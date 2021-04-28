Индийский вариант коронавируса с двойной мутацией. Чрезвычайно опасен?

В индийском варианте коронавируса В.1.617 выявлены сразу две мутации шиповидного белка - той части вируса, с помощью которой он внедряется в клетки человеческого организма - E 484Q и L452R. Каждая из этих мутаций в отдельности известна уже давно: E484Q схожа с E484K, которая была обнаружена в британском, южноафриканском и бразильском вариантах коронавируса. Мутация L452R обнаружена в калифорнийском варианте CAL.20. C. Но в Индии обе эти мутации появились одновременно, поэтому речь идет о "двойной мутации".

Двойная мутация - причина катастрофы в Индии?

То, что обе мутации существуют одновременно, еще не означает, что этот вариант коронавируса вдвое опаснее и заразнее. Сначала его необходимо хорошо изучить, и пока нет данных, которые бы это доказывали. Но в любом случае индийский вариант коронавируса с двойной мутацией является лишь одной из причин катастрофической ситуации на индийском субконтиненте.

Кремация в Дели тел тех, кто умер от ковида

В Индии зарегистрированное число зараженных коронавирусом превысило 17 миллионов человек. По этому показателю страна находится на втором месте в мире после США. Число неучтенных случаев заражения может быть гигантским. Почти 200 000 человек умерли в Индии от коронавируса и его последствий.

Слишком высокие цифры - более 330 000 новых заражений ежедневно - являются причиной коллапса и без того слабой индийской системы здравоохранения. Кроме того, национальные и местные власти не принимали решительных мер по борьбе коронавирусом, и слишком рано были ослаблены введенные ограничения, в частности, были разрешены даже крупные мероприятия.

Новый вариант вируса может обойти иммунную систему?

Если новая форма вируса нашла способ обойти иммунную систему, в науке это называется "ускользающая мутация". Согласно информации Института Роберта Коха, такие мутации ведут к сокращению способности нейтрализовать вирус через антитела и Т-клетки.

Модель мутировавшего коронавируса

Ускользающая мутация может быть опасна и для тех, кто уже привит, и для тех, кто переболел ковидом, поскольку и они могут быть слабо защищены от заражения индийским вариантом. При этом могут ли люди, получившие вакцину, заражать других, пока неизвестно. Между тем известный немецкий эксперт и эпидемиолог Карл Лаутербах (Carl Lauterbach) написал в своем Twitter, что, согласно индийскому исследованию процесса нейтрализации, имеющиеся вакцины от коронавируса могут влиять на вариант B1.617.

Согласно новому британскому исследованию, при вакцинации опасность нового заражения уменьшается на две трети, пишет Лаутербах. Если же кто-то заболевает, несмотря на прививку, у него вероятность тяжелого течения заболевания также уменьшается на две трети.

Чрезвычайно опасный вирус?

На фоне драматической ситуации в Индии, как ни цинично это звучит, вариант B1.617 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила как "вызывающий интерес". То есть он отслеживается, но в настоящее время не рассматривается организацией как повод для беспокойства. А вот действительно вызывающим обеспокоенность назван британский вариант B.1.1.76 , южноафриканский B.1.351 и бразильский P.1. Эти варианты отнесены к категории опасных потому, что легче распространяются, могут вызвать более тяжелое и продолжительное течение болезни, могут обходить иммунную систему и уменьшают эффективность имеющихся вакцин.

Вакцинация от коронавируса в Индии

До сегодняшнего дня нет достоверных данных о новой двойной мутации, поэтому вполне возможно, что ВОЗ изменит свою оценку индийского варианта коронавируса. "Из немногочисленных наблюдений нельзя установить достоверный тренд, но наблюдение должно продолжаться", - говорит руководитель исследовательской группы эволюции вирусов и бактерий из университета Базеля Ричард Неер. - В целом, я думаю, эта мутация не требует к себе больше внимания, чем все другие".

Также и немецкий вирусолог Кристиан Дростен (Christian Drosten) в начале марта говорил, что индийский вариант не является поводом для беспокойства. По его мнению, чтобы противостоять ускользающей мутации в вакцину должны быть внесены лишь легкие изменения.

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