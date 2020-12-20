Глава BioNTech: Изменить вакцину можно за шесть недель
В Евросоюзе готовятся начать вакцинацию населения препаратом BioNTech и Pfizer. Разработчик вакцины Угур Шахин рассказал DW, защитит ли она и от мутировавшего коронавируса.
Вакцина BioNTech и Pfizer
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) 21 декабря сертифицировало антикоронавирусную вакцину BNT162b2, разработанную немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer. Вакцинация населения стран ЕС должна начаться уже в ближайшее время.
В преддверии этого события DW побеседовала с разработчиком препарата, главой BioNTech Угуром Шахином (Ugur Sahin). Ученый поделился мнением о том, сможет ли вакцина защитить и от нового варианта коронавируса, как будет осуществляться ее транспортировка и получат ли доступ к препарату жители бедных стран.
DW: В Евросоюзе допустили к использованиювакцину BioNTech/Pfizer. На ваш взгляд, приблизит ли это конец пандемии COVID-19?
Угур Шахин: Это очень важный шаг. Это первая вакцина, которую разрешили использовать в Европе. Теперь мы сможем начать вакцинацию населения в ЕС. Кроме того, вакцину одобрили в Швейцарии. Мы ожидаем, что прививки облегчат людям жизнь. К примеру, надеемся, что уже в ближайшие месяцы пожилые люди станут реже попадать в больницы.
Мы также ожидаем, что, после того как в ЕС разрешат использовать и вакцины других производителей, сможем выпустить достаточное количество доз, чтобы достичь необходимого уровня иммунизации населения в 60-70 процентов. Это поможет нам к зиме 2021-2022 годов взять пандемию под контроль.
- Мы пока не провели соответствующих исследований и не можем ответить на этот вопрос. В течение ближайших двух недель мы создадим образец нового варианта вируса и проверим, способна ли иммунная реакция организма, которую вызывает наша вакцина, его деактивировать.
Весьма вероятно, что так и будет. Несмотря на многочисленные мутации, ключевой протеин в новом варианте вируса изменился лишь на один процент. Это означает, что остальные 99 процентов остались прежними. А иммунный ответ организма, который активирует наша вакцина, атакует этот протеин с разных сторон. Поэтому существует очень высокая вероятность того, что вакцина и в этом случае сохранит эффективность. Но с уверенностью мы сможем об этом сказать через две недели, когда получим результаты исследований.
- А если окажется, что против мутировавшего вируса все же следует разрабатывать новую вакцину, то сколько времени вам на это понадобится?
- Чисто технически мы можем произвести новую вакцину примерно за шесть недель. Но, скорее всего, ее разработка будет идти дольше, ведь нам потребуется доказать, что вакцина вызывает иммунную реакцию против нового варианта коронавируса. Кроме того, изменения вакцины должны будут утвердить официальные ведомства. Но я уверен, что в случае необходимости технология матричной РНК (мРНК), которую мы применяем, позволит нам изменить вакцину должным образом.
- Известно, что транспортировка вакцины будет осуществляться в особых условиях -при низких и даже сверхнизких температурах.На ваш взгляд, может ли это затруднить доставку препарата?
- Вовсе нет. В доставке вакцин при сверхнизких температурах нет ничего нового. Транспортировку с использованием сухого льда никак нельзя назвать передовой технологией: ее применяют уже более 50 лет. Это просто емкость с сухим льдом, которую доставляют в место назначения, где медики перекладывают дозы вакцины в холодильник. Там они могут храниться до пяти дней.
- В то время как богатые страны закупают вакцину, жители бедных стран могут не получить к ней доступ. Вам не кажется, что это несправедливо?
- Думаю, это не так. В последние недели вакцину одобрили более 40 государств, в том числе развивающиеся страны вроде Мексики и южноамериканских государств. (Мексика и Аргентина, где уже зарегистрирована вакцина BioNTech и Pfizer, входят в G20 - двадцатку стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой. Чили, где вакцина также зарегистрирована, по доходу на душу населения в долларах США - самая богатая страна в Латинской Америке. - Ред.) Мы крайне заинтересованы в том, чтобы наши вакцины были доступны во всем мире. Мы сотрудничаем с властями разных стран, чтобы обеспечить им доступ к нашим препаратам.
- Ни вы, ни ваша жена, соучредительница BioNTechОзлемТюречи (Özlem Türeci), пока не привились от коронавируса. Почему?
- Закон запрещает нам вакцинироваться (собственной вакциной. - Ред.). Для нас гораздо важнее добиться того, чтобы вакцину получили наши сотрудники и партнеры. Наша цель - произвести в 2021 году более 1,3 млн доз. Это можно будет сделать только при круглосуточном режиме работы.
Для этого нам нужно защитить от коронавируса наших сотрудников. Если кто-либо из них заболеет COVID-19, это приведет к перебоям и задержкам в производстве вакцины. Поэтому мы планируем, что среди произведенных для Евросоюза вакцин одна партия будет предназначаться специально для наших партнеров и членов нашей команды.
- Почему вам самим запрещено вакцинироваться?
- Есть список приоритетной вакцинации (правила, определяющие, какие группы должны получить вакцину в первую очередь. - Ред.), который запрещено обходить. К тому же, нам как представителям компании, разработавшей вакцину, не разрешается даже участвовать в ее клинических испытаниях.
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Автор: Марина Барановская
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