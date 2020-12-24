Коронавирус: реальное число заражений в РФ может в 6 раз превышать официальное

Мир продолжает бороться с пандемией COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена почти у 80 млн жителей планеты. Свыше 1,75 млн человек скончались от последствий заражения, выздоровели более 56 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 25 декабря (время московское).
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Реальное количество жителей России, заболевших COVID-19, в 5-6 раз превышает показатели официальной статистики, утверждают аналитики "Сбериндекса". Это происходит за счет случаев легкого и бессимптомного течения болезни, которые остаются не выявленными из-за отсутствия сплошного тестирования. Около 16,6 млн жителей России переболеют новой инфекцией к концу 2020-го, считают эксперты "Сбериндекса". По их оценке, реальный суточный прирост новых заражений может находиться на уровне 165 000 случаев. В то же время оперштаб утверждает, что вирус в РФ обнаружен почти у 3 млн человек.
В Токио
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Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга призвал сограждан к "тихому" празднованию Нового года с целью помешать распространению инфекции. Он анонсировал выделение 270 млрд иен (2,14 млрд евро) для больниц, лечащих пациентов с COVID-19. Кроме того, глава правительства принес извинения за посещение обеда с участием нескольких человек, идущее вразрез с его собственным призывом воздержаться от подобных мероприятий.
Вирус в 126-миллионной Японии выявлен у 206 139 человек (суточный прирост в 3268 стал максимальным с начала эпидемии), 3050 больных умерли, 174 879 выздоровели.
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В преодолении кризиса, вызванного пандемией коронавируса, должны финансово участвовать миллиардеры, заявил министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер (Gerd Müller). "В условиях кризиса концерны, работающие в сфере цифровых технологий, и финансовые институты получают огромные прибыли, тогда как мелкие предприятия в наших городах страдают", - пояснил Мюллер в интервью изданиям Funke Mediengruppe. По его словам, за последние несколько месяцев владелец концерна Amazon Джефф Безос стал богаче еще на 70 млрд долларов, а глава концерна Facebook Марк Цукерберг в один из дней - на 8 млрд. Мюллер считает необходимым, чтобы миллиардеры перевели часть прибыли в некий фонд солидарности, к примеру при ООН, либо непосредственно глобальной инициативе COVAX (COVID-19 Vaccines Global Access) или Всемирной продовольственной программе.
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В Украине за минувшие сутки инфекция подтверждена еще у 11 035 человек. Всего в стране 1 012 167 инфицированных, из них 17 581 скончался, 646 772 выздоровели. Больше всего пациентов с COVID-19 - в Киеве (106 078), Одесской области (67 934) и Харьковской области (67 417), меньше всего в Кировоградской области (8149), сообщает министерство здравоохранения.
++11.00++
В России зафиксирован очередной высший суточный прирост заражения коронавирусной инфекцией - 29 018 человек. Общий показатель выявленных случаев инфицирования с начала пандемии увеличился до 2 992 706. За истекшие сутки 563 пациента скончались. За весь период в РФ зафиксированы 53 659 летальных исходов. Полностью выздоровели 2 398 254 человека (плюс 27 397).
++09.30++
Около двух третей жителей Германии готовы сделать прививку от коронавируса. 32 процента участников опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по поручению агентства dpa, хотели бы привиться как можно скорее, а 33 процента респондентов ответили, что намерены сделать это, но только после того, как узнают, к каким последствиям привела прививка у других. Еще 19 процентов опрошенных сообщили, что твердо решили не прививаться. Остальные 16 процентов пока не приняли никакого решения. В то же время больше половины участников - 57 процентов - признались, что опасаются побочных эффектов.
++08.10++
В Германии, по данным Института Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 25 533 случая. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлены 1 612 648 случаев заражения. За последние 24 часа скончались 412 человек, общее число летальных исходов составило 29 182. Выздоровели более 1 млн 206 тысяч человек.
