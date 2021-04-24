 ″Это верхушка айсберга″. Какова реальная смертность от COVID-19 в Индии? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 29.04.2021

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Мир

"Это верхушка айсберга". Какова реальная смертность от COVID-19 в Индии?

Заболеваемость COVID-19 в Индии бьет все рекорды, тела умерших не успевают кремировать. Эксперты попытались оценить реальные масштабы распространения инфекции в стране.

Погребальные костры в Нью-Дели, 26 апреля

Погребальные костры в Нью-Дели, 26 апреля

За неделю с 18 по 25 апреля в Индии было зарегистрировано 2,24 млн новых случаев заражения коронавирусом: таких показателей еще не было ни в одной другой стране мира. По данным индийских властей, за этот период от последствий Covid-19 скончалось 16 257 жителей страны: почти вдвое больше, чем неделей ранее.

Темпы распространения коронавируса в Индии продолжают бить рекорды: 21 апреля суточный прирост числа заболевших превысил отметку в 300 тыс. и продолжает расти. По данным на 27 апреля, за предшествующие сутки в стране выявлено более 360 тыс. случаев заражения Covid-19, от последствий заболевания скончались 3 293 пациента.

В целом же, по официальным данным, за весь период пандемии коронавирусом в Индии заразились около 18 млн человек. Около 200 тыс. инфицированных скончались.

Смертность от COVID-19 в Индии занижается?

Несмотря на ошеломляющие цифры, эксперты полагают, что реальное количество смертей от COVID-19 в стране может быть намного выше официального.

Пациентка в кислородной маске, Индия, 28 апреля

Сотни тысяч жителей Индии ежедневно заражаются коронавирусом

"Шокирующие кадры с умирающими пациентами в машинах скорой помощи и сжиганием тел на кострах возле крематориев и даже на тротуарах явно свидетельствуют о том, что масштабы трагедии намного серьезнее", - отмечает в беседе с DW индийский врач Ануп Сарая.

Медики и эксперты предполагают, что относительно низкие показатели смертности от Covid-19 в стране не соответствуют действительности. По словам наблюдателей, предполагаемые случаи заражения не включают в итоговую статистику. При этом в качестве причины смерти указываются имевшиеся у пациентов хронические заболевания.

Существуют серьезные расхождения между официальным количеством смертей от последствий COVID-19 и данными по кремации и погребению умерших. Последние многократно превышают показатели, которых можно было бы ожидать, указывает профессор физики и биологии в Университете Ашока Гаутам Менон. "Фактическое количество смертей от COVID-19 может превышать официальные цифры в 5-10 раз", - предполагает он.

Родственники прощаются с умершими в крематории Нью-Дели, 26 апреля

Родственники прощаются с умершими в крематории Нью-Дели, 26 апреля

Результатов теста на COVID-19 ждут несколько дней

Индийский вирусолог Шахид Джамиль также считает, что реальная смертность от коронавируса в стране выше официальной. Он отмечает, что растущий спрос на тесты на Covid-19приводит к задержкам. Если раньше результаты были готовы в течение нескольких часов, то теперь ожидание может занять несколько дней.

Если человек умрет до получения результатов теста, Covid-19 не будет указан в качестве причины смерти, даже если у пациента наблюдались ярко выраженные симптомы этого заболевания, поясняет Джамиль.

Очередь на кремацию в Нью-Дели, 20 апреля

Очередь на кремацию в Нью-Дели, 20 апреля

Многие случаи смерти от ковида не регистрируют

Проблема усугубляется и отсутствием эффективной системы регистрации смерти во многих регионах страны. Причина смерти человека редко устанавливается квалифицированным медработником, поэтому данные о смертности от ковида нельзя считать достоверными, указывают эксперты.

"Система регистрации смерти в Индии работает плохо. Поэтому правительство
страны не располагает достаточным количеством данных для того, чтобы должным образом отреагировать на широкое распространение COVID-19 среди населения, проживающего в сельской местности", - подчеркивает вирусолог Джейкоб Джон.

Смертность за пределами больниц не учитывается

Поскольку надежная система регистрации смерти в Индии отсутствует, официальная статистика заболеваемости COVID-19 и смертности от его последствий отображает лишь данные, поступающие из лабораторий и больниц.

Отслеживать смертность за пределами медицинских учреждений в Индии в данный момент затруднительно. "Рост официального числа случаев заражения COVID-19 в Индии может представлять собой лишь верхушку айсберга. Ввиду низких показателей тестирования за пределами больших городов фактическая заболевамость и смерность может быть в 10–30 раз выше официальной", - допускает сотрудник Университета имени Джавахарлала Неру Викас Баджпай.

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    Автор: Томас Лачан, Евгений Жуков


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