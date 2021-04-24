"Это верхушка айсберга". Какова реальная смертность от COVID-19 в Индии?
Заболеваемость COVID-19 в Индии бьет все рекорды, тела умерших не успевают кремировать. Эксперты попытались оценить реальные масштабы распространения инфекции в стране.
Погребальные костры в Нью-Дели, 26 апреля
За неделю с 18 по 25 апреля в Индии было зарегистрировано 2,24 млн новых случаев заражения коронавирусом: таких показателей еще не было ни в одной другой стране мира. По данным индийских властей, за этот период от последствий Covid-19 скончалось 16 257 жителей страны: почти вдвое больше, чем неделей ранее.
Темпы распространения коронавируса в Индии продолжают бить рекорды: 21 апреля суточный прирост числа заболевших превысил отметку в 300 тыс. и продолжает расти. По данным на 27 апреля, за предшествующие сутки в стране выявлено более 360 тыс. случаев заражения Covid-19, от последствий заболевания скончались 3 293 пациента.
В целом же, по официальным данным, за весь период пандемии коронавирусом в Индии заразились около 18 млн человек. Около 200 тыс. инфицированных скончались.
Смертность от COVID-19 в Индии занижается?
Несмотря на ошеломляющие цифры, эксперты полагают, что реальное количество смертей от COVID-19 в стране может быть намного выше официального.
Сотни тысяч жителей Индии ежедневно заражаются коронавирусом
"Шокирующие кадры с умирающими пациентами в машинах скорой помощи и сжиганием тел на кострах возле крематориев и даже на тротуарах явно свидетельствуют о том, что масштабы трагедии намного серьезнее", - отмечает в беседе с DW индийский врач Ануп Сарая.
Медики и эксперты предполагают, что относительно низкие показатели смертности от Covid-19 в стране не соответствуют действительности. По словам наблюдателей, предполагаемые случаи заражения не включают в итоговую статистику. При этом в качестве причины смерти указываются имевшиеся у пациентов хронические заболевания.
Существуют серьезные расхождения между официальным количеством смертей от последствий COVID-19 и данными по кремации и погребению умерших. Последние многократно превышают показатели, которых можно было бы ожидать, указывает профессор физики и биологии в Университете Ашока Гаутам Менон. "Фактическое количество смертей от COVID-19 может превышать официальные цифры в 5-10 раз", - предполагает он.
Родственники прощаются с умершими в крематории Нью-Дели, 26 апреля
Результатов теста на COVID-19 ждут несколько дней
Индийский вирусолог Шахид Джамиль также считает, что реальная смертность от коронавируса в стране выше официальной. Он отмечает, что растущий спрос на тесты на Covid-19приводит к задержкам. Если раньше результаты были готовы в течение нескольких часов, то теперь ожидание может занять несколько дней.
Если человек умрет до получения результатов теста, Covid-19 не будет указан в качестве причины смерти, даже если у пациента наблюдались ярко выраженные симптомы этого заболевания, поясняет Джамиль.
Очередь на кремацию в Нью-Дели, 20 апреля
Многие случаи смерти от ковида не регистрируют
Проблема усугубляется и отсутствием эффективной системы регистрации смерти во многих регионах страны. Причина смерти человека редко устанавливается квалифицированным медработником, поэтому данные о смертности от ковида нельзя считать достоверными, указывают эксперты.
"Система регистрации смерти в Индии работает плохо. Поэтому правительство страны не располагает достаточным количеством данных для того, чтобы должным образом отреагировать на широкое распространение COVID-19 среди населения, проживающего в сельской местности", - подчеркивает вирусолог Джейкоб Джон.
Смертность за пределами больниц не учитывается
Поскольку надежная система регистрации смерти в Индии отсутствует, официальная статистика заболеваемости COVID-19 и смертности от его последствий отображает лишь данные, поступающие из лабораторий и больниц.
Отслеживать смертность за пределами медицинских учреждений в Индии в данный момент затруднительно. "Рост официального числа случаев заражения COVID-19 в Индии может представлять собой лишь верхушку айсберга. Ввиду низких показателей тестирования за пределами больших городов фактическая заболевамость и смерность может быть в 10–30 раз выше официальной", - допускает сотрудник Университета имени Джавахарлала Неру Викас Баджпай.
