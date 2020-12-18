Вопреки ковиду: немцы довольны своим материальным положением. Почему?

На дворе - вторая волна пандемии коронавируса, глубокое падение ВВП и новый локдаун. А три четверти жителей Германии, целых 76%, говорят, что вызванный пандемией кризис "никак" не сказался на их финансовом положении или повлиял на него лишь "незначительно". Еще 14% считают, что кризис сказался на них "не очень сильно". Лишь 7% и 2% указали, что пострадали, соответственно, "сильно" и "очень сильно". При ответе на другой вопрос 64%, почти две трети опрошенных, назвали свое нынешние материальное положение "хорошим".

Антикризисные меры властей ФРГ дают положительный эффект

Результаты репрезентативного телефонного опроса, проведенного в ФРГ в середине ноябре и опубликованного 18 декабря, оказались на удивление оптимистичными. Чем объяснить, что многие немцы так хорошо оценивают свою личную финансовую ситуацию? С таким вопросом берлинская газета Tagesspiegel обратилась к Андреасу Краутшайду (Andreas Krautscheid), генеральному директору Федерального объединения немецких банков (Bankenverband). Оно было заказчиком опроса.

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Первым делом собеседник указал на государственные антикризисные программы: "Весной государство быстро и правильно отреагировало на вызванный коронавирусом кризис".

По мнению Андреаса Краутшайда, сейчас сказывается положительный эффект от "таких широкомасштабных государственных мер поддержки", как выплата компенсаций попавшим под локдаун предприятиям, механизм возмещения недополученных заработков при неполном рабочем времени (Kurzarbeit) и предоставление льготных кредитов. "Не случайно 90% граждан считают, что государство поступает правильно, помогая предприятиям во время кризиса", - отметил гендиректор Bankenverband.

Немцы осознают, что в других странах ситуация намного хуже

"Большая часть нашего населения до сих пор, действительно, практически не понесла финансовых потерь - например, пенсионеры, которые составляют почти треть населения, но и многие профессиональные группы", - подчеркнул Андреас Краутшайд.

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К тому же, напомнил он, "люди обычно сравнивают свою ситуацию с положением дел у других. Германия до сих пор весьма неплохо справляется с кризисом. Мы видим кадры из США и других стран с массовой безработицей и плохим здравоохранением и знаем, что, несмотря на многие заботы, мы живем в сильной и социальной стране".

Есть, по его мнению, и другой психологический момент: "Многие не смогли поехать в отпуск, из-за кризиса были вынуждены сокращать потребление и сэкономили деньги. Это создало у людей ощущение, что их финансовое положение не столь уж плохое".

Психологический эффект в разгар кризиса: "Но мне-то пока еще хорошо"

В то же время опрос показал, что жители Германии вполне осознают, что немецкая экономика из-за пандемии коронавируса столкнулась с серьезными проблемами. Лишь 27% воспринимают экономическое положение в стране как "хорошее". Но опрошенные явно не склонны и преувеличивать трудности: "плохим" нынешнее состояние дел считают всего 19%. Абсолютное большинство в 52% выбрало ответ "и так, и так".

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На этом фоне свое личное материальное положение целых 64% назвали "хорошим". Федеральное объединение немецких банков в комментарии к опросу и здесь усматривает психологический эффект, который оно условно называет так: "Но мне-то пока еще хорошо ".

"Ведь чем хуже опрошенным из описаний в СМИ представляются экономическое положение и кризисные явления в Германии и за ее пределами, тем скорее они склонны расценивать свою собственную ситуацию по контрасту как куда более благополучную", - поясняет Bankenverband.

Немцы доверяют своим политикам и поддерживают локдаун

В целом весьма оптимистичному настрою населения ФРГ способствует и то, что абсолютное большинство жителей страны доверяет ее политическому руководству и одобряет принимаемые им противоэпидемические меры. На вопрос "Способны ли политики решить экономические проблемы страны?" две трети (64%) ответили "да" и треть (33%) сказала "нет".

Это самый высокий показатель, полученный в ходе регулярных опросов по заказу Bankenverband за два десятилетия. Так, в 2010 году после мирового финансово-экономического кризиса соотношение было прямо противоположным: в способность политиков справиться с ситуаций верила только треть, а две трети в ней сомневались.

Что же касается принимаемых федеральными и земельными властями ФРГ карантинных мер, то в ходе опроса, проведенного в самый разгар объявленного в начале ноября второго локдауна (но до его ужесточения с середины декабря), 59% немцев назвали их "соразмерными", а 23% сочли "недостаточно строгими". Таким образом, готовность терпеть ограничения в экономической и частной жизни в преддверии и во время рождественских и новогодних праздников ради борьбы с распространением COVID-19 высказали четыре пятых населения Германии.

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