Энтони Фаучи
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Для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 70-90 процентов населения США, заявил главный инфекционист страны Энтони Фаучи в интервью The New York Times. По его словам, точного числа назвать нельзя, но он пересмотрел свои собственные более ранние оценки, согласно которым коллективный иммунитет достигался при условии, что будет вакцинировано от 60 до 70 процентов американцев. В США 18,6 млн человек заразились коронавирусом, более 329 тысяч пациентов скончались. С 14 декабря было вакцинировано более 1 млн человек.
++04:20++
В Южной Корее зафиксирован максимальный суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом с начала пандемии - 1241 человек, заявил премьер-министр страны Чон Се Гюн. Число заразившихся SARS-CoV-2 в Южной Корее составляет 53,5 тысячи человек, 756 пациентов скончались.
++04:00++
Канада приняла первые поставки вакцины против коронавируса от американской компании Moderna, доставку которой обеспечивают логистическая компания FedEx и Innomar Strategies, занимающаяся дистрибуцией фармацевтических препаратов. Канадское правительство одобрило использование этой вакцины 23 декабря и ожидает до конца года получить 168 тысяч доз препарата. В стране зафиксированы почти 530 тысяч случаев COVID-19, более 14 тысяч пациентов скончались.
Рождественская месса в условиях пандемии
++02.15++
Папа римский Франциск начал традиционную Рождественскую мессу в соборе Святого Петра в Ватикане. Учитывая обстоятельства, связанные с пандемией, в храме находилось меньше верующих, чем обычно, кроме того, были приняты необходимые меры предосторожности, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
++02.00++
Чили начала вакцинацию против коронавируса первой из стран Южной Америки. Туда доставлены первые 10 тысяч доз вакцины от компаний BioNTech/Pfizer. Планируется закупка 10 млн доз препарата.
++01.00++
Турция в ближайшие дни получит первую партию китайской вакцины Sinovac, поскольку предварительные испытания с участием турецких добровольцев показали ее эффективность в 91 процент, заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. По его словам, первая поставка включает в себя 3 млн доз, затем могут быть закуплены еще 50 млн для всеобщей вакцинации, которая начнется в стране в январе. Кроме того, Анкара готовится к подписанию договора о закупке 4,5 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer с открытой опцией на приобретение еще 30 млн доз. Турция входит в число наиболее пострадавших от пандемии стран мира: в среднем там ежедневно регистрируется около 23 000 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
Лидер корона-скептиков согласился с запретом демонстраций в праздники
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Водомет против корона-скептиков в Берлине (ноябрь 2020)
Согласиться с запретом на демонстрации против коронавирусных ограничений в Берлине призвал своих сторонников основатель инициативы Querdenken (в переводе с немецкого "Нестандартное мышление". - Ред.) Михаэль Балльвег (Michael Ballweg). В рождественский вечер он опубликовал видеообращение, в котором просит "принять запрет демонстраций в Берлине и не ездить в Берлин ни 30 или 31 декабря, ни 1 января".
Изначально демонстрация корона-скептиков под лозунгом "Добро пожаловать, 2021 - год свободы и мира" была запланирована на новогодние праздники, но из-за полного запрета на массовые собрания в эти дни организаторы хотели перенести ее на 30 декабря. 23 декабря стало известно, что власти запретили манифестацию.
>>> Хроника пандемии 24 декабря >>>
Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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Коронавирус в Германии - 2020
Без святой воды
Первую фотографию в нашей рубрике "Кадр за кадром", связанную с пандемией коронавируса в Германии, мы опубликовали 28 февраля 2020 года. Именно тогда в самом посещаемом немецком храме приняли меры по профилактике распространения инфекции - в том числе, перестали наполнять чаши для святой воды. Прочитать эту и другие публикации можно, нажав на "+" справа над текстом или на ссылки под галереей.
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Коронавирус в Германии - 2020
Осел в маске
В 2020 году мы видели много разных памятников в масках. Вот, например, фотография из Бремена, сделанная в конце марта. Обычно здесь следует подержаться за ногу осла и загадать желание, но из-за распространения коронавирусной инфекции от этого во время пандемии лучше воздержаться.
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Коронавирус в Германии - 2020
Оставайтесь дома!
Самолет с таким баннером могли наблюдать в конце марта в небе над городом жители Гамбурга. В связи с пандемией коронавирусной инфекции подобные призывы появились в Германии повсюду - например, в виде хештегов #zuhausebleiben и #stayathome на экранах телевизоров или трафаретных граффити на тротуарах.
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Коронавирус в Германии - 2020
Съедобная бумага
Готовясь уйти на многонедельный карантин из-за коронавируса, жители Германии весной особенно охотно закупали впрок макаронные изделия, муку, крупы и туалетную бумагу. Спрос на последнюю увеличился на 700 процентов! Полки опустели. В одной кондитерской в Дортмунде решили выпускать свой вариант этого товара повседневного спроса - сдобные рулоны.
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Коронавирус в Германии - 2020
Любовь во время короны
Эти фотографии были сделаны в конце марта на датско-германской границе около Зюдерлюгума. Из-за пандемии граница была закрыта, но эти влюбленные пенсионеры - 89-летний немец Карстен Тюхзен Хансен и 85-летняя датчанка Инга Рассмусен - нашли решение проблемы. Они встречались каждый день - устраивали посиделки около шлагбаума.
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Коронавирус в Германии - 2020
Хоум-офис для балерины
Так во время весеннего локдауна проходили репетиции берлинского Государственного балета - транслировались через веб-камеру. Эта фотография сделана в однокомнатной квартире балерины Вивиан Ассал Кохнавард. В театральной мастерской для артистов изготовили специальные напольные покрытия, чтобы они могли выполнять упражнения у себя дома.
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Коронавирус в Германии - 2020
Дурацкий коронавирус!
В 2020 году из-за коронавируса пасхальный декор в Германии несколько отличался от традиционного. Например, такого пасхального зайца установили около школы в баварском Оттенхофене - из соломы, в баварских кожаных штанах и с табличкой "Дурацкий коронавирус"!
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Коронавирус в Германии - 2020
Без Октоберфеста
Эта фотография сделана в Мюнхене в апреле. Глава баварского правительства Маркус Зёдер идет на пресс-конференцию, чтобы сообщить об отмене традиционного Октоберфеста за пять месяцев до запланированного начала. Символический снимок. Октоберфест и другие многолюдные народные праздники, музыкальные, винные и прочие фестивали во время пандемии в Германии не состоялись.
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Коронавирус в Германии - 2020
Маски для монархистов
Задержимся в Баварии. Раньше портреты короля Людвига II украшали разные баварские сувениры. Во время пандемии этого популярного и любимого монарха, построившего замок Нойшванштайн, можно было увидеть на защитных масках.
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Коронавирус в Германии - 2020
Концерт на грузовике
Еще одним признаком коронавирусного времени стали концерты музыкантов в необычных местах или необычных форматах. Кэмерон Карпентер - единственный в мире органист, владеющий личным концертным органом. В начале мая он совершил турне по Берлину, чтобы поддержать людей во время пандемии. Эти фотографии сделаны во время выступления перед одним из столичных домов престарелых в районе Шпандау.
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Коронавирус в Германии - 2020
Первая тренировка
В рамках послабления карантинных мер в Германии 11 мая в некоторых немецких регионах после многонедельного перерыва вновь открылись первые фитнес-клубы. Эти фотографии были сделаны в Кельне в одном из таких центров. Он работает круглосуточно и поэтому распахнул двери для посетителей ровно в полночь. Условием открытия таких спортивных клубов являлось соблюдение строгих мер гигиены и дистанции.
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Коронавирус в Германии - 2020
Очереди за щенками
Летом немецкие собаководы сообщили о небывалом спросе на щенков. В частности, многие из тех, кто давно собирался завести собаку, работая в режиме хоум-офиса, посчитали нынешний момент особенно подходящим, так как почти все время находятся дома. Большой популярностью пользовались лабрадоры и золотистые ретриверы.
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Коронавирус в Германии - 2020
Кинотеатр для олдтаймеров
После начала пандемии в Германии повсюду стали открываться автомобильные кинотеатры. Эти фотографии были сделаны в нижнесаксонской коммуне Худе во время сеанса, организованного специально для владельцев олдтаймеров. Фильм был подобран в соответствии с интересами публики - "Ford против Ferrari".
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Коронавирус в Германии - 2020
Пустые бордели
Многие бордели и секс-клубы в Германии после нескольких месяцев коронавирусного локдауна оказались на грани банкротства - они оставались закрытыми даже после того, как работу возобновили парикмахерские, фитнес-клубы, бассейны и сауны. 16 июля некоторые публичные дома в разных регионах страны - например, в Гамбурге - провели день открытых дверей, чтобы привлечь внимание к сложной ситуации.
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Коронавирус в Германии - 2020
Не поедем на Майорку
Из-за боязни отправляться в дальние края многие немцы предпочли в 2020 году отдыхать летом на море дома - на пляжах Балтийского и Северного морей. Так курорт Тиммендорфер-Штранд выглядел в один из выходных дней в июле. Доступ на некоторые пляжи приходилось периодически перекрывать из-за переизбытка желающих поплавать в море и полежать на солнышке в непосредственной близости от воды.
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Коронавирус в Германии - 2020
И яйца, и радость
Во время пандемии жители Германии стали чаще заводить кур в качестве домашних животных - и детям радость, и свежие яйца к столу. Этот тренд наметился еще до начала пандемии, но из-за локдауна и прочих, так сказать, побочных коронавирусных последствий стал еще более очевидным. Эти фотографии агентства dpa были сделаны в сентябре около дома семьи Вагнеров из баварского Бад-Грёненбаха.
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Коронавирус в Германии - 2020
Коронавирусный колокол
Такой колокол со стилизованным изображением возбудителя коронавирусной инфекции отлили в Германии осенью для готического храма в баден-вюртембергском городе Херренберге. Он сменит один из здешних старых колоколов, который получил повреждения еще во время Второй мировой войны и несколько лет назад окончательно пришел в негодность.
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Коронавирус в Германии - 2020
COVID-отрицатели
Демонстрации так называемых корона-скептиков в разных городах Германии - еще одна сторона пандемии. Они считают все происходящее заговором. В ноябре полиция в Берлине после неоднократных предупреждений была вынуждена применить водометы против COVID-отрицателей, пытавшихся прорваться к Рейхстагу во время заседания парламента, обсуждавшего поправки к закону об эпидемиологической защите.
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Коронавирус в Германии - 2020
Курящий вирусолог
Специалисты-вирусологи - герои нашего времени. Среди немецких ученых особую известность в 2020 году получил профессор Кристиан Дростен из Берлина. Один из мастеров традиционных промыслов в Рудных горах даже решил посвятить уважаемому вирусологу партию курящих человечков - таких вот рождественских сувениров с курительными свечами.
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Коронавирус в Германии - 2020
Плюшевая "Панда-Мия"
"Посетителей нет, но есть 100 панд на продажу". Такое объявление в декабре появилось на входе в один из ресторанов Франкфурта, закрытого для посетителей из-за частичного коронавирусного локдауна. Внутри устроили инсталляцию под названием "Панда-Мия" ("Panda-Mie"). Панд можно купить - по 150 евро, чтобы поддержать владельца и сотрудников ресторана в нынешние нелегкие времена.
Автор: Максим Нелюбин