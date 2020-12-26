Британские ученые прогнозируют рост смертности от новой мутации коронавируса

Новый вариант коронавируса, названный VOC 202012/0, на 56 процентов более заразен, что может вызвать увеличение смертности, прогнозируют ученые из Великобритании. Об этом в ночь на субботу, 26 декабря, сообщают различные СМИ со ссылкой на исследование Центра математического моделирования инфекционных заболеваний (CMMID) в Лондоне.
Рост заболеваемости
Как подсчитали британские ученые, повышенная трансмиссивность нового варианта SARS-CoV-2 может привести к значительному росту заболеваемости, в связи с чем в 2021 году количество госпитализаций и смертей от COVID-19 будет выше, чем в 2020. В исследовании CMMID оговаривается, что ученые "не смогли найти четких доказательств того, что VOC 202012/01 приводит к большей или меньшей степени тяжести заболевания, чем ранее существовавшие варианты".
Ужесточение мер контроля
По мнению ученых, остановить распространение нового варианта коронавируса не смогут те ограничительные меры, что введены сейчас, "если только не будут закрыты начальные школы, средние школы и университеты". Ослабление мер контроля может вызвать крупные повторные вспышки заражений. Для того, чтобы взять под контроль ситуацию, возможно, "потребуется значительно ускорить внедрение вакцины".
Мутировавший коронавирус в Европе
Накануне, 25 декабря, глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клуге сообщил, что новый вариант коронавируса уже обнаружен в восьми странах Европы.
Угур Шахин
По его словам, в этой связи следует усилить меры социального дистанцирования, масочный режим, а также при общении не выходить за пределы небольших, устойчивых социальных групп. Клюге добавил, что новая мутация, по всей видимости, более активно распространяется среди молодых групп населения.
Между тем, глава немецкой компании BioNTech и главный разработчик соответствующей вакцины Угур Шахин рассказал в интервью DW, что созданный препарат с высокой вероятностью будет эффективен и против нового варианта. В случае необходимости произвести новую вакцину можно примерно за шесть недель.
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Автор: Ута Штайнвер, Уильям Ян, Владимир Дорохов