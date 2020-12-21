Коронавирус-мутант из Великобритании: немецкие власти бьют тревогу

О том, что коронавирус - как и, например, возбудитель гриппа - умеет мутировать, в Германии знали давно. И с тем его вариантом, который был обнаружен еще ранней осенью в Великобритании, в немецком институте имени Роберта Коха (RKI) тогда же и познакомились. Сильно встревожившей власти Германии новостью стал не факт уже известной мутации коронавируса, а сообщение британского правительства о том, что этот штамм коронавируса на 70 процентов более заразный, чем прежний вариант.

Новый штамм коронавируса - катализатор пандемии

Одним из важнейших эпидемиологических показателей считается так называемый индекс репродукции коронавируса (R). Если R составляет, допустим, единицу, это означает, что 10 инфицированных заражают столько же неинфицированных.

При возросшей на 70 процентов скорости передачи коронавируса, пояснил на правительственной пресс-конференции 21 декабря представитель Минздрава ФРГ Ханно Каутц (Hanno Kautz), показатель R автоматически увеличивается на 0,4 пункта, то есть, те же 10 инфицированных заражают уже не 10, а 14 здоровых человек.

Новый штамм коронавируса считается более заразным

"То, что вирусы мутируют, в этом нет ничего необычного, но возможная намного более быстрая передача инфекции грозит резко ускорить распространение пандемии", - заявила заместительница официального представителя канцлера Ульрике Деммер (Ulrike Demmer). А раз новая мутация стала потенциальным катализатором пандемии, добавила она, немецкое правительство старается по возможности не дать мутировавшему вирусу распространиться по Германии и континентальной Европе.

Экстренные меры правительства ФРГ

В качестве экстренной меры было принято решение с нуля часов этого понедельника приостановить, как это сделали некоторые другие страны, воздушное, а также железнодорожное и паромное сообщение с Великобританией и Северной Ирландией. Вот-вот будет введен и запрет на посадку самолетов из ЮАР, где обнаружен аналогичный британскому вариант коронавируса. А еще в воскресенье днем немецкая федеральная полиция, выполняющая в аэропортах функции погранохраны, получила указание проявлять особую бдительность в отношении пассажиров, прилетающих из этих стран.

Паспортный контроль в аэропорту Дюссельдорфа

Ни ЮАР, ни Великобритания не относятся к шенгенской зоне, поэтому паспортный контроль для пассажиров, прилетающих их этих двух стран в Германию, так и так был, напомнил представитель министерства внутренних дел ФРГ Стив Альтер (Steve Alter). На фоне новой информации, рассказал он, на границе стали проверять не только паспорта, но и задавать вопросы о состоянии здоровья и возможных контактах с инфицированными с тем, чтобы координировать действия с местными органами здравоохранения.

В результате в нескольких немецких аэропортах десятки прибывших из Великобритании пассажиров застряли в транзитных зонах. Проведенные тесты показали, что некоторые из них инфицированы. В Гамбурге таких оказалось, например, семеро, во Франкфурте-на-Майне - четверо, в Ганновере - один. Правда, до сих пор неизвестно, каким вариантом коронавируса - новым или прежним.

Самолеты компании Lufthansa из Германии в Великобританию по-прежнему летают и пассажиров перевозят, но обратно возвращаются порожняком. Отменены также все рейсы, которые предполагают ночевку немецких экипажей в британских пунктах назначения.

Вирусолог Дростен призывает не паниковать

Смогут ли такие меры предотвратить проникновение британского вируса-мутанта в Германию, как это уже произошло в Нидерландах, Италии, Дании, Бельгии и даже Австралии? Директор Института вирусологии берлинской клиники "Шарите" Кристиан Дростен (Christian Drosten) считает, что нет, не смогут. "Я думаю, что он уже здесь", - разочаровал Дростен репортера радиостанции Deutschlandfunk.

Кристиан Дростен: Не надо паниковать

Тем не менее, пожалуй, самый известный теперь в Германии вирусолог не склонен драматизировать ситуацию. К якобы возросшей на 70 процентов скорости передачи вируса-мутанта он относится с большой долей скептицизма, считая, что эта цифра "названа просто так".

Дростен вообще сомневается, что вспышка пандемии на юго-востоке Англии, а также в Лондоне вызвана именно новой разновидностью коронавируса. "Вопрос в том, - пояснил он в упомянутом интервью, - виновен ли сам вирус, или эта разновидность вируса случайно оказалась как раз там, где локдаун был не очень строгим". То есть, говорит вирусолог, еще неизвестно, вирус-мутант поднял новую волну, или новая волна вынесла его на поверхность.

В любом случае, однако, Дростен призывает не паниковать. Во-первых, потому, что информация об агрессивности нового варианта коронавируса еще очень неполная, а, во-вторых, нет никаких данных, свидетельствующих о том, что он вызывает более тяжелое течение болезни или что вакцина против него бессильна.

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