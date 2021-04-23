Как Турция стала одним из мировых лидеров по заболеваемости COVID-19

За последние несколько недель эпидемиологическая ситуация в Турции резко ухудшилась: эта страна вошла в пятерку лидеров планеты по показателям заболеваемости COVID-19. По данным за 22 апреля, в Турции за предшествующие сутки выявлен 54 791 случай заражения коронавирусом, от последствий заболевания скончались 354 пациента.

Средний уровень заражения по стране за прошедшие 7 дней достиг 500 случаев на 100 000 жителей: это примерно в три раза больше, чем в Германии. Особую тревогу вызывает ситуация в крупнейшем городе Турции Стамбуле: там этот показатель уже превысил 900.

"Пандемия вышла из-под контроля"

Многие винят в происходящем турецкое правительство. 1 марта руководство находящейся у власти исламской консервативной Партии справедливости и развития (ПСР)ослабило ограничения - вопреки рекомендациям ученых и медиков. В Турции снова открыли кафе и рестораны и разрешили проводить партийные мероприятия.

Вакцинация от COVID-19 в Турции пока продвигается медленно

Последствия такого решения не заставили себя долго ждать: с тех пор число заразившихся коронавирусом в стране увеличилось по меньшей мере в пять раз: 1 марта суточный прирост случаев заражения не превышал 10 000 случаев.

"Это означает, что пандемия вышла из-под контроля", - констатирует представитель Турецкой медицинской ассоциации (TBB) Насир Несанир. На его взгляд, решения властей не имеют под собой научного обоснования, а мнение медицинских организаций постоянно игнорируется. "Теперь за это вынуждены расплачиваться рядовые граждане и врачи", - сетует Несанир.

ПСР проводила партийные съезды в разгар пандемии

Оппозиция также обвиняет правящую ПСР в двойных стандартах в борьбе с пандемией - в частности в том, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган и его партия устраивали многочисленные съезды. После этого число новых случаев заражения коронавирусом в местах их проведения стало расти еще быстрее.

Реджеп Тайип Эрдоган

"Если вы в разгар пандемии проводите партийные съезды при большом скоплении людей, то не стоит удивляться, что население будет вести себя точно так же", - отмечает Несанир.

Особое беспокойство у экспертов и врачей вызывает то, что в турецких больницах становится все меньше свободных мест. "В данный момент в палатах интенсивной терапии заполнено примерно 70% мест", - сообщает глава турецкой Ассоциации отделений интенсивной терапии Исмаил Джинел.

"Если этот показатель будет превышен, то это, в принципе, будет означать, что места заполнены на 100%. Ведь в отделения интенсивной терапии поступают не только пациенты с COVID-19", - поясняет он.

Причина роста заболеваемости - новые варианты COVID-19?

В то же время члены турецкого правительства отвергают обвинения в свой адрес. Министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа объясняет резкий рост заболеваемости распространением новых вариантов COVID-19.

Фахреттин Коджа

По данным турецкого Минздрава, 85 процентов случаев заражения в стране приходится на британской вариант коронавируса B1.1.7. Южноафриканский вариант также широко распространен в некоторых регионах Турции, сообщают в ведомстве.

Насир Несанир, однако, относится к подобным заявлениям скептически. "Мы понимаем, что новые варианты более заразны и влияют на рост заболеваемости. Но нельзя утверждать, что их распространение невозможно контролировать", - подчеркивает он.

Турецкие власти занижают смертность от COVID-19?

Еще один аргумент, который турецкое правительство приводит в свою защиту, - это сравнительно низкий уровень смертности в стране. Согласно официальным данным, в Турции от последствий COVID-19 в общей сложности скончалось около 37 000 человек. В Германии - стране с примерно такой же численностью населения - число умерших от коронавируса в два раза выше.

Несанир, однако, считает что турецкие власти вводят общественность в заблуждение и занижают статистику. "К примеру, мы регулярно слышим о случаях, когда в свидетельстве о смерти указывается другая причина смерти, хотя тест на коронавирус у пациента ранее показал положительный результат", - рассказывает представитель ассоциации врачей.

На сегодняшний день в Турции вакцинировано лишь около 12% населения, поэтому до коллективного иммунитета здесь еще далеко. "Единственным решением может стать введение в стране жесткого локдауна как минимум на 14 дней", - считает представитель турецкой Ассоциации медицинских работников, профессор Сарп Унер. - За это время нужно быстро провести кампанию по вакцинации, и государство должно обеспечить всем гражданам и предприятиям необходимую финансовую поддержку".

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