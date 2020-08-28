Новое месторождение в Турции: откажется ли Анкара от российского газа?

Благодаря открытию нового газового месторождения "Сакарья" Турция уже в самом ближайшем будущем существенно снизит свою зависимость от импорта голубого топлива и даже может начать его экспортировать. С таким заявлением 21 августа выступил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

По оценкам турецких специалистов, объем залежей природного газа, обнаруженных в Черном море, достигают 320 млрд кубометров: если эти цифры соответствуют действительности, новое месторождение по праву можно называть крупнейшим в истории страны. Турецкий лидер надеется, что его эксплуатация начнется уже в 2023 году.

Импорт газа дорого обходится Анкаре

Многие эксперты отрасли, впрочем, считают планы Эрдогана слишком амбициозными. В данный момент импорт газа из России, Ирана и Азербайджана обеспечивает две трети потребностей Турции. Как отмечает аналитик консалтинговой группы Wood Mackenzie Эшли Шерман, в 2019 году поставки энергоносителей обошлись турецкой казне в 41 млрд долларов, да и то благодаря низким ценам на нефть.

Буровое судно "Фатих", обнаружившее новое газовое месторождение в Черном море

В Анкаре обнаружение крупных залежей голубого топлива называют чудом и утверждают, что с их помощью можно будет покрыть треть потребностей Турции в природном газе.

Эксперты, однако, подчеркивают, что прогнозы являются лишь предварительными. В частности, пока неясно, можно ли будет добыть на месторождении все 320 млрд кубометров природного газа или же заявления Эрдогана, в первую очередь, направлены на то, чтобы обеспечить ему поддержку электората.

Об открытии нового месторождения было объявлено крайне поспешно: на его разведку пока было отведено слишком мало времени, констатирует в беседе с DW специалист неправительственной организации Freedom House Нейт Шенккан. "Если вы называете его экономическим чудом, которое будет иметь огромное влияние, то вы должны быть в состоянии разъяснить и динамику его освоения. К примеру, хотелось бы узнать стоимость и скорость добычи газа, а также то, по какой цене его можно будет продать", - указал эксперт.

У Турции нет опыта добычи газа в открытом море

Заявление Эрдогана о том, что газ нового месторождения начнет поступать турецким потребителям уже в 2023 году, специалисты также оценивают скептически - не в последнюю очередь из-за сложностей, сопряженных с глубоководной добычей голубого топлива.

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году турецкие пляжи так и не дождались туристов

Проект "Сакарья" по своим показателям практически не имеет мировых аналогов, а у Турции нет опыта добычи газа в открытом море, подчеркивает Эшли Шерман. По его словам, для начала необходимо пробурить в районе месторождения больше скважин: это поможет подтвердить объемы залежей и тщательнее изучить геологию месторождения.

Другие аналитики считают, что до начала эксплуатации нового месторождения может пройти до 10 лет, а для успешной реализации проекта турецкой национальной нефтегазовой компании TPAO будет необходимо привлечь иностранного партнера. На данный момент Анкара, впрочем, планирует осваивать месторождение самостоятельно, однако не исключает возможности объявления международного тендера на строительство трубопровода для доставки природного газа до суши.

Месторождение не решит экономических проблем Турции

Турецкая экономика в последнее время находится в плачевном состоянии. В 2019 году в стране разразился долговой и валютный кризис, а пандемия коронавируса только усугубила ситуацию. Уровень и инфляции, и безработицы в Турции остается высоким, туротрасль терпит огромные убытки, а усиливающийся авторитарные тенденции в политике властей отпугивают многих инвесторов.

Между тем турецкий экономист Угур Гурсес заявил в интервью изданию Gazette Duvar, что открытие месторождения газа в Черном море не поможет Турции закрыть дефицит текущего счета и не будет иметь существенного влияния на экономику страны в долгосрочной перспективе.

Аналитик Эшли Шерман, однако, придерживается несколько иного мнения на этот счет. Даже если запасы газа окажутся не столь крупными, как ожидается, и Турции в итоге все же не удастся отказаться от импорта газа, открытие нового месторождения - хорошая новость, полагает он. Помимо прочего, это усилит позиции Анкары в ходе переговоров с экспортерами газа, особенно с учетом того, что в ближайшие годы истекает срок действия многих долгосрочных и дорогостоящих контрактов и их нужно будет продлевать, заключил эксперт.

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