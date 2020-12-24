Президент ФРГ призвал немцев с уверенностью смотреть в будущее

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) призвал сограждан с уверенностью смотреть в будущий год. "Впереди еще долгий и трудный путь. Но мы видим, как долгожданный свет в конце тоннеля становится все ярче", - заявил глава государства в обращении по случаю католического Рождества в четверг, 24 декабря.

Среди прочего, речь идет о вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2, которая начнется в Германии 27 декабря. Штайнмайер призвал не отказываться от прививки и тем самым проявить солидарность с обществом. Пандемия показала, насколько крепким может быть общество, "если мы заботимся друг о друге и поддерживаем друг друга", подчеркнул он.

"Разумных людей - большинство"

Президент ФРГ поблагодарил тех, кто "стоял на передовой борьбы с коронавирусом, работал до изнеможения и рисковал собственным здоровьем". Глава государства не обошел вниманием и корона-скептиков. "Те, кто отрицают опасность вируса, часто особенно шумны. Но разумных людей - большинство", - отметил Штайнмайер.

Президент Германии выразил надежду, что в 2021-м празднование католического Рождества вновь пройдет "в большом семейном кругу, с друзьями, с объятиями и песнями". А предвкушение этого поможет украсить нынешние необычные праздники, добавил он.

Распространение вируса в мире и Германии

Вирус SARS-CoV-2 с начала пандемии выявлен более чем у 79 млн жителей планеты, свыше 1,7 млн больных с вызываемой им инфекцией COVID-19 умерли, почти 56 млн выздоровели. В Федеративной Республике вирус подтвержден у 1 587 115 человек, 28 770 пациентов скончались, а 1 184 400 выздоровели.

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