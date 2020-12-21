 ВОЗ: Новый штамм коронавируса не вышел из-под контроля | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.12.2020

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Мир

ВОЗ: Новый штамм коронавируса не вышел из-под контроля

Ситуация с новым, более заразным штаммом коронавируса еще не вышла из-под контроля, считают в ВОЗ. Между тем главный вирусолог Германии предполагает, что новый штамм уже прибыл в страну.

Плакат с предупреждением об угрозе коронавируса в Великобритании

Несмотря на то, что новый и очевидно более заразный штамм коронавируса вызывает серьезное беспокойство у властей по всему миру, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призывают не паниковать. "Даже если вирус распространяется немного эффективнее, его все еще можно остановить", - подчеркнул координатор ВОЗ по чрезвычайной помощи Майкл Райан в понедельник, 21 декабря. По его словам, ситуация "еще не вышла из-под контроля".

"Нет никаких доказательств, что новый штамм приведет к более тяжелому течению болезни", - отметил Райан, сообщив, что его устойчивость к находящимся в разработке вакцинам проверяется сейчас в нескольких лабораториях. По мнению ВОЗ, стратегия борьбы с новым штаммом остается прежней и не требует никаких изменений.

Штамм коронавируса найден в 6 странах

Между тем новая мутация коронавируса, помимо Великобритании, уже обнаружена в пяти странах - Австралии, Исландии, Италии, Нидерландах и Дании. Во всех из них, за исключением Дании, речь идет лишь об отдельных случаях.

Новый штамм коронавируса, распространения которого из Великобритании опасаются власти многих стран Евросоюза, пока не был обнаружен в Германии. Эксперты связывают с этой новой мутацией коронавируса последнюю вспышку заболевания на юге Великобритании. Британский премьер Борис Джонсон заявил, что она "до 70 процентов более заразная", нежели известный до этого штамм. В Лондоне и на юго-востоке Англии из-за появления этой мутации в воскресенье введен более жесткий локдаун и отменены рождественские послабления. Кроме Великобритании этот штамм был также обнаружен в Дании, Нидерландах, Италии и Австралии.

Вирус уже в Германии?

Между тем директор Института вирусологии берлинской клиники "Шарите" Кристиан Дростен (Christian Drosten), которого пресса называет главным вирусологом Германии, считает, что новый штамм уже находится в Германии. "Вирус появился в конце сентября в Англии, в октябре его обнаружили. Позднее его нашли в Италии, Нидерландах, Дании и даже Австралии. Почему он должен не оказаться тут?" - заявил Дростен.

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    Автор: Марина Барановская


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