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Скорбь и траур по всей стране
Пандемия коронавируса стремительно распространяется в Индии. Более 330 тысяч новых случаев заражения за сутки - пока таких показателей не было ни в одной другой стране мира. Таким образом, только за последние четверо суток в Индии были инфицированы более миллиона человек. На фото: убитые горем родственники умершего пациента с ковидом возле одной из больниц в индийском Ахмадабаде.
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Переполненные больницы
Пациенты с COVID-19 ожидают своей очереди в больнице Нью-Дели. Многие лечебные учреждение в стране переполнены. "Нам остро не хватает кроватей, кислорода, лекарств, - рассказывает DW индийский врач, директор сети больниц Шухин Байай. - Мы вынуждены отказывать больным. То, что происходит в стране - это просто апокалипсис".
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Рикша вместо комнаты ожидания
Многие больные все же добираются до медиков - но должны часами ждать возле больниц, как, к примеру, мужчина на фото в моторикше в Ахмадабаде. Ему повезло - достался дефицитный кислородный баллон. Только в Дели, по официальным данным, не хватает около 5000 коек в реанимации. В некоторых больницах кислород уже практически закончился.
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Борьба за кислород
По всей стране родственники больных теснятся на заправочных станциях с пустыми баллонами, чтобы обеспечить своих близких кислородом (на фото: в Аллахабаде). На черном рынке он уже продается по грабительским ценам. Правительство рассматривает возможность остановки нефтеперерабатывающих и других заводов, использующих кислород в своем производстве. Вместо этого кислород будет поставляться в больницы.
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Пожар в реанимации
Однажды ночью в больнице в окрестностях Мумбая вспыхнул пожар, причина его до сих пор не выяснена. Полностью сгорело отделение интенсивной терапии, погибли не менее 13 пациентов с ковидом. Пожары - не редкость в Индии, в том числе и в больницах. Зачастую они вспыхивают из-за плохого или устаревшего оборудования. Меры пожарной безопасности крайне слабы, почти нигде нет аварийных выходов.
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Перегруженные крематории
С начала пандемии от последствий коронавируса умерло уже свыше 200 тысяч жителей Индии. Ежедневно число жертв увеличивается более чем на 2000. Единственный разрешаемый индуизмом вид похорон - кремация. Но во многих регионах страны (на фото: в Дели) крематории едва справляются с сожжением трупов.
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Эксперты сомневаются в официальной статистике
Но и эта внушающая ужас официальная статистика не вызывает доверия у независимых экспертов. "Фотографии умирающих в больницах ковидных больных и кремирования тел вне крематориев, иногда прямо на тротуарах, четко показывают, что масштаб трагедии намного больше", - рассказал DW врач из Индии Ануп Сарайя. Его точку зрения подтвердили DW и специалисты индийского Университета Ашока.
Коронавирус бушует в Индии
"Двойной мутант": индийский вариант коронавируса
Ситуация в стране усугубляется стремительным распространением особенно заразной двойной мутации коронавируса. Из-за варианта B.1.617 многие страны запретили въезд прибывающим из Индии - в США это касается даже привитых от COVID-19. Существенно ограничен и въезд из Индии в Германию.
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В ожидании вакцины
В Индии живет более 1,3 миллиарда человек, но лишь мизерная часть - менее двух процентов взрослого населения - уже вакцинировано. При этом страна является одним из крупнейших производителей вакцин в мире. Но далеко не сразу индийским фармацевтическим фирмам было дано распоряжение в первую очередь удовлетворить внутренний спрос. С 1 мая вакцины должны быть доступны для всех индийцев старше 18 лет.
Коронавирус бушует в Индии
Паломники во время пандемии
Впрочем, эксперты видят причину быстрого распространения инфекции не только в низких темпах вакцинации: ему способствуют и массовые религиозные, политические и спортивные мероприятия по всей стране. В Кумбха Меле, обряде массового паломничества, приняли участие несколько миллионов индуистов. Во время ритуального купания в Ганге никто не носил маски и не соблюдал дистанцию.
Коронавирус бушует в Индии
Избирательная кампания вместо антивирусных мер
Политики тоже подавали скорее плохой пример. В штате Западная Бенгалия в начале апреля прошли региональные выборы. В ходе предвыборной кампании в мегаполисе Колкате прошли массовые мероприятия с участием ведущих политиков. Присутствовал на них и премьер-министр Нарендра Моди - яблоку было негде упасть среди тысяч его сторонников.