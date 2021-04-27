Индийский вариант: коронавирус, ускользающий от антител
У нового варианта коронавируса, выявленного в Индии, найдены сразу две мутации шиповидного белка. Этим вариантом могут заразиться как уже переболевшие люди, так и вакцинированные.
В Индии стремительно растет число случаев заражения коронавирусной инфекцией. В стране с населением более 1,38 млрд человек в последние дни за сутки регистрируют более 300 тыс вновь заразившихся. Пока никто не может однозначно сказать, является ли и если да, то в какой степени, ответственным за это новый вариант коронавируса B.1.617, но разумно предположить, что мутация имеет какое-то отношение к взрывному росту числа инфицированных.
Индийский вариант распространяется по планете
Тестирование на коронавирус в Индии
Есть немало примеров, когда новые варианты коронавируса способствовали росту числа случаев заражения в той или иной стране. Что касается индийского варианта, то некоторые эксперты уже предупреждали, что человечество тут имеет дело со своего рода супермутацией, которая может быстро распространиться не только в Индии, но и по всей планете.
Уже сейчас индийский вариант B.1.617 выявлен в целом ряде стран. К ним относятся Германия, Бельгия, Великобритания, США, Австралия и Сингапур. К примеру, в Соединенном Королевстве, по данным министерства здравоохранения Великобритании, зафиксировано почти 80 случаев заражения индийским вариантом.
В чем главная опасность B.1.617?
В новом варианте В.1.617 выявлены сразу две мутации шиповидного белка - той части вируса, с помощью которой он внедряется в клетки человеческого организма. Ученые выяснили, что они облегчают проникновение в организм вируса SARS-CoV-2 и, таким образом, способствует заражению. В.1.617 потенциально может и быстрее распространяться. Существует также риск заражения индийским вариантом как людей, уже перенесших коронавирусную инфекцию, так и тех, кто был вакцинирован.
Мутации индийского варианта получили название E484Q / E484K. Это не неизвестные изменения. Они уже появились в южноафриканском варианте B.1.353 и в бразильском P1. В некоторых случаях мутация также могла быть обнаружена в британском варианте B.1.1.7.
Кроме того, мутация L452R, также выявленная в Индии, ранее была обнаружена в калифорнийском варианте B.1.429. Ее можно было обнаружить и в мутированном вирусе, который распространялся в Германии.
ВОЗ пока не считает вариант B.1.617 "вызывающим озабоченность"
ВОЗ классифицирует индийский вариант как "вызывающий интерес". То есть он отслеживается, но в настоящее время не рассматривается организацией как повод для беспокойства. Доктор Джеффри Барретт, директор Инициативы по геномике Covid-19 в институте Wellcome Sanger, отмечает, что индийский вариант на самом деле за последние несколько месяцев не получил такого широкого распространения, что, по его мнению, позволяет считать, что B. 1.617 не столь заразен, как британский вариант, известный под названием В.1.1.7.
Однако некоторые ученые оценивают ситуацию по-другому. И последние события, кажется, доказывают их правоту. В индийском штате Махараштра более 60 процентов всех выявленных случаев заражения коронавирусом в настоящее время вызваны вариантом B.1.617. Это показало секвенирование генома вируса.
В то же время, однако, индийские медицинские чиновники выражают обеспокоенность по поводу того, что количество выполненных операций секвенирования все еще слишком мало, чтобы сделать четкие и однозначные выводы о том, действительно ли рост числа новых случаев инфицирования вызван именно B.1.617.
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