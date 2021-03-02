 Новые мутации коронавируса из США вызывают беспокойство | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 05.03.2021

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Мир

Новые мутации коронавируса из США вызывают беспокойство

Варианты коронавируса, возникшие в США, быстро распространяются. Неясно, действительно ли они более заразны и достаточно ли эффективны против них существующие вакцины.

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С тех пор, как с помощью теста на коронавирус проводится более тщательное секвенирование, то есть генетическое изучение, его структуры, стали все чаще определяться мутации исходного вируса SARS-CoV-2. Большинство из них не имеют особого значения. Но есть несколько вариантов, которые вызывают беспокойство у исследователей и чиновников, отвечающих за борьбу с пандемией. По той причине, что эти мутации иногда более заразны и быстрее распространяются на региональном уровне, а существующие вакцины дают менее эффективную защиту от них.

После выявления британской, южноафриканской и бразильской мутации коронавируса в США обнаружены вызывающие опасения еще два новых варианта, которые явно не были привнесены извне, а получили развитие внутри страны.

Новые варианты вируса отличаются быстрым распространением

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В ноябре 2020 года исследователи впервые выявили в Нью-Йорке мутацию, которую они назвали B.1.526. С тех пор этот вариант быстро распространился в мегаполисе, а также в северных регионах США. К середине февраля он был обнаружен в 12 процентах всех секвенированных образцов в Нью-Йорке. Этот нью-йоркский вариант уже проник и в другие страны, например в Данию.

Калифорнийская мутация коронавируса, впервые обнаруженная еще в июле 2020 года, также распространяется чрезвычайно быстро: сегодня два аналогичных типа B.1.427 и B.1.429 калифорнийского варианта можно найти примерно в четверти геносеквенированных образцов в Калифорнии.

Что известно о двух американских вариантах?

По настоящему достоверных данных об этих двух американских мутациях пока нет. Говорят, что калифорнийский вариант CAL.20C более заразен, чем первоначальный вирус: в мазках инфицированных обнаружилась примерно удвоенная вирусная нагрузка в сравнении с SARS-CoV-2.

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Калифорнийский вариант вируса менее заразен, чем британская мутация

Тем не менее, калифорнийская мутация менее заразна, чем британский вариант B.1.1.7, который в настоящее время распространяется во многих странах, в том числе и в Германии. Кроме того, предполагается, что существующие вакцины демонстрируют меньший, но все еще достаточный эффект в отношении калифорнийского варианта.

Нью-йоркская мутация вируса B.1.526 похожа на южноафриканский вариант B.1.351, который уже был обнаружен в более чем 40 странах, и бразильский вариант P.1 и P.2, который распространился не менее чем в 20 странах по всему миру, а недавно и в Великобритании. Неясно, действительно ли он более заразен или опасен, и насколько эффективны против него существующие вакцины.

Новое программное обеспечение помогает в поиске

Найти соответствующие варианты вируса можно, только если знаешь, что искать. Хотя теперь человечеству известен геном SARS-CoV-2, но он с его 29 903 основаниями слишком длинный, чтобы можно было быстро идентифицировать те варианты, которые могут сделать вирус более заразным.

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Новые мутации были найдены с помощью программного обеспечения под названием VDB ("Variant Database"), которое разработала команда во главе с Памелой Бьоркман из Калифорнийского технологического института в Пасадене. Он фокусируется на изменениях в области спайк-белков (S-белка, "шипа" – Ред.).

Предположительно опасная мутация E484K, которая присутствует как в южноафриканском варианте B.1.351, так и в бразильском варианте P.1, изменяет рецептор-связывающий домен S-белка,а именно в этой области антитела атакуют с наиболее сильным нейтрализующим эффектом.

 Повод для беспокойства, но не для паники

Острие спайк-белка также изменено в нью-йоркском варианте В.1.526. И это тоже сначала заставило всех нервничать, рассказала немецкой медиакомпании ARD эпидемиолог Вафаа Эль-Садр из Колумбийского университета. "Эти изменения могут означать, что спайк-белок может лучше закрепиться. Или что вирус может быстрее размножаться. Или что антитела, вырабатываемые существующими вакцинами не смогут бороться с этим вариантом коронавируса", - считает она.

 До тех пор, пока не будут доступны подробные данные об американских вариантах, многое остается предположением, и есть повод для беспокойства, но не для паники, считает доктор Дэйв А. Чокши, комиссар Департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка. "Распространяется ли эта мутация быстрее? Может ли ваше заболевание оказаться более тяжелым? Снижается ли эффективность вакцины? У нас пока нет доказательств", - говорит он.

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    Автор: Андрей Гурков


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