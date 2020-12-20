 Нидерланды прекратили авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса | Новости из Германии о Европе | DW | 20.12.2020

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Европа

Нидерланды прекратили авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса

Власти Нидерландов ввели ограничения на полеты из Великобритании до 1 января и могут запретить другое транспортное сообщение с Лондоном. В стране обнаружили первого зараженного коронавирусом с новым штаммом.

Самолеты British Airways в аэропорту Хитроу

Власти Нидерландов распорядились не принимать самолеты из Великобритании из-за распространения там нового штамма коронавируса. Об этом сказано в заявлении правительства этой страны, опубликованном на официальном сайте в воскресенье, 20 декабря.

Запрет вводится с 6 утра воскресенья и как минимум до 1 января. В настоящий момент правительство рассматривает возможный запрет и другого транспортного сообщения с Великобританией. По данным Национального института здравоохранения Нидерландов, в стране обнаружен первый случай заражения новым мутировавшим типом коронавируса.

Мутация коронавируса

Речь идет о штамме, который в настоящий момент стремительно распространяется в Великобритании и был впервые выявлен в начале декабря. Эксперты в Нидерландах проверяют, как новый штамм попал в страну, есть ли другие заражения.

О быстром распространении новой разновидности SARS-CoV-2 по стране в субботу заявил главный врач Великобритании Крис Уитти. По его словам, эта мутация вируса, вероятно, более заразна, однако пока нет доказательств того, что она приводит к большей смертности или влияет на действие вакцин или лечение. Премьер-министр Великобритании подтвердил слова Уитти. ВОЗ доложили о ситуации.

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