторые мутации делают вирус более устойчивым к вакцине, некоторые наоборот - ослабляют. Часто они вообще не имеют никакого эффекта. Но в процессе эволюции вируса побеждает самый сильный вариант. В случае с коронавирусом это означает, что варианты, которые более заразные, в частности, дельта, вытесняют менее опасные формы.

За что отвечает дельта-вариант коронавируса

Точные функции дельта-варианта коронавируса до сих пор научно не изучены. Известно лишь, что мутации позволяют вирусу проще цепляться к клеткам человека и обходить некоторые иммунные реакции, говорит Деепти Гурданази, клинический эпидемиолог в лондонском Университете королевы Марии. Дельта-вариант коронавируса имеет множество мутаций.

Пегги Ризе (Peggy Riese), ученый, занимающаяся инфекционными исследованиями в Центре Гельмгольца, говорит, что дельта-вариант ведет к более высокой концентрации вируса - вирусной нагрузке, например, в глотке. Это подтверждают и другие эксперты, к которым обращалась DW.

Immun Escape. Что такое иммунный побег

Если вирус мутирует таким образом, что антитела, которые есть у привитых и выздоровевших людей, эффективные в отношении первичного вируса, слабо действуют по отношению к его мутациям, это называется Immune Escape - иммунный побег. Это фактически способность вируса избегать обнаружения иммунной системой человека. В итоге, и люди, которые получили прививки, и те, кто уже переболел ковидом, могут заразиться вновь.

Дельта-вариант так стремительно распространяется и потому, что является более заразным по отношению к другим мутациям, и потому, что может "прятаться" от иммунной системы человека. "Мутация ослабляет влияние антител и тем самым распознавание вируса иммунной системой", - говорит эксперт из клиники иммунологии и ревматологии Георг Беренс (Georg Behrens), профессор Высшей медицинской школы Ганновера. "Но это не является на самом деле иммунным побегом, иначе это было бы заметнее", - объясняет Пегги Ризе.

Иммунный побег не так силен, чтобы против него были бесполезны имеющиеся в наличии вакцины. Наоборот, первые результаты исследований показали, что дельта-вариант хотя и более резистентен против вакцин, но полная вакцинация по-прежнему надежно защищает от заражения им. Тем не менее производитель вакцины, в частности, BioNTech/Pfizer уже разрабатывают новый препарат, которые будет более эффективен и против дельты.

Являются ли прививки причиной мутации вируса?

Те, кто еще не сделал прививку, способствуют распространению мутировавшего варианта коронавируса, считает вирусолог Фридеман Вебер (Friedemann Weber) из Университета Юстуса Либига в Гиссене. "Это инфицированные способствовали тому, что новый вариант вызвал способность вируса оставаться незамеченным для иммунной системы человека". Это видно на примере Индии, Бразилии и Южной Африки. Ведь именно там возникли новые мутации, при этом процент вакцинированных людей в этих странах довольно низкий.

Во всех трех странах коронавирус был широко распространен в момент возникновения новых мутаций. "Это стало благодатной почвой для новых вариантов вируса, - говорит Вебер. - Потому что вирус использует ослабленный иммунитет, чтобы лучше обойти иммунную защиту".

Если бы прививки увеличили вероятность того, что вирус мутирует, то в таких странах, как Израиль и Великобритания, где уже очень много вакцинированных, уже появились бы новые варианты коронавируса, поясняет, в свою очередь, Пегги Ризе. "Но это вообще не тот случай. Мутации вируса появляются там, где еще не велико число привитых людей и где проживает большое число людей на маленькой территории", - говорит она в интервью DW.

По мнению Георга Беренса, теоретически существует и возможность того, что прививки оказывают иммунное давление на вирус. "Тогда путем мутаций вирус пытается противостоять этому давлению", - поясняет эксперт. Ведь сейчас заражению вирусом частично подвержено и уже вакцинированное население. У кого-то появляется иммунный ответ, а кто-то по-прежнему может заразиться. "И это именно то, что любит вирус, - говорит Беренс. - В такой ситуации могут возникнуть новые мутации".

Таким образом, прививки лишь в редких случаях ведут к возникновению мутаций вируса и теоретически благоприятствуют его распространению, но гораздо более вероятно то, что опасные мутации возникают именно там, где вирус может беспрепятственно и быстро распространяться.

То, что дельта-вариант появился в результате прививок от коронавируса абсолютно исключено. Потому что первые мутации вируса были установлены в октябре 2020 года в Индии, в Махарадже. Но первые прививки от коронавируса были сделаны в Индии в январе 2021 года, то есть спустя три месяца после появления дельта-варианта. Таким образом все предположения на этот счет абсолютно беспочвенны.

Смотрите также: