Коронавирус-мутант из Великобритании: немецкие власти бьют тревогу

О том, что коронавирус - как и, например, возбудитель гриппа - умеет мутировать, в Германии знали давно. И с тем его вариантом, который был обнаружен еще ранней осенью в Великобритании, в немецком институте имени Роберта Коха (RKI) тогда же и познакомились. Сильно встревожившей власти Германии новостью стал не факт уже известной мутации коронавируса, а сообщение британского правительства о том, что этот штамм коронавируса на 70 процентов более заразный, чем прежний вариант.
Новый штамм коронавируса - катализатор пандемии
Одним из важнейших эпидемиологических показателей считается так называемый индекс репродукции коронавируса (R). Если R составляет, допустим, единицу, это означает, что 10 инфицированных заражают столько же неинфицированных.
При возросшей на 70 процентов скорости передачи коронавируса, пояснил на правительственной пресс-конференции 21 декабря представитель Минздрава ФРГ Ханно Каутц (Hanno Kautz), показатель R автоматически увеличивается на 0,4 пункта, то есть, те же 10 инфицированных заражают уже не 10, а 14 здоровых человек.
Новый штамм коронавируса считается более заразным
"То, что вирусы мутируют, в этом нет ничего необычного, но возможная намного более быстрая передача инфекции грозит резко ускорить распространение пандемии", - заявила заместительница официального представителя канцлера Ульрике Деммер (Ulrike Demmer). А раз новая мутация стала потенциальным катализатором пандемии, добавила она, немецкое правительство старается по возможности не дать мутировавшему вирусу распространиться по Германии и континентальной Европе.
Экстренные меры правительства ФРГ
В качестве экстренной меры было принято решение с нуля часов этого понедельника приостановить, как это сделали некоторые другие страны, воздушное, а также железнодорожное и паромное сообщение с Великобританией и Северной Ирландией. Вот-вот будет введен и запрет на посадку самолетов из ЮАР, где обнаружен аналогичный британскому вариант коронавируса. А еще в воскресенье днем немецкая федеральная полиция, выполняющая в аэропортах функции погранохраны, получила указание проявлять особую бдительность в отношении пассажиров, прилетающих из этих стран.
Паспортный контроль в аэропорту Дюссельдорфа
Ни ЮАР, ни Великобритания не относятся к шенгенской зоне, поэтому паспортный контроль для пассажиров, прилетающих их этих двух стран в Германию, так и так был, напомнил представитель министерства внутренних дел ФРГ Стив Альтер (Steve Alter). На фоне новой информации, рассказал он, на границе стали проверять не только паспорта, но и задавать вопросы о состоянии здоровья и возможных контактах с инфицированными с тем, чтобы координировать действия с местными органами здравоохранения.
В результате в нескольких немецких аэропортах десятки прибывших из Великобритании пассажиров застряли в транзитных зонах. Проведенные тесты показали, что некоторые из них инфицированы. В Гамбурге таких оказалось, например, семеро, во Франкфурте-на-Майне - четверо, в Ганновере - один. Правда, до сих пор неизвестно, каким вариантом коронавируса - новым или прежним.
Самолеты компании Lufthansa из Германии в Великобританию по-прежнему летают и пассажиров перевозят, но обратно возвращаются порожняком. Отменены также все рейсы, которые предполагают ночевку немецких экипажей в британских пунктах назначения.
Вирусолог Дростен призывает не паниковать
Смогут ли такие меры предотвратить проникновение британского вируса-мутанта в Германию, как это уже произошло в Нидерландах, Италии, Дании, Бельгии и даже Австралии? Директор Института вирусологии берлинской клиники "Шарите" Кристиан Дростен (Christian Drosten) считает, что нет, не смогут. "Я думаю, что он уже здесь", - разочаровал Дростен репортера радиостанции Deutschlandfunk.
Кристиан Дростен: Не надо паниковать
Тем не менее, пожалуй, самый известный теперь в Германии вирусолог не склонен драматизировать ситуацию. К якобы возросшей на 70 процентов скорости передачи вируса-мутанта он относится с большой долей скептицизма, считая, что эта цифра "названа просто так".
Дростен вообще сомневается, что вспышка пандемии на юго-востоке Англии, а также в Лондоне вызвана именно новой разновидностью коронавируса. "Вопрос в том, - пояснил он в упомянутом интервью, - виновен ли сам вирус, или эта разновидность вируса случайно оказалась как раз там, где локдаун был не очень строгим". То есть, говорит вирусолог, еще неизвестно, вирус-мутант поднял новую волну, или новая волна вынесла его на поверхность.
В любом случае, однако, Дростен призывает не паниковать. Во-первых, потому, что информация об агрессивности нового варианта коронавируса еще очень неполная, а, во-вторых, нет никаких данных, свидетельствующих о том, что он вызывает более тяжелое течение болезни или что вакцина против него бессильна.
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Второй локдаун в Германии. Фотографии
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Второй локдаун в Германии. Фотографии
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Второй локдаун в Германии. Фотографии
Здесь перед нами - не какие-то домашние посиделки или уютное телевизионное ток-шоу. Так проходил очередной съезд "зеленых", приуроченный к 40-летию создания этой партии. Он был организован в форме большой видеоконференции. Руководство партии и журналисты собрались в просторном конференц-центре в Берлине. Делегаты участвовали в работе съезда из дома или из офисов.
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Второй локдаун в Германии. Фотографии
Так называемый мягкий локдаун оказался весьма жестким для культуры. Концертные залы, театры, музеи и другие учреждения закрыты. Такую акцию под названием "Social Distance Stacks" провели в ноябре музыканты филармонического оркестра в Штутгарте - сыграли в пластиковых шарах.
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Второй локдаун в Германии. Фотографии
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Второй локдаун в Германии. Фотографии
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Второй локдаун в Германии. Фотографии
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Второй локдаун в Германии. Фотографии
"Пальцы фрустрации" (нем. Frustfinger) - новые пончики от братьев-кондитеров Якоба и Хавьера Ноймайеров из Баварии. С помощью этого однозначного жеста они хотят обратить внимание на потерю почти половины оборота из-за второго локдауна. Обслуживать клиентов за столиками сейчас нельзя, плюс отсутствуют заказы из отелей.
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Второй локдаун в Германии. Фотографии
Все больше немецких кинотеатров, закрытых сейчас из-за второго локдауна, предлагают своим клиентам такой сервис: доставку свежего попкорна и начос на дом. Эта фотография сделана в Кобленце.
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Второй локдаун в Германии. Фотографии
"Посетителей нет, но есть 100 панд на продажу". Такое объявление появилось на входе в один из ресторанов Франкфурта-на-Майне, который сейчас для посетителей закрыт. Внутри - инсталляция под названием "Панда-Мия". Панд можно купит по 150 евро, чтобы поддержать владельца и сотрудников ресторана в нынешние нелегкие времена.
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Второй локдаун в Германии. Фотографии
Завершим же наше путешествие по ноябрьской Германии в Берлине, где к началу рождественского сезона включили праздничную иллюминацию. Пусть эти огни станут тем самым светом в конце затянувшегося туннеля...
Автор: Максим Нелюбин