Коронавирус мутирует. Насколько эффективна вакцина BioNTech/Pfizer

Вначале - хорошая новость: вакцина от коронавируса, разработанная компаниями BioNTech и Pfizer, должна защищать и от новых мутаций SARS-CoV-2, в последний месяц широко распространившихся в Великобритании и Южной Африке. Это показали результаты лабораторных исследований, проведенных специалистами компании Pfizer и ученых медицинского факультета Университета Техаса.

Исследование проводилось на основе анализов крови пациентов, привитых вакциной BioNTech/Pfizer. И хотя полученные данные ограничены, поскольку в исследовании не рассматривалось влияние вакцины на весь спектр возможных вариантов коронавируса, они все же обнадеживают.

Коронавирус мутирует. Эффективна ли вакцина?

Как говорит ведущий специалист компании Pfizer в области разработки вакцин Фил Дормитцер, тесты показали, что вакцина BioNTech/Pfizer эффективна в борьбе не только с новым британским вариантом коронавируса - N501Y, но и с 15 другими видами мутировавшего вируса SARS-CoV-2.

Вакцина BioNTech/Pfizer эффективна и против "британского" штамма коронавируса

"Мы протестировали 16 новых вариантов коронавируса и ни в одном случае не заметили никакого влияния (мутации на эффективность вакцины. - Ред.)", - подчеркнул Дормитцер. "Однако это не означает, что так будет и с 17-м видом", - добавил он.

По данным немецкого онлайн-издания Aerzteblatt, получивший широкое распространение в Великобритании новый вариант коронавируса под названием VOC-202012/01 имеет 23 вида различных мутаций. В свою очередь новый вариант коронавируса, распространенный в Южной Африке и имеющий определенное сходство с британским вариантом, характеризуется более существенными изменениями спайковых белков. К настоящему времени эти мутации были замечены и в ряде других стран, в том числе, и в Германии.

Главная опасность мутации коронавируса - скорость распространения

До сих пор нет свидетельств того, что заражение новым вариантом коронавируса вызывает более тяжелое течение болезни или обладает большей летальностью. Но мутировавший коронавирус до 70 процентов заразнее своего первоначального варианта, что ведет к резкому увеличению числа заразившихся. Результатом может стать коллапс системы здравоохранения, и без того работающей на пределе возможностей в условиях пандемии SARS-CoV-2. Уже сейчас во многих больницах не хватает мест в отделениях интенсивной терапии, аппаратов ИВЛ, да и просто персонала.

Новая мутация коронавируса влечет за собой резкий всплеск заболеваний

По словам профессора Рихарда Неэра, руководителя исследовательской группы Базельского университета, занимающейся изучением эволюции вирусов и бактерий, основная угроза нового варианта коронавируса - это возможность его стремительного распространения.

"Если этот вариант коронавируса действительно распространяется на 50-60 процентов быстрее, это приведет к высокому росту новых заболеваний, и некоторые из них, к сожалению, завершатся летальным исходом", - говорит ученый. Еще одним следствием быстрого распространения вируса, по его словам, могут стать повторные инфекции и снижение эффективности вакцины, но это на данный момент "вторичная проблема", считает Неэр.

Вакцину BioNTech/Pfizer можно модифицировать

Эффективность вакцины в случае со всеми известными мутациями коронавируса необходимо продолжать изучать не только в лабораторных экспериментах, но и в широких исследованиях, уверены ученые. Важно также выяснить, защищены ли от новых вариантов коронавируса люди, которые уже переболели COVID-19 или были вакцинированы.

Если в какой-то момент вирус мутирует настолько, что иммунный ответ после вакцинации не сможет нейтрализовать его, тогда придется изменить состав вакцины.

В компаниях BioNTech и Pfizer, говорят, что обновление вакцин, произведенных по технологии матричной РНК (мРНК), не представляет особой сложности. Генетический код вируса, содержащегося в вакцине, можно изменить относительно легко - за шесть недель. Однако тестирование и сертификация новой версии вакцины, как и ее последующее производство и распространение потребуют дополнительного времени, а в большинстве стран уже сейчас с нетерпением ожидают поставок сертифицированных вакцин.

Ужесточатся ли меры по борьбе с пандемией?

Меры по борьбе с пандемией должны выполняться более последовательно

Последние исследования говорят о том, что для инфицированного человека не имеет значения, каким вариантом коронавируса он заражен: на течение болезни мутации не влияют. Поэтому меры по сдерживанию пандемии нужно не ужесточать, а более последовательно осуществлять, говорит профессор Изабелла Экерле, руководитель научной группы по изучению новых вирусов факультета инфекционных заболеваний в университете Женевы.

"Нет никаких конкретных мер борьбы с коронавирусом, специально разработанных для его новой мутации, - говорит Экерле. - Вне зависимости от варианта вируса, SARS-CoV-2 передается при близком контакте, поэтому эффективны все меры, уменьшающие число контактов между людьми. И, как и прежде, крайне важно своевременно обнаруживать новые заражения и изолировать инфицированных людей".

Но все меры по сдерживанию пандемии нужно внедрять еще более последовательно, считает вирусолог. "Впереди еще не одна напряженная неделя или месяц", - предупреждает Изабелла Экерле.

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