Дворцы Эрдогана на деньги из госбюджета: что строит президент Турции

Уже почти два года Турция находится в глубоком экономическом и финансовом кризисе. Курс национальной валюты - лиры - падает. Уровень безработицы, особенно среди молодежи, высокий. Усугубляют ситуацию и последствия пандемии коронавируса. Очень сильно пострадала от них туристическая отрасль - одна из самых прибыльных и важных для экономики Турции.

В это непростое время жители Турции вынуждены туже затягивать пояса или уезжать из страны в поисках лучшей перспективы. Этот путь пришлось выбрать уже многим молодым людям. Но вместо того чтобы искать выход из сложной ситуации, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган один за другим начинает крупные строительные проекты.

Зачем Эрдоган строит еще один дворец

Вопреки критике со стороны оппозиции Эрдоган вкладывает миллионы в строительство ряда спорных объектов, один из которых - дворец на берегу озера Ван. Здание должно напоминать дворец сельджукского правителя Кей-Кубада I, построенный в 13-м веке.

По официальным данным, дворец будет возведен на том же месте, где сельджукский султан Алп-Арслан разбил свой шатер после победы над армией Византии. Это сражение получило название битва при Манцикерте и произошло в 1071 году. Поэтому жилая площадь дворца, который строит Эрдоган, будут составлять 1071 квадратный метр. Турецкие СМИ сообщают, что строительство этого дворца уже обошлось в более чем 14 млн евро, при этом турецкое правительство в качестве сметы изначально называло другую цифру - 3,5 млн евро. Глава фирмы, которая занимается строительством этого объекта, по данным СМИ, - друг Эрдогана со школьной скамьи.

Здание резиденции Эрдогана в Анкаре

Реализация этого проекта была остановлена в июле 2019 года по решению Конституционного суда Турции, поскольку дворец перекрыл бы доступ для населения к берегу озера. Но правительство страны, изменив закон, фактически отменило решение суда. "Дворец будет построен", - заявил тогда Эрдоган своим критикам. В конце августа он произнес на берегу озера Ван торжественную речь, посвященную битве при Манцикерте. Затем он символически положил начало строительству дворца.

За что критикуют Эрдогана

"Из-за жадности одного человека, который хочет получить выгоду, берег озера Ван принесен в жертву, - критикует Эрдогана политик из оппозиционной Народно-республиканской партии Гюлизар Биджер Караджа. - В то время как жители нашей страны борются с последствиями кризиса, Эрдоган строит один замок за другим".

Но на критику такого рода в партии Эрдогана приводят свои аргументы. "Для нас эта стройка - обитель для всей нации", - говорит вице-председатель правящей Партии справедливости и развития Джахит Озкан.

Здесь, вблизи Мармариса, будет построена летняя резиденция Эрдогана

Помимо дворца на берегу озера Ван, Эрдоган строит летнюю резиденцию в бухте Оклук, рядом с городом Мармарис на берегу Средиземного моря. И этот строительный объект, согласно турецким СМИ, очень дорогой и может нанести вред окружающей среде. До сегодняшнего дня строительство здания, состоящего из 300 комнат, обошлось бюджету в 37 млн евро. Чтобы расчистить площадку для фундамента здания, были уничтожены 50 000 деревьев.

Это уже третий третий дворец, который Эрдоган возводит на деньги налогоплательщиков. В 2014 году он переехал в свою гигантскую резиденцию в Анкаре. Из-за больших расходов на ее строительство, стоившее полмиллиарда евро, а также из-за того, что она была сооружена внутри заповедной зоны, оппозиция уже тогда жестко критиковала Эрдогана, но возмущенные доводы не были услышаны.

Сейчас Эрдогана упрекают еще и в том, что в своем толковании истории он все больше превозносит заслуги Османской империи, а не Турецкой республики и ее основателя Ататюрка. Три роскошных дворца Эрдогана и многие другие более мелкие проекты последних лет отличаются от типичных монументальных зданий со времен основания республики в 1923 году, но очень напоминают о сельджукско-османском прошлом турок.

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