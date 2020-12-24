Коронавирус: реальное число заражений в РФ может в 6 раз превышать официальное

Мир продолжает бороться с пандемией COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена почти у 80 млн жителей планеты. Свыше 1,75 млн человек скончались от последствий заражения, выздоровели более 56 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 25 декабря (время московское).

++13.40++

Реальное количество жителей России, заболевших COVID-19, в 5-6 раз превышает показатели официальной статистики, утверждают аналитики "Сбериндекса". Это происходит за счет случаев легкого и бессимптомного течения болезни, которые остаются не выявленными из-за отсутствия сплошного тестирования. Около 16,6 млн жителей России переболеют новой инфекцией к концу 2020-го, считают эксперты "Сбериндекса". По их оценке, реальный суточный прирост новых заражений может находиться на уровне 165 000 случаев. В то же время оперштаб утверждает, что вирус в РФ обнаружен почти у 3 млн человек.

В Токио

++13.05++

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга призвал сограждан к "тихому" празднованию Нового года с целью помешать распространению инфекции. Он анонсировал выделение 270 млрд иен (2,14 млрд евро) для больниц, лечащих пациентов с COVID-19. Кроме того, глава правительства принес извинения за посещение обеда с участием нескольких человек, идущее вразрез с его собственным призывом воздержаться от подобных мероприятий.

Вирус в 126-миллионной Японии выявлен у 206 139 человек (суточный прирост в 3268 стал максимальным с начала эпидемии), 3050 больных умерли, 174 879 выздоровели.

++12.30++

В преодолении кризиса, вызванного пандемией коронавируса, должны финансово участвовать миллиардеры, заявил министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер (Gerd Müller). "В условиях кризиса концерны, работающие в сфере цифровых технологий, и финансовые институты получают огромные прибыли, тогда как мелкие предприятия в наших городах страдают", - пояснил Мюллер в интервью изданиям Funke Mediengruppe. По его словам, за последние несколько месяцев владелец концерна Amazon Джефф Безос стал богаче еще на 70 млрд долларов, а глава концерна Facebook Марк Цукерберг в один из дней - на 8 млрд. Мюллер считает необходимым, чтобы миллиардеры перевели часть прибыли в некий фонд солидарности, к примеру при ООН, либо непосредственно глобальной инициативе COVAX (COVID-19 Vaccines Global Access) или Всемирной продовольственной программе.

++11.50++

В Украине за минувшие сутки инфекция подтверждена еще у 11 035 человек. Всего в стране 1 012 167 инфицированных, из них 17 581 скончался, 646 772 выздоровели. Больше всего пациентов с COVID-19 - в Киеве (106 078), Одесской области (67 934) и Харьковской области (67 417), меньше всего в Кировоградской области (8149), сообщает министерство здравоохранения.

++11.00++

В России зафиксирован очередной высший суточный прирост заражения коронавирусной инфекцией - 29 018 человек. Общий показатель выявленных случаев инфицирования с начала пандемии увеличился до 2 992 706. За истекшие сутки 563 пациента скончались. За весь период в РФ зафиксированы 53 659 летальных исходов. Полностью выздоровели 2 398 254 человека (плюс 27 397).

++09.30++

Около двух третей жителей Германии готовы сделать прививку от коронавируса. 32 процента участников опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по поручению агентства dpa, хотели бы привиться как можно скорее, а 33 процента респондентов ответили, что намерены сделать это, но только после того, как узнают, к каким последствиям привела прививка у других. Еще 19 процентов опрошенных сообщили, что твердо решили не прививаться. Остальные 16 процентов пока не приняли никакого решения. В то же время больше половины участников - 57 процентов - признались, что опасаются побочных эффектов.

++08.10++

В Германии, по данным Института Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 25 533 случая. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлены 1 612 648 случаев заражения. За последние 24 часа скончались 412 человек, общее число летальных исходов составило 29 182. Выздоровели более 1 млн 206 тысяч человек.

Энтони Фаучи

++07.00++

Для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 70-90 процентов населения США, заявил главный инфекционист страны Энтони Фаучи в интервью The New York Times. По его словам, точного числа назвать нельзя, но он пересмотрел свои собственные более ранние оценки, согласно которым коллективный иммунитет достигался при условии, что будет вакцинировано от 60 до 70 процентов американцев. В США 18,6 млн человек заразились коронавирусом, более 329 тысяч пациентов скончались. С 14 декабря было вакцинировано более 1 млн человек.

++04:20++

В Южной Корее зафиксирован максимальный суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом с начала пандемии - 1241 человек, заявил премьер-министр страны Чон Се Гюн. Число заразившихся SARS-CoV-2 в Южной Корее составляет 53,5 тысячи человек, 756 пациентов скончались.

++04:00++

Канада приняла первые поставки вакцины против коронавируса от американской компании Moderna, доставку которой обеспечивают логистическая компания FedEx и Innomar Strategies, занимающаяся дистрибуцией фармацевтических препаратов. Канадское правительство одобрило использование этой вакцины 23 декабря и ожидает до конца года получить 168 тысяч доз препарата. В стране зафиксированы почти 530 тысяч случаев COVID-19, более 14 тысяч пациентов скончались.

Рождественская месса в условиях пандемии

++02.15++

Папа римский Франциск начал традиционную Рождественскую мессу в соборе Святого Петра в Ватикане. Учитывая обстоятельства, связанные с пандемией, в храме находилось меньше верующих, чем обычно, кроме того, были приняты необходимые меры предосторожности, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

++02.00++

Чили начала вакцинацию против коронавируса первой из стран Южной Америки. Туда доставлены первые 10 тысяч доз вакцины от компаний BioNTech/Pfizer. Планируется закупка 10 млн доз препарата.

++01.00++

Турция в ближайшие дни получит первую партию китайской вакцины Sinovac, поскольку предварительные испытания с участием турецких добровольцев показали ее эффективность в 91 процент, заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. По его словам, первая поставка включает в себя 3 млн доз, затем могут быть закуплены еще 50 млн для всеобщей вакцинации, которая начнется в стране в январе. Кроме того, Анкара готовится к подписанию договора о закупке 4,5 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer с открытой опцией на приобретение еще 30 млн доз. Турция входит в число наиболее пострадавших от пандемии стран мира: в среднем там ежедневно регистрируется около 23 000 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Лидер корона-скептиков согласился с запретом демонстраций в праздники

++00.00++

Водомет против корона-скептиков в Берлине (ноябрь 2020)

Согласиться с запретом на демонстрации против коронавирусных ограничений в Берлине призвал своих сторонников основатель инициативы Querdenken (в переводе с немецкого "Нестандартное мышление". - Ред.) Михаэль Балльвег (Michael Ballweg). В рождественский вечер он опубликовал видеообращение, в котором просит "принять запрет демонстраций в Берлине и не ездить в Берлин ни 30 или 31 декабря, ни 1 января".

Изначально демонстрация корона-скептиков под лозунгом "Добро пожаловать, 2021 - год свободы и мира" была запланирована на новогодние праздники, но из-за полного запрета на массовые собрания в эти дни организаторы хотели перенести ее на 30 декабря. 23 декабря стало известно, что власти запретили манифестацию.

>>> Хроника пандемии 24 декабря >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Смотрите также: