Коронавирус: новый вариант вируса проник в Германию

Мир продолжает бороться с пандемией COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена почти у 80 млн жителей планеты. Свыше 1,74 млн человек скончались от последствий заражения, выздоровели более 55,8 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 24 декабря (время московское).

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Новая мутация вируса, впервые обнаруженная в Великобритании, проникла в Германию. Инфекция выявлена у женщины в земле Баден-Вюртемберг, 20 декабря прилетевшей из Соединенного Королевства во Франкфурт-на-Майне. Она находится на домашнем карантине, сообщило региональное министерство по социальным вопросам и интеграции.

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В Москве стационары трех больниц переформатируют для приема пациентов с COVID-19, рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24". Градоначальник объяснил этот шаг ростом заболеваемости в Москве, но не назвал конкретные медучреждения.

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Коронавирус выявлен лишь у 3 из 2367 водителей грузовиков, ожидающих возможности вернуться из Великобритании на континент, заявил министр транспорта Грант Шэппс. Обнаружение в Соединенном Королевстве новой мутации вируса привело к приостановке транспортного сообщения и образованию многокилометровых пробок из грузовиков, перевозящих товары между ЕС и Великобританией. Лондон и Париж 22 декабря заключили соглашение, по которому границу можно пересекать при наличии отрицательного результата теста. Пребывание в кабине в одиночестве на протяжении нескольких дней несет водителю крайне низкий риск заражения, отметил британский министр.

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Новые пики заражений подтверждены в Латвии (1270 случаев за истекшие сутки) и Литве (3799 случаев). Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните связала всплеск с массовым притоком людей в магазины перед ужесточением карантинных мер. В целом в двухмиллионной Латвии возбудитель COVID-19 обнаружен у 34 754 человек (486 скончались, 23 402 выздоровели), а в почти трехмиллионной Литве - у 123 889 человек (1186 умерли, 60 559 выздоровели).

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Бразилия с 25 декабря приостановит авиасообщение с Великобританией после выявления в европейской стране новой мутации вируса. В последние дни воздушное сообщение с Соединенным Королевством временно прекратили около 50 государств.

Ратуша в Таллине

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Германский Институт имени Роберта Коха (RKI) добавил к "зонам риска" Эстонию и Намибию в свете роста заражений в этих странах. Кроме того, перечень с 26 декабря пополнят юго-восточная часть Ирландии и норвежская губерния Иннландет. В то же время список покинула финская область Похьойс-Похьянмаа.

В Нигерии выявлен еще один вариант вируса

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Очередная мутация коронавируса обнаружена в Нигерии. Она не похожа на варианты, ранее выявленные в Великобритании и Южно-Африканской Республике, сообщают африканские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Новая мутация подтверждена в пробах двух пациентов, взятых в августе и октябре.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон завершил недельный карантин. У главы государства больше нет симптомов заболевания, сообщили в Елисейском дворце. Известия об обнаруженной у Макрона инфекции неделей ранее вынудили перейти в режим самоизоляции сразу нескольких европейских лидеров, встречавшихся с французом в рамках саммита ЕС.

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В Сербии началась вакцинация от коронавируса. Премьер-министр республики Ана Брнабич и представительница штаба по борьбе с эпидемией сделали прививки одними из первых. Сербия получила около 5000 доз препарата от BioNTech/Pfizer. Возбудитель COVID-19 в почти 7-миллионной стране обнаружен у 312 253 человек, 2833 больных скончались. По данным портала Worldometer, выздоровели 31 526 человек.

Раздача масок в городе Аюттхая

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Власти Таиланда уверены, что распространение инфекции в королевстве удастся сдержать без введения локдауна на общенациональном уровне, и рассчитывают обойтись ограничениями на уровне провинций. По оценке министерства здравоохранения, эпидемию можно контролировать, если все подданные будут соблюдать требуемые меры предосторожности, заявил премьер-министр Прают Чан-Оча во время телеобращения к нации. Вирус в 70-миллионном королевстве выявлен у 5829 человек, 60 пациентов скончались, 4116 выздоровели.

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Первая смерть пациента с COVID-19 была зафиксирована в Эритрее, сообщили власти. Всего в 5-миллионном африканском государстве выявлено 877 заражений, 599 пациентов выздоровели.

Франция одобрила вакцину от BioNTech/Pfizer

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Французский медицинский регулятор HAS разрешил применять вакцину BNT162b2 от BioNTech/Pfizer. По его данным, препарат можно использовать для прививок лицам старше 16 лет.

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В Беларуси за минувшие сутки выявлено 1917 новых заражений, сообщило министерство здравоохранения. Всего в Беларуси коронавирус с начала ведения статистики был обнаружен у 181 113 человек, 1358 умерли, 159 437 выздоровели.

++12.30++

В Коста-Рике 24 декабря начнется вакцинация от коронавируса, объявил президент Карлос Альварадо. Днем ранее в 5-миллионную республику прибыло около 10 000 доз препарата, разработанного немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer. Первыми прививки сделают работникам сферы здравоохранения и пожилым людям. По официальным данным, в центральноамериканской стране подтверждено 161 942 заражения, 2065 больных умерли, 128 216 выздоровели.

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Китай приостановил авиасообщение с Великобританией в свете обнаружения в королевстве нового варианта вируса. Пекин "после тщательных размышлений решил ориентироваться на другие страны", объяснил представитель МИД КНР. Он не уточнил, как долго мера будет действовать. В самом Китае инфекция с начала вспышки была выявлена у 86 899 человек (суточный прирост 17). Число смертей среди больных (4634) неизменно уже более 7 месяцев, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР.

Данные по России и Украине

В Государственном Эрмитаже

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Суточный прирост инфицированных коронавирусом в России составил 29 935 человек, скончались 635 пациентов. Это следует из данных оперативного штаба. С начала пандемии в стране выявлено 2 963 688 зараженных, 53 096 скончались от последствий COVID-19, 2 370 857 - выписаны.

++09.00++

Общее число инфицированных коронавирусом в Украине с начала пандемии превысило 1 миллион, достигнув отметки 1 001 132 человека. За истекшие сутки в стране зафиксированы 11 490 новых случаев заражения, 223 пациента скончались, 15 775 человек выздоровели, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. За все время пандемии от COVID-19 умерли 17 395 человек, выздоровели - 631 435.

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В Германии, по данным Института Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 32 195 случаев. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 1 587 115 случаев заражения. За последние 24 часа скончались 802 человека, общее число летальных исходов составило 28 770. Выздоровели, по данным портала Worldometer, более 1 млн 184 тысяч человек.

++08.00++

В Австрии открываются некоторые горнолыжные курорты. Лыжники старше 14 лет должны носить защитные маски FFP2 на подъемниках и в очередях на них. Гостиницы и предприятия общепита при этом остаются закрытыми.

++06.00++

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в своем рождественском обращении призвал жителей ФРГ сохранять благоразумие во время праздников и с уверенностью смотреть в будущий год. "Впереди еще долгий и трудный путь. Но мы видим, как долгожданный свет в конце тоннеля становится все ярче", - сказал он, имея в виду вакцинацию от коронавируса, которая начнется в ближайшие дни. Глава государства поблагодарил всех, кто "стоял на передовой борьбы с коронавирусом, работал до изнеможения и рисковал собственным здоровьем". Он напомнил о жертвах пандемии: "Многие умерли в одиночестве, их всех теперь не хватает".

Главная больница Сингапура

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В Сингапуре выявлен первый случай нового варианта коронавируса, обнаруженного в Великобритании, сообщили власти страны. Кроме того, еще у 11 человек, которые уже находились на карантине, получены предварительные положительные результаты теста на новый штамм. Все инфицированные, прибывшие из Европы, были помещены на карантин в специальные учреждения или изолированы по прибытии, а их близкие контакты были помещены в карантин ранее.

Зарегистрированная вакцина прибыла в Латинскую Америку

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Первая партия зарегистрированной вакцины против коронавируса прибыла в Латинскую Америку - в Мексике приземлился самолет компании DHL с 3000 доз вакцины BioNTech/Pfizer. На этой партии правительство намерено протестировать логистические процеуры. Первые прививки медицинским работникам сделают 24 декабря. Мексика рассчитывает получить 1,4 млн доз препарата до конца января.

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Южная Корея подписала соглашения с концернами Pfizer и Janssen (входит в Johnson & Johnson), чтобы обеспечить их вакцинами против коронавируса 10 млн и 6 млн человек соответственно, заявил премьер-министр страны Чон Се Гюн. Всего правительство Республики Корея заключило сделки с четырьмя фармацевтическими компаниями для обеспечения вакцинами 44 млн человек.

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Правительство Израиля приняло решение о новом локдауне - третьем с начала пандемии. Ограничительные меры вступят в силу 27 декабря, сообщили израильские СМИ. Новый локдаун продлится не менее двух недель. Число зараженных в стране уже более месяца непрерывно растет, 4% всех тестов на коронавирус являются положительными.

Британцы нашли второй новый вариант коронавируса

Лондон

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В Великобритании официально подтвердили еще одну мутацию коронавируса, завезенную из ЮАР. "Этот новый вариант вызывает большое беспокойство, потому что он еще более заразен", - пояснил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. Новый штамм обнаружили пока у двух человек. Оба они, так же, как и все контактировавшие с ними люди, находятся в карантине. Британские власти немедленно ввели ограничения на рейсы из Южной Африки.

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Более миллиона жителей США получили первую дозу вакцины против COVID-19. Об этом сообщил директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд. Массовая вакцинация в США началась 10 дней назад. Цель федеральных властей - сделать прививки 100 миллионам американцев к концу первого квартала 2021 года и еще 100 миллионам - ко второму кварталу.

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Аргентина в ускоренном порядке зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" - об этом сообщили Минздрав в Буэнос-Айресе и Российский фонд прямых инвестиций. Аргентина - третья в мире страна после РФ и Беларуси, официально зарегистрировавшая "Спутник V" на своей территории. Ожидается, что первая партия из 25 млн доз прибудет в страну 24 декабря.

>>> Хроника пандемии 23 декабря >